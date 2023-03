In articol:

Cine este Codruța Sanfira. Pe numele său complet, Codruța Elena Filip Sanfira, Codruța este soția celebrului cântăreț de muzică populară Valentin Sanfira.

Biografie Codruța Sanfira

Codruța Sanfira are 31 de ani și s-a născut pe 26 august, în București.

Tânăra a urmat cursurile Liceului Pedagogic „Vasile Lupu”, din Iaşi, a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din București. După facultate, Codruța Sanfira a continuat cu un master în Dreptul Universitar.

De-a lungul timpului, Codruța Sanfira a cochetat cu modeling-ul și cu muzica. A lucrat ca manechin pentru o celebră casă de modă și a fost solistă în trupa Codree. De asemenea, Codruța a lucrat ca și consilier al vicepreşedintelui Curţii de Conturi, din Bucureşti. Nu mulți știu însă la ce meserie visa, de fapt, Codruța.

„În clasa a X-a, în liceu, mi-am dat seama că profesia de cadru didactic, pe care mi-o doream, nu mi se potrivește pentru că nu am suficientă răbdare cu copiii și pentru că la Liceul Pedagogic trebuie să faci practică. Când am început să merg pe la grădiniță am zis nu, nu e de mine. Trebuie să mă reorientez spre altceva. Și am zis OK, fac muzică, îmi place foarte tare.

Am vrut să dau admitere la Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, la secțiunea de Piloți militari. În ziua probei medicale, trecusem toate evaluările, dar mai era o evaluare, și anume, la spate, la coloana vertebrală. (…) A zis: „Respins!”. Mi-a spus să vin anul următor. Și aia a fost. Mama s-a bucurat foarte tare, în sufletul ei, cu un singur copil, fată pilot militar nu ar fi vrut. (…) Atunci, am ales să dau la Facultatea de Drept. Am intrat și… restul e poveste„, a povestit ea pentru Click.

Cine este Codruța Sanfira. Biografie. Vârstă, studii, carieră, familie [Sursa foto: Facebook]

Cum s-au îndrăgostit Codruța și Valentin Sanfira

Codruța și interpretul de muzică populară Valentin Sanfira trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au logodit de curând și se pare că s-au întâlnit chiar pe platourile de filmare ale emisiunii prezentate de Teo Trandafir. Valentin Sanfira a mărturisit că plăcut-o din prima pe logodnica sa.

”Atunci când te trăznește, te trăznește, nu mai este nicio șansă, nu am crezut lucrul ăsta niciodată. M-am îndrăgostit de ea într-o secundă și am uitat de tot în acele clipe, nu mi s-a întâmplat acest lucru niciodată, mai ales că eu am mai avut până acum relații și ea știe acest lucru, nu i-am ascuns nimic. M-am uitat la ea și mi-am zis în gând: «Doamne ce fată frumoasă și simplă, așa cum mi-am dorit eu!». Am stat vreo două luni și un pic de capul ei pentru că s-a lăsat foarte greu. I-am zis la telefon: «Tu nu înțelegi că o să fii nevasta mea?»” , a declarat Valentin Sanfira, soțul Codruței Filip, la Kanal D.

