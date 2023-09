Cine e și cu ce se ocupă Betty Salam, fiica cea mare a „regelui manelelor”

In articol:

Cine este Betty Salam? Biografie: vârstă, carieră familie. Află totul despre fiica cea mare a lui Florin Salam și vezi cum a devenit cunoscută.

Cine este Betty Salam

Betty Salam s-a născut pe data de 28 august 2000, în București. Tânăra este fiica lui Florin Salam, celebrul cântăreț de la noi din țară. Mama sa a decedat în 2009, la vârsta de 27 de ani.

Încă din copilărie, Betty Salam avea o pasiune pentru muzică, dar și pentru actorie. Se pare că vocea și talentul său le-a moștenit de la Florin Salam. De la 11 ani, artista a luat lecții de pian și de canto, iar la 14 ani s-a înscris și la lecții de actorie.

„Mi-ar plăcea să fiu actriţă sau cântăreaţă. Eu iau şi lecţii de canto de vreo lună. Merg de două ori pe săptămână şi repet şi în paralel cânt la pian. Studiez pianul de la 11 ani. Şi tatăl meu cântă.”, a mărturisit Betty, înainte să devină celebră.

Deși avea doar 9 ani, atunci când mama sa a plecat la cer, Betty are foarte multe amintiri despre momentele petrecute împreună, în apartamentul copilăriei sale.

„Îmi aduc aminte, când eram mică, stăteam într-un apartament cu două camere, fratele meu era mic, abia se născuse, avea câteva luni, iar de atunci tatăl meu era plecat să cânte și noi eram în permanența cu mama mea și așa foarte multe lucruri nu îmi aduc aminte.

Eram o fetiță foarte zăpăcita și foarte agitată, precum e sora mea Maria, când o văd pe Maria, mă văd pe mine, dar atunci când stăteam cu mama, dar îți spun sincer, eu îl iubesc și îl iubeam pe tatăl meu foarte mult, când îl vedeam tremuram de bucurie, zici că îl vedeam pe Dumnezeu.

Când eram doar eu cu mama încerca să aibă discuții cu mine, era foarte calmă, era cea mai bună prietena a mea, dar probabil eu nu conștientizam atunci, dar acum că nu o mai am, conștientizez că ea voia să stea foarte mult cu mine, să se implice în creșterea mea, și să îmi ofere toată dragostea”,

Fiica lui Florin Salam are o carieră de succes în lumea muzicii și se bucură de 423 de mii de urmăritori pe rețelele de socializare.

Betty este împreună cu soțul ei, Cătălin Vișănescu de mai bine de 8 ani. Cei doi s-au căsătorit ăn 2018 și împreună au un fiu, pe nume Matthias Ștefan.

Cu ce se ocupă Betty Salam

Betty Salam a intrat în lumea muzicală de la vârsta de 14 ani. A muncit din greu și a încercat de fiecare dată să arate că succesul său nu se datorează faptului că este fiica lui Florin Salam.

„Îmi e greu că sunt fata lui Florin Salam atunci când dau de oameni care nu vor să evolueze în gândire, iar atunci îmi e greu, deoarece acești oameni te vor judeca tot timpul.

Ei încep să judece foarte urât, iar eu nu am atât de multă experiență în cazul acesta, dar încerc să nu mai văd în stângă sau în dreapta și să îmi văd de gândurile mele și de ceea ce am eu de făcut. Am avut tot și îi mulțumesc lui Dumnezeu, dar nu am profitat de acest lucru, iar în cariera mea, mi-am dorit ca tatăl meu să nu mă ajute”, a declarat Betty.

De-a lungul timpului, a lansat mai multe melodii, care au fost foarte apreciate, precum: Într-o secundă, Acolo sus, La anii mei, Ești frumușel, Ăsta-i tata, Bine pentru tine, Dacă cerul ar cădea.

Betty Salam are o familie frumoasă

Betty Salam trăiește o frumoasă poveste de dragoste, alături de soțul ei, Cătălin Vișănescu. Cei doi sun împreună de mai bine de 8 ani și au un băiețel, pe nume Matthias Ștefan.

Betty și-a cunoscut alesul inimii de la vârsta de 14 ani și de atunci au rămas împreună. Diferența de vârstă dintre ei este de 11 ani, dar acest lucru nu a fost niciodată o problemă pentru Betty.

Deși la începutul relației obișnuia să posteze mai des fotografii cu soțul și copilul, artista a ajuns la concluzia că o relație este mai sănătoasă și mai fericită, atâta timp cât este ferită de ochii publicului.

„În ultima perioadă am decis să nu îmi mai afișez relația ca în ultima vreme. Pe Instagram îmi afișam copilul, relația... Am spus că este mult mai bine pentru că o relație sănătoasă și fericită trebuie să fie mai ascunsă din punctul meu de vedere.

Nu există iubire, dragoste, relație fără puțină ciondăneală, că eu așa îi spun. Aia nu e dragoste din punctul meu de vedere. Trebuie să existe puțină gelozie acolo, că altfel nu iubești persoana de lângă tine.

El este puțin mai gelos ca mine, adică eu eram în trecut mai geloasă dar cu vârsta, în timp ce cresc, îmi dau seama că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe ceea ce avem de făcut, pe viața noastră, pe copil, pentru că gelozia nu cred că e foarte constructivă.

Dacă eu am încredere în el, el are încredere în mine, cred că ăsta e cel mai important lucru. Fără încredere nu faceți nimic”, a declarat Betty Salam.

Surse: viva.ro, protv.ro