Cine este Faiq Bolkiah, cel mai bogat fotbalist din lume? Messi și Ronaldo sunt săraci. Povestea incredibilă a jucătorului care are un tigru ca animal de companie și un tată cu un harem de 40 de femei!

Credeați că Messi și Ronaldo sunt cei mai bogați fotbaliști din lume? Vă înșelați amarnic! Cel care deține supremația în lumea sportului rege este Faiq Bolkiah, fiul prințului Jefri și nepotul sultanului din Brunei, cu o avere estimată la 20 de miliarde de dolari!!! Însă, pe cât de mari sunt conturile din bancă, pe atât de puține sunt golurile înscrise de el pe teren. Concret, și fără să zâmbiți, de când joacă la profesioniști, prințul din Brunei a înscris o singură dată!

Faiq Bolkiah, mai bogat decât Messi și Ronaldo, a fost crescut în Anglia …”sub acoperire”

Faiq Bolkiah s-a născut la Los Angeles, în SUA, și are și cetățenie americană. La vârsta de un an, s-a mutat în Anglia, unde a crescut și a început să joace fotbal. Tatăl său, prințul Jefri, și-a dorit ca Faiq să trăiască departe de viața excentrică și opulentă a familiei regale din Brunei, un mic stat din insula Borneo, în sud-estul Asiei, dar cel mai bogat din lume raportat la PIB-ul pe cap de locuitor, scrie sport.ro.

„Părinții mei m-au susținut mereu în goana mea să-mi împlinesc visul. M-au pregătit psihologic și fizic în copilărie, ei sunt modelele mele”, spunea Faiq pentru FourFourTwo, într-unul dintre rarele interviuri pe care le-a acordat, în care mai povestea și faptul că, în Anglia, a avut parte de o viață privilegiată, a mers la cele mai bune școli, dar a trăit „sub acoperire”.

Faiq Bolkiah [Sursa foto: Profimedia]

Faiq Bolkiah, junior la Chelsea, dar căpitan la Naționala de seniori a statului Brunei! „Sunt un jucător rapid, îmi place să creez”

Fotbalul la început de mic, inițial de plăcere, apoi și-a încercat norocul, la nivel de juniori, la Woolton Hill Argyle, Newbury, Southampton, Chelsea și Leicester. Deși nu jucase niciun meci ca profesionist, Bolkiah a fost desemnat căpitanul naționalei de seniori a statului Brunei, situație pe care, așa cum era și firesc, presa internațională a pus-o pe seama sângelui său regal.

„Sunt un jucător rapid, îmi place să creez. Joc și extremă, și număr zece. Îmi place jocul direct și vreau să marchez goluri ”, se descria ca fotbalist prințul moștenitor, care îl are ca idol pe fostul mare atacant brazilian Ronaldo.

Faiq Bolkiah nu a jucat niciun meci la Marítimo Funchal, evoluează acum în Thailanda și a înscris în carieră un singur gol!

În ciuda faptului că la nivel de junior era cât de cât talentat, Faiq Bolkiah a avut probleme odată cu trecerea la seniori, unde nu a primit un contract de profesionist în Anglia. Rămas fără angajament după perioada Leicester, el a fost cumpărat de Marítimo Funchal, din prima ligă portugheză, dar nu a reuțit să se impună. Drept dovadă, Faiq nu a jucat niciun meci pentru prima echipă timp de un an și trei luni, ci a prins un singur meci pe banca de rezerve, cu Sporting, în februarie 2021.

„Când am semnat cu Marítimo, am avut oferte și din La Liga, de la cluburi care voiau să mă ia și să mă împrumute în Segunda División. Nu am vrut să mă duc. Marítimo mi-a zis că voi juca și asta era tot ce îmi doream. Dar nu s-a întâmplat asta și regret că m-am dus acolo. N-au fost onești deloc, a fost multă politică la mijloc”, a spus Faiq Bolkiah într-un interviu pentru presa din Thailanda, țară în care evoluează în acest moment.

După experiența nereușită de la Maritimo, Faiq a plecat la Chonburi, locul trei în Thailanda, unde e legitimat și astăzi. Într-un an și două luni, Faiq a jucat 26 de meciuri, dintre care 16 ca titular. Și a reușit sî înscrie un singur gol până acum, într-o victorie cu 1-0.

Tatăl celui mai bogat fotbalist din lume are opt avioane private și a dat 17 milioane de dolari să-l ducă pe Michael Jackson la petrecerea dată pentru Faiq Bolkiah, la împlinirea vârstei de 7 ani

Tatăl fotbalistului, Jefri Bolkiah, este un tip căruia îi place luxul, are 2.300 de mașini de lux, opt avioane private, printre care și un Boeing 747, un elicopter și diamante estimate la sute de milioane de dolari. Surpriză uriață. Are un un harem de 40 de femei, 3 neveste și 19 copii!!!

În ziua în care Faiq a împlinit șapte ani, prințul l-a adus la petrecere pe Michael Jackson, cu un avion privat și i-a plătit pe loc starului muzicii 17 milioane de dolari.

Fotbalistul cu cea mai mare avere din lume, care are un tigru ca animal de companie, este, în realitate, o persoană modestă, iar în perioada în care juca în Anglia, era un tip umil în vestiar. „N-ai fi zis că e al 12-lea urmaș la tron. Inițial, nimeni de la Chelsea nu știa de unde vine”, a povestit Ruben Sammut, fost coleg cu Faiq la juniorii lui Chelsea, pentru ziaristii de la The Athletic.

Top 5 cei mai bogați fotbaliști din lume!

Într-un top al celor mai bogați fotbaliști din lume, Faiq Bolkiah conduce detașat cu 20 de miliarde de dolari.

1. Faiq Bolkiah -20 de milioane de dolari

2. Cristiano Ronaldo- 460 de milioane de dolari

3. Lionel Messi- 400 de milioane de dolari

4. Zlatan Ibrahimovic- 190 de milioane de dolari

5. Neymar- 185 de milioane de dolari