Cine este Daniel Aloman, soțul Ilenei Sterp, sora lui Culiță

Daniel Aloman, soțul Ilenei Sterp [Sursa foto: Instagram] 18:19, iul 20, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

In articol:

Ileana, una din surorile lui Culita Sterp, este căsătorită cu Daniel Aloman de doi ani. Cei doi au facut pasul cel mare cu o petrecere mare, în Hațeg, iar în luna mai au devenit părinți pentru prima dată.

Cine este Daniel Aloman, soțul Ilenei Sterp

Daniel Aloman este soțul Ilenei Sterp de doi ani, iar în urmă cu mai bine de două luni au devenit părinții unei fetițe, pe nume Carla-Elena. La nunta celor doi a fost prezentă toata familia Sterp, lucru care demonstrează că sunt o familie unită, iar aceasta a foat primit cu brațele deschise.

Citeste si: Ce semnificație are numele Carla, ales de Ileana Sterp pentru fetița ei

În urmă cu aproximativ un an a apărut vestea primului copil al acestora, care a fost pentru mama Geta o bucurie mare, mai ales că și iubita lui Culiță, Daniela Iliescu era însărcinată.

Citeste si: Ce pensie primești daca ai muncit mai puțin de 15 ani. Condiția e să fi cotizat măcar 10 ani- bzi.ro

„Mi-s tare dragi copilașii. Abia aștept sa aduc pe lume minunea pe care Dumnezeu a zămislit-o în pântecele mele. Sunt veșnic mulțumitoare Lui Dumnezeu pentru minunatele daruri și binecuvântări din viața mea”, a spus Ileana Sterp.

Momentul în care micuța Carla-Elena a venit pe lume a fost unu greu pentru sora lui Culiță Sterp. Aceasta a declarat ca fetita ei si a lui Daniel Aloman este o fetiță sănătoasă, iar travaliu a fost lung și dureros.

" Am născut natural o fetiță de 4 kilograme 200. Cum vă spuneam, a fost o noapte foarte grea, plină de dureri. Simțeam la un moment dat că nu mai pot, dar știam că Dumnezeu mă ajută să mai pot un pic. Iar când m-au pus pe masă să nasc, a fost foarte greu, strigam și zbieram încontinuu că nu mai pot, dar Dumnezeu a fost acolo lângă mine și m-a ajutat să duc la capăt. Suntem bine, mulțumim din toată inima, mulțumim pentru grij și pentru mesaje. Nu mai știu ce să mai zic...", a declarat Ileana Sterp despre cel mai greu, dar frumos moment din viața unei femei.

Daniel Aloman, împreună cu soția sa, Ileana Sterp[Sursa foto: Instagram]

Momentul cel mai emoționant din viața lui Daniel Aloman, umbrit de o tristețe

Daniel Aloman, cumnatul lui Culiță Sterp, nu s-a bucurat la cote maxime de venirea primului său copil pe lume, fericirea acestuia fiind umbrită de moartea tatălui său. În perioada în care a devenit tată pentru prima dată s-a împlinit un an de când aceasta și-a pierdut tatăl, o durere care încă nu s-a vindecat complet în sufletul lui.

Citeste si: Cum se numește băiețelul lui Culiță Sterp? Este vorba despre un nume rar întâlnit

„Un AN. Un an de când te strig și am atâtea întrebări, dar tu nu îmi mai răspunzi, de când șantierele sunt goale fără tine, de când te văd în orice lucru. Orice încurcătura sau greutate aș fi întâmpinat, știam că mereu găsesc rezolvarea și răspunsul la tine. Ai plecat prea repede, mult prea repede TATĂ", a scris Daniel Aloman pe rețelele sociale.