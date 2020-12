Cine este câștigătorul „Chefi la cuțite” 2020, sezonul 8. Florin Dumitrescu s-a dat de gol? Ce anunț a făcut juratul: „Nu m-am înşelat! Felicitări!”

Miercuri, 16 decembrie, are loc Marea Finală „Chefi la cuțite” 2020, sezonul 8. Emoțiile sunt la cote maxime, iar finaliștii Roxana Blenche, Ionuț Belei și Maria Șandru sunt pregătiți să lupte pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro și titlul de cel mai bun bucătar din România.

Cine este câștigătorul „Chefi la cuțite” 2020, sezonul 8

Semifinala „Chefi la cuțite” 2020 a fost tensionată și plină de surprize. Cătălin Scărlătescu este marele pierzător, după ce niciun concurent din echipa Carourilor nu a reușit să se califice în Marea Finală. Jurații au fost puși într-o situație fără precedent, după ce Paul Maxim și Maria Șandru au obținut același punctaj în urma probelor din semifinală.

Decizia a stat în mâinile lui Florin Dumitrescu, care a trimis-o în Marea Finală „Chefi la cuțite” 2020 pe Maria Șandru din echipa lui Sorin Bontea. Astfel, din echipa Dungilor se califică doi concurenți, Ionuț Belei și Maria Șandru.

Florin Dumitrescu, mesaj emoționant pentru Roxana Blenche

Chef Florin Dumitrescu a postat pe contul de Facebook un mesaj pentru finalista Roxana Blenche care lasă loc de interpretari. Juratul de la „Chefi la cuțite” a felicitat-o pe concurentă pentru parcusul în emisiune și îi transmite că ,pentru el, ea este cuțitul de aur.

„F I N A L I S T A @roxanablenche. Încă de la audiții ți-am spus că dacă nu aveam deja cuțit de aur, tu erai cuțitul meu de aur! Şi uite că nu m-am înşelat! Felicitări!”, a scris Florin Dumitrescu.

Mesajele de încurajare din partea fanilor au început să curgă la secțiunea de comentarii, unde toți își doresc ca Roxana Blenche să fie câștigătoarea „Chefi la cuțite” 2020. Mai mult, internauții sunt de părere că este singura dintre cei trei concurenți care merită să fie în Marea Finală a sezonului 8.

„Eu nu pot juriza gustul farfuriilor, dar pot aprecia calitatea de om și profesionist a fiecărui concurent. Iar aici ROXANA îi bate de departe pe ceilalți doi. Prin atitudinea ei, Roxana este o prezență care face cinste meseriei și show-lui”;

„Sperăm să fie câștigătoarea. O merită o competiție e mai mult decât a găti bine. E vorba de respect , principii, valoare, ceea ce la ceilalți 2 finaliști lipsește”; „Singura din cei 3 finaliști ce merită să fie în finală ! Felicitări !”

„Roxana Blenche, a avut mereu farfurii în top și compasiune, respect pentru ceilalți, întâi de toate să fii om și apoi restul. Hai Roxana, Succes. Ești finalistă indiferent de rezultat și vei avea un loc al tău”, sunt doar câteva dintre miile de mesaje lăsate de susținătorii Roxanei Blenche.

Roxana Blenche, în lacrimi în semifinala „Chefi la cuțite” 2020

Semifinalista „Chefi la cuțite” 2020, Roxana Blenche, a fost copleșită de mesajele primite din partea celor dragi. Sora ei, Alexandra, iubitul ei, Cătălin Bucur, dar și mama sa, Adriana Blenche, i-au transmis încurajări care au făcut-o să lăcrimeze pe concurentă. Mai mult, în cea de-a doua probă a semifinalei, Roxana Blenche a avut parte de un ajutor de nădejde.

Sora concurentei i-a spus că trebuie să se concentreze pentru a-și atinge scopul, dar că în același timp Roxana Blenche este așteptată acasă de animăluțul ei, un pisic pe nume Jess. „Ciao, Roxi. Acum mai mult decât oricând e momentul să-ți canalizezi toată energia, talentul și capacitatea de organizare cu care ai fost înzestrată spre atingerea acestui ambițios obiectiv.

Cred în tine și știu că vei trece orice probă indiferent cât e de grea. Nu am nicio intenție de a pune o presiune suplimentară asupra ta, dar doresc să adaug faptul că un blănos, Jess, te așteapă la Baia Mare cu premiul cel mare. Te pup și abia aștept să ne revedem”, i-a transmis Alexandra surorii sale, Roxana Blenche.

Concurenta a primit un mesaj emoționant și de la partenerul ei, care îi spune să aibă încredere că totul va fi bine. „Vreau să te felicit că ai ajuns atât de departe în această emisiune. Ești o femeie puternică și ambițioasă, când ai încredere în tine, totul se termină cu bine. Te pup și te iubesc”, i-a spus iubitul ei, Cătălin Bucur.

Cum a ajuns bucătar Roxana Blenche

Tânăra concurentă nu și-a imaginat vreodată că o să ajungă să îmbrățișeze meseria de bucătar. Ea a mărturisit că doar o întâmplare a făcut-o să-și îndrepte atenția către această meserie. Roxana Blenche a povestit că, în timp ce se pregătea să devină inginer zootehnist, a obținut un post de bucătar în restaurantul Michel Pascale, din Baia Mare, încurajată de sora ei.

„A început să-mi placă cu adevărat să gătesc când eram prin anul trei de facultate, cam atunci am început să experimentez și să îmi cumpăr foarte multe cărți de gastronomie. Sora mea este cea care m-a încurajat să-mi încep o carieră în domeniu, deși eu susțineam că voi fi inginer zootehnist.

Însă, prin 2015, când eram în anul patru de facultate, se deschidea la Baia Mare un restaurant fine dining, este vorba de Michael Pascale, iar sora mea mi-a făcut rost de un interviu pentru un post de bucătar, fără să știu. Inițial chiar m-am supărat pe ea, dar m-am prezentat la interviu și am obținut postul. Așa am intrat în acest domeniu. Mi-a plăcut și am rămas”, a povestit Roxana Blenche de la Chefi la cuțite într-un interviu pentru TrendsHRB.

Miercuri seara, 16 decembrie, are loc Marea Finală „Chefi la cuțite” 2020. Cei trei finaliști care se vor lupta pentru titlul de cel mai bun bucătar din România și premiul în valoare de 30 de mii de euro sunt Roxana Blenche, din echipa lui Florin Dumitrescu, Ionuț Belei și Maria Șandru din echipa lui Sorin Bontea.