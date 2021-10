Cine este Demir din "Doctorul minune", în viața reală. Firat Altunmeşe este fiul unui celebru artist. Interviu savuros cu îndrăgitul actor

Demir din "Doctorul minune" [Sursa foto: Instagram] 16:15, oct 12, 2021 Autor: Ioana Stan

Actorul Firat Altunmeşe dă viață personajului Demir în serialul "Doctorul minune". Știm despre el că este un medic rezident care face parte din echipa profesorului Ferman și este îndrăgostit de Nazli. Pentru fanii serialului, venim cu detalii din viața actorului!

Cine este Demir din "Doctorul minune", în viața reală

Demir din "Doctorul minune" [Sursa foto: Instagram]

Firat Altunmeşe este fiul celebrului artist turc de muzică populară İzzet Altınmeșe, originar din Diyarbakır. Mama sa este casnică, are un frate și o soră mai mare.

„Îmi amintesc cântecele populare din casă, pe tatăl meu în timp ce scria muzică, de exemplu. Îmi amintesc că am ascultat piesa lui P. Diddy, I will be Missing You în 1996-1997. Tatăl meu nu a fost implicat în nimic, nici în muzica pe care o ascultam, nici în alegerea școlii mele, a profesiei mele. De exemplu, când am spus „tată, vreau să merg la fotbal”, el m-a trimis la cursul de fotbal fără nicio întrebare. În timp ce studiam cinema și televiziune la Universitatea Bilgi din Istanbul, după ce am stat doi ani, i-am spus tatălui că vreau să fiu actor.

Am fost clar despre asta. Mi-a respectat deciziile și m-a făcut mereu să simt asta.”, a declarat actorul Firat Altunmeşe pentru presa din Turcia.

Încă din copilărie a dat semne că actoria este marea sa pasiune. Obișnuia să-i observe pe cei din jur și să-i imite.

„Oamenii din jurul meu știau întotdeauna că am un astfel de potențial, dar l-am amânat până la vârsta universității. Descopeream mișcări ciudate în oglindă și mă duceam să-i arăt mamei mele. Mi-am încercat gesturile și asupra ei.

Spunea „Ești nebun” și este ciudat ca cineva aă audă asta de la mama sa. Am fost și eu un copil răutăcios la școală. Nu am fost lipsit de respect față de profesori, dar nici nu respectam regulile prea mult. Am fost chiar disciplinat. Spărgeam pereți, rupeam uși. Ne luptam cu prietenii, asta e copilăria.”, a mai povestit actorul despre copilăria sa.

Firat Altunmeşe a abandonat școala, dar nu regretă

Deși a renunțat la studii, familia a fost alături de el.

„Când am intrat la universitate, am vrut să studiez cinema-TV. Desigur, am visat întotdeauna la actorie și muzică. Apoi am rămas în clasa de mijloc și mi-a părut rău pentru această situație. Am părăsit școala și am început să iau cursuri de actorie la Craft. Din fericire, am eșuat la clasă că am participat la acele cursuri. Nu am regretat niciodată că am abandonat școala. Cred că tot ce se întâmplă are o cauză. Când mă uit în urmă, văd că am părăsit școala la timp și îl numesc „noroc”. Pentru că singurul lucru pe care voiam să-l fac în acel moment al vieții mele era actoria și muzica. Am luat o decizie îndrăzneață. Familia mea a stat mereu în spatele meu. Tatăl meu nu s-a împotrivit nici în alegerea departamentului, nici în abandonul școlar. Numai ‘Această decizie are consecințe. Dar știi tu.”, a spus el. Deci, dacă nu reușesc, nu am pe cine să dau vina în viitor. Dar până acum nu am regretat niciodată deciziile mele. ”

Spune despre el că este răbdător, dar uneori poate fi impulsiv.

„Oamenii l-au cunoscut până acum pe actorul Fırat Altunmeșe, unii dintre ei îl cunosc ca fiul lui İzzet Altınmeșe. Sunt o persoană diferită în viața mea privată, foarte emoțională și puțin impulsivă. Îmi place să ofer, îmi place să aduc oamenii împreună, organizația. Când nu sunt supărat, de obicei mă simt ca bumbacul. Comunicarea mea cu oamenii este puternică. Dar, în unele cazuri, ochii mei se pot întuneca. Oamenii care mă cunosc au grijă să nu mă enerveze. Dacă nu țin ranchiună și nu există motive ulterioare, furia mea va trece într-o oră. Sunt un tip puțin posesiv și protector. Am fost întotdeauna protector față de cei dragi.”, spune actorul despre el.

Firat Altunmeşe nu și-a găsit sufletul pereche, dar știe cum ce anume vrea de la marea sa iubire.

„Cred că dragostea este să devină completă, să devină sensibilă, să-i dărâme zidurile, să-i înlăture măștile și, în cele din urmă, să moară. Venim în lume și cu toții încercăm să fim una, vrem să fim desăvârșiți. Dragostea este frumoasă, dar nimic nu e perfect. Când îmi place cineva, fac primul pas, dar nu mă întind. Mă comport cum am chef. Dacă îmi place, o voi spune direct. Mă aștept să fie confortabil și din cealaltă parte.”, a mărturisit Firat Altunmeşe.