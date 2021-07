Diana Lupescu, soția lui Mircea Diaconu [Sursa foto: MediaFax Foto] 14:33, iul 27, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Diana Lupescu este căsătorită cu actorul Mircea Diaconu de peste 40 de ani. Cei doi s-au cunoscut în 1980, iar împreună au doi copii, Ana și Victor.

Cine este Diana Lupescu, soția lui Mircea Diaconu

Diana Lupescu s-a născut pe 07 octombrie 1954, la Bacău, în familia unui medic si a unei învățatoare.

Desi și-a dorit să devină medic, la fel ca tatăl ei, aceasta a ales cariera de actriță

A intrat din prima la Facultatea Natională de Artă Teatrală și Cinematografică, secția de actorie, și și-a făcut debutul în teatru în 1978, chiar în anul în care a absolvit facultatea. În lumea filmului a intrat la un an distanță, cu rolul din „Povestea dragostei”, în regia lui Ion Popescu Gopo.

Deși a avut mai multe roluri în filme precum, „Cand apune soarele voi pleca”, „Amurgul fântânilor”, „Există joi?” și „Din prea multă dragoste", Diana Lupescu a devenit cunoscută cu ajutorul rolurilor din „Buletin de București”, un film de comedie din 1983, unde a jucat alături de soțul ei,Mircea Diaconu și „Extemporal la dirigenție”, apărut în 1988, unde a jucat rolul profesoarei de limba română, Luminița Cernea.

Alături de soțul ei, Mircea Diaconu, a fost gazda emisiunii „Cafeaua de dimineata" de la televiziunea națională. Diana lupescu a fost fondatoare și directoare executivă a Fundației „D'ale Bucureștilor”, care în prezent se află în custodia primăriei capitalei.

După 1990, actrița nu a mai jucat în niciun film, dar a rămas pe scena teatrului românesc și în plus, a devenit și regizoare la Teatrul Nottara din București, scenaristă și ilustrator muzical. A scris scenariul și regia spectacolului „Ritmuri”, și a regizat „Opera de trei parale”, „Fii cuminte, Cristofor!” și „Victoria și sirena scenografie”.

Diana Lupescu l-a cunoscut pe Mircea Diaconu în vara anului 1980, la Costinești.

După prima întâlnire, în toamnă actorul a mers la Bacău, orașul natal al Dianei Lupescu, unde a cerut-o în căsătorie. Aceasta a acceptat fără a sta prea mult pe gânduri, deși era la a doua întâlnire, iar nunta au facut-o în octombrie.

„La 9 am ajuns la Bacău. Am dat telefon și i-am zis că am ajuns. Mi-a spus cum să urc la apartamentul ei. Era singură acasă, mama era la serviciu. Mi-a făcut cafeaua în bucătărie, am mers într-o mică sufragerie. Fără să am un plan, din nou, am întrebat-o dacă aș cere-o în cașatorie ce mi-ar zice. După 2, 3 secunde mi-a spus că ar fi de acord. Seara am plecat cu avionul, am băut cafeaua iar… de atunci încoace, bem mereu cafeaua împreună.”, a povestit Mircea Diaconu.

Cei doi au doi copii, o fată, Ana, și un băiat, Victor. Chiar dacă Victor a terminat Liceul de arte plastice „Nicolae Tonitza” şi a urmat Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale”, secţia scenografie, Ana s-a orientat către alt domeniu și a studiat ”Științe și comunicare”, iar pentru o perioadă a fost reporter de știri.