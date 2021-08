Cine este Demet Ozdemir, protagonista din serialul „Prizoniera destinului”. Povestea impresionantă de viață a actriței: „Am renunțat la școală”

Demet Ozdemir 21:42, aug 6, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Demet Ozdemir, în vârstă de 29 de ani, este una dintre cele mai cunoscute actrițe din Turcia. Tânăra a cucerit public român interpretând-o pe Zeynep, personajul principal din serialul fenomen „Prizoniera Destinului”.

Demet Ozdemir muncește de la 16 ani

Actrița Demet Ozdemir a demonstrat că munca și ambiția te pot ajuta să-ți îndeplinești visul. Deși a fost nevoită să abandoneze școala și să lucreze de la vârsta de 16 ani pentru a-și ajuta familia, tânăra nu a încetat să creadă în destinul ei.

Demet Ozdemir

Ea mărturisea într-un interviu oferit publicației hurriyet.com câte sacrificii a făcut pentru a ajunge unde și-a dorit. „ Aveam 16 ani când am decis să dansez pentru a mă întreține și a-mi ajuta familia, dar înălțimea mea nu m-a ajutat foarte, iar greutatea mea era de 63 kg. Mi-au spus că ar trebui să cântăresc 51-52 kg, altfel nu voi putea profesa.

Am mâncat doar salată în fiecare zi, am făcut pilates și am slăbit 11 kg într-o lună. Eram gata să dansez. M-am alăturat echipei de dans a cântăreței Bengü, alături de care am fost pe scenă un an și jumătate. Am renunțat la școală și am fost nevoită să urmez cursurile la seral, dar am reușit să termin liceul împreună cu colegii mei ”, declara Demet Ozdemir.

Prima experiență cu televiziunea a avut-o la vârsta de 21 de ani, când a fost distribuită într-un serial difuzat de Fox TV. Demet Ozdemir are în palmares premiul pentru cea mai bună actrița, oferit în cadrul Murex d'Or Awards, pentru interpretarea din serialul „Erkenci Kus”.

Filme în care a jucat Demet Ozdemir:

My Home My Destiny/ Prizoniera destinului (2019)- Zeynep

Erkenci Kus/ Vis de iubire (2018)- Sanem Soysal

No: 309/ Camera 309 (2016)- Lale Yenilmez

Çilek Kokusu (2015)- Asli (unknown episodes)

Kurt Seyit ve Sura/ În dragoste și în război (2014)- Alya Baronez

Sana Bir Sir Verecegim (2013)- Aylin

Ce nu știai despre actrița Demet Ozdemir

Deși este o persoană foarte deschisă în legătură cu pasiunile sale, Demet Ozdemir are câteva tabieturi la care nu renunță niciodată, indiferent de cât de aglomerată îi este ziua.

Nu poate trăi fără sora sa, care i-a fost sprijin în cele mai grele momente ale vieții sale.

Nu-i place să doarmă singură, așa că l-a adoptat pe Simba, un superb pisoi.

Adoră să citească și are mereu pe noptieră o carte. „Micul prinț” este cartea care i-a marcat copilăria și pe care a citit-o de nenumarate ori.

Dimineața îi place să savureze cafeaua imediat ce iese de la dus.

Poartă mereu în geantă încărcătorul telefonului și o cremă hidratanta pentru buze.

SURSE: hurriyet.com