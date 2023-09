Cine este Florin Salam. Biografie: vârstă, carieră, familie. Află totul despre unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România

In articol:

Florin Salam este unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi din țară. Află totul despre povestea de viață a celui numit „regele manelelor”.

Cine este Florin Salam

Florin Stoian s-a născut pe data de 1 octombrie 1979, în București. Este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de manele de la noi din țară, din ultimii 20 de ani.

Artistul provine dintr-o familie de lăutari cunoscuți și a moștenit talentul de la tatăl său. Încă din copilărie a fost pasionat de muzică, astfel că de la vârsta de 4 ani, a început să cânte la acordeon, mai mult în joacă.

Cu timpul, și-a dorit foarte mult să ajungă un lăutar cunoscut și să dea mâna cu celebrii artiști pe care îi adora de mic. A muncit mult pentru a deveni cunoscut și a câștigat cu greu bani la început de drum.

„Cântam la clanța ușii, cu acordeonul, închideam ochii și trăiam momentul, ca și cum aș fi fost pe scenă. Aceasta pe la 6-7 ani. Voiam să fiu prieten cu ei, cu lăutarii celebri, să dau mâna cu ei.

Mare vorbă: legea atracției. De mic copil, am visat ceea ce am realizat în viață. Eu m-am chinuit foarte mult! Poate de multe ori m-am gândit să renunț la ce fac cel mai bine, dar probabil și răsplata … Pentru că, zic eu, chinul și durerea psihică n-au preț, și atunci, vine un fel de răsplată dumnezeiască.” , a povestit Florin Salam, în cadrul unui podcast.

Celebrul cântăreț nu are studii superioare, dar a învățat zi de zi secretele muzicii lăutărești și nu numai. Deși mergea la școală, acesta cânta deseori la diferite evenimente, pentru a-și ajuta familia financiar.

Florin Salam a fost căsătorit cu Ștefania Stoian, mama lui Betty și a lui Dani. Din nefericire, Fănica a decedat în 2009, din cauza unei ciroze hepatice.

Mai târziu, artistul s-a căsătorit cu Roxana Dobre. Cei doi au împreună 3 copii, două fetițe și un băiat.

Biografie Florin Salam [Sursa foto: Instagram Betty Salam]

Florin Salam are o carieră de succes

Florin Salam a pornit de jos, dar vocea sa a fost foarte apreciată de public, datorită timbrului său special. La început de carieră, prima sa apariție în fața unui public mare, a fost în cadrul unui spectacol de tip concurs de dans.

„Eram la un spectacol mare și am cântat o melodie, Într-un colț de cimitir. Era o melodie pe care o cântau mai mulți pe casete, cum era înainte, dar la spectacol am cântat-o singur. Am avut o reacție a publicului foarte șmecheră. Și ușor ușor am început să prind încredere în mine”, a povestit Florin Salam, în podcastul lui Damian Drăghici.

Celebrul artist s-a lansat în 2002, cu ajutorul lui Dan Bursuc, cu piesa „Ce gagică șmecherită”. A jucat un rol semnificativ la apariția șlagărului „Of, viața mea” (2000), interpretat de Adrian Minune și Costi Ioniță.

De-a lungul timpului, Florin Salam a colaborat cu foarte mulți artiști de la noi din țară, atât cântăreți de muzică de petrecere și manele, cât și alte genuri muzicale. Printre aceștia se numără: Adrian Minune, Vali Vijelie, Prințesa de Aur, Claudia, Denisa, Nicolae Guță, Alex Velea, Golden Gang, Connect-R.

În anul 2008, Florin Salam a interpretat o piesă alături de cântăreața Paula Seling și Orchestra Simfonică București, în cadrul unui concert.

În anul 2011, Florin Salam a colaborat cu muzicianul Goran Bregović alături de care a scos melodia Hopa Cupa inclusă în albumul "Champagne for the Gypsies" al cântărețului bosniac.

Florin Salam este un tată fericit

Florin Salam a fost căsătorit cu Ștefania Stoian, mama lui Betty și a lui Dani. Cei doi au fost împreună de mici, iar nașii de cununie au fost Adrian Minune și soția sa.

Din nefericire, Fănica a decedat în 2009, din cauza unei ciroze hepatice. Aceasta avea 27 de ani când a pierdut lupta cu boala.

Câțiva ani mai târziu, artistul a cunoscut-o pe Roxana Dobre. A simțit că poate iubi din nou și a reușit să își refacă viață alături de ea. După 8 ani de relație, cei doi s-au hotărât să se căsătorească.

Florin Salam și Roxana Dobre au împreună 3 copii, două fetițe și un băiat. Soția artistului are o relație bună cu Betty și cu Dani și le-a fost alături cât de mult a putut.

„Este foarte frumos să fii soția lui Florin Salam, dar pe cât este de frumos, pe atât este de greu și de complicat și de obositor, la un moment dat. Este greu pentru că nu este mereu lângă noi, timpul nostru ni-l petrecem 99,9% singuri, eu și copiii cei mici și cei mari.

Într-adevăr, muncește foarte mult, tot timpul lui îl acordă oamenilor și publicului lui, și fanilor care sunt foarte înrăiți și nu-i poate refuza și automat de asta este foarte greu, pentru că munca lui.”, a povestit Roxana Dobre.

