Cine este fata cu care s-a iubit Cristian de la Casa Iubirii, după despărțirea de Ștefania? A părăsit America pentru ea: "Karma și-a făcut apariția" | EXCLUSIV

Cristian, fostul concurent din Casa iubirii, s-a întors din SUA și a vorbit, în premieră, despre relația cu o fată misterioasă, pentru care încă mai are sentimente. Invitat în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, acesta povestește despre experiența din SUA care i-a adus o nouă relație, dar și cum lucrurile au luat o întorsătură bruscă.

Cristian, dezvăluiri despre iubita din America

Cristian a venit în platoul WOWbiz și a făcut dezvăluiri neașteptate. Se pare că nu a stat degeaba în America, ci a trăit o adevărată poveste de dragoste. Acesta ne-a povestit despre parcursul relației, ne-a vorbit despre fosta iubită, pentru care mai are sentimente și acum, dar ne-a dezvăluit și motivul pentru care s-a produs ruptura dintre ei.

"Am plecat singur în America, dar am venit după altcineva. A auzit tot aeroportul din Turcia. Într-adevăr, am ajuns să și iubesc. După ce am ieșit din emisiune, am cunoscut o fată. Ștefania speculează că eu aveam pe cineva din timpul competiției, ceea ce nu este adevărat. Chiar în seara în care am fost descalificat i-am dat primul mesaj persoanei respective. Nu a fost cu nicio intenție să fiu cu persoana respectivă, era mai mult o joacă. I-am spus și ei că nu mă gândeam de prima dată că va fi ceva între noi, iar pe măsură ce a trecut timpul, am ajuns să o iubesc foarte mult. O mai iubesc și acum, bineînțeles. Ne-am despărțit înainte să ajungem din America. Posibil karma să își fi făcut apariția. Cum mi s-a stins mie flacăra cu Ștefania, așa cred că i s-a întâmplat și ei.", a declarat Cristian.

Cristian spune adevăratul motiv pentru care s-a despărțit de Ștefania

Cristian a vorbit de multe ori despre relația cu Ștefania, dar niciodată nu a spus clar motivul pentru care nu a mai vrut-o în viața lui. De data aceasta, la noi în platou, nu a mai ținut cont de nimic și a zis-o pe șleau. Iată de ce s-a despărțit, de fapt, de blondina model.

"Cu Ștefania a început să se stingă flacăra, pentru că am văzut niște chestii comportamentale, câteodată și stilul vestimentar. I-am și spus că nu vreau să se îndrepte către o latură anume. Era prea sexy, vreau să fim decenți. Văzând cum se schimbă, auzind un limbaj la ea, s-a stins. Și faptul că nu a venit cu mine în America a fost un motiv. Vezi diferențele dacă cineva vrea sau doar zice.", a mărturisit Cristian, la Culisele Iubirii.

