Cine este Daria Batschi, semifinalista de la Românii au Talent 2021! Concurenta: "Mereu mi-am dorit să ajung pe o scenă mare"

Cine este Daria Batschi, semifinalista de la Românii au Talent 2021! Concurenta a primit al cincilea Golden Buzz în preselecţiile din sezonul 11 Andi Moisescu a apăsat butonul auriu, care a trimis-o pe fată, direct în semifinală.

În cele două semifinale live de la Românii au Talent, sezonul 11, vor participa câte 12 concurenţi. În total, 24 de concurenţi vor performa în Semifinala Românii au Talent 2021. Zece dintre semifinalişti au primit Golden Buzz de-a-lungul celor 27 de ediţii de preselecţii.

Cine este Daria Batschi, semifinalista de la Românii au Talent 2021!

Daria Batschi are 15 ani și este elevă la un liceu de artă din București. Concurenta a venit la preselecţiile de la Românii au Talent 2021 cu un număr spectaculos de artă și anume, cântatul la harpă. Eleva studiază la harpă încă din clasa a 5 a. Cel mai mare vis al Dariei este să ajungă solistă la harpă, dar și profesor.

Daria Batschi, semifinalista de la Românii au Talent 2021[Sursa foto: Captură TV]

”Harpa nu este deloc plictisitoare, din contră, e un instrument elegant, e ceva mai deosebit, nu găsești oriunde harpist. Sunt foarte puține persoane care cântă la harpă sau au înclinații de genul ăsta și e un instrument aparte. Am descoperit harpa în clasa a cinci a când am dat admitere la George Enescu. Voiam să dau la pian, dar a trebuit să dau la alt instrument. Pian ar fi trebuit să fac din clasa întâi, așa că mi s-a dat o listă de instrumente printre care mi s-a dat și harpa, am să o văd și am zis că nu mai vreau să văd și alte instrumente, fiindcă îmi place harpa și vreau să rămân la harpă. Au unrmat concursuri și recitaluri, am cântat la Ateneu, foarte frumos a fost. Vreau să fiu solistă și profesoară”, a spus Daria Batschi-Beleca în preselecţii.

Semifinalişti Românii au Talent 2021. Cine sunt cei 10 concurenţi care au primit Golden Buzz în sezonul 11

Andi Moisescu[Sursa foto: Captură TV]

Andi Moisescu a apăsat Golden Buzz

Andi Moisescu a apăsat butonul auriu în preselecţii și a trimis-o pe Daria Batschi, direct în semifinală. Nimeni nu se aștepta la un asemenea moment, însă Andi a simțit că trebuie să o facă.

”Mi-ai schimbat percepția asupra acestui instrument, ai fost o întreagă orchestră”, a spus Andra.

”E o îmbinare de rafinament de sensibilitate pe care o vezi în felul în care se îmbracă, în felul în care stă, cum cântă. Arta și cultura trebuie subvenționate pentru că s-ar putea ca acolo să ne găsim liniștea. Vreau să o întreb dacă ea este dispusă să răscolilm lumea, să îi punem pe oameni pe gânduri, să le oferim un semn de exclamare și să zică, poate că harpa nu ține de trecut, poate că genul ăsta de muzică, poate că astea sunt lucruri care țin de trecut, poate asta e cheia noastră spre viitor. Aș vrea să subvenționez acest act artistic al tău cu un buton auriu”, iar acela a fost momentul în care Andi Moisescu a apăsat Golden Buzz, iar concurenta a izbucnit în lacrimi de fericire, neînțelegând ce i se întâmplă.

Daria Batschi, semifinalista de la Românii au Talent 2021[Sursa foto: Captură TV]

Andi Moisescu, vrăjit de tânăra harpistă

Andi Moisescu a apăsat Golden Buzz, fiindcă a vrut să susțină actul artistic, dar și pentru că i s-a părut că Daria îl merita pe deplin.

”Am simțit chemarea asta, m-a vrăjit felul în care ea cânta și mi-a plăcut întotdeauna să încerc să transform imposibilul în posibil și cred că am avut puțină dreptate”, a mai spus Andi Moisescu.

Daria Batschi a rămas fără cuvinte, după ce a primit butonul auriu și a început să plângă de fericire. Fata nu se aștepta ca momentul său să aibă un asemenea impact, fiind pentru prima dată pe o scenă atât de mare și importantă.

”Sunt foarte emoționată, nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo, sunt total pe altă planetă. Nu am idee dacă a fost real ce s-a întâmplat sau dacă doar am visat. Nu îmi amintesc ce s-a întâmplat, e totul în ceață. M-am emoționat, dar emoționat e puțin spus, doar că nu îmi găsesc cuvintele. Înseamnă foarte mult, mereu mi-am dorit să ajung pe oscenă mare și să se întâmple un lucru mare. E prima mea experiență de genul ăsta ți sunt foarte uimită și mândră de mine”, a spus Daria, după ce a primit Golden Buzz de la Andi Moisescu.

Românii au Talent 2021[Sursa foto: Captură TV]

Cine sunt concurenţii din semifinala Românii au Talent 2021

Din cei peste 300 de concurenţi, doar 24 de concurenţi au ajuns în cele două semifinalele live de Românii au Talent 2021. 10 dintre aceştia au trecut direct în semifinale, fiindcă au primit Golden Buzz din partea unui jurat sau prezentator, iar ceilalţi 14 semifinalişti au fost aleşi riguros de către juraţii şi prezentatorii emisiunii.

Cei ZECE concurenţi care au fost trimişi direct în SEMIFINALĂ fiindcă au primit GOLDEN BUZZ sunt: Filip Cioc, Rareş Trufea, Remi Martin, Gim, Daria Batschi, Ana-Maria Mărgean, Ruslana Krutas, Art of Robots, Raisa Chiribuţă şi Elena Gatcin.

Cei 14 care au fost aleşi de către juriu şi prezentatori pentru a merge mai departe în SEMIFINALĂ sunt: Acro Mystic Duo, Maria Rădeanu, Narcisa din Bucovina, Sara Smighelschi, Duo Turkeev, Dean Bowman, Dragoş Pădeanu, Bianca Purice, Dorinel şi Costel Cutiuţă, Cosmin Adrian şi iubita sa, Louise, Simion R. Ştefan, Magitot, Andrii și Bogdan Kalashnyk şi Rianna Rusu.