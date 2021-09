Cine este Georges Felea de la „Căsătoriți pe nevăzute”. A suferit enorm din cauza discriminării: „Am fost persecutat!”

In articol:

Georges Felea participă la emisiunea experiment de la Pro TV, „Căsătoriți pe nevăzute”, pentru a-și găsi partenera ideală.

Cine este Georges Felea de la „Căsătoriți pe nevăzute”

Georges Felea s-a născut în Coasta de Fildeș, dar a fost crescut de tatăl și mătușa sa în România. În vârstă de 26 de ani, tânărul de meserie navigator a ajuns în țara noastră pe vremea când avea doar patru ani.

Citeste si: Cine este Emilian Dimoftei de la „Căsătoriți pe nevăzute”. Jobul său e respectat în societate

În cadrul emisiunii „Căsătoriți pe nevăzute”, Georges Felea a mărturisit că a suferit enorm din cauza discriminării și a fost în repretate rânduri umilit de români. „Am ajuns în România în 1999. Atunci nu era ca acum, să vezi peste tot, pe stradă, pe Instagram băieți de culoare. Atunci a fost greuț pentru mine, am furat-o calumea, cu jigniri, cu de toate, am fost super marginalizat. Am fost foarte persecutat, în România există discriminare, ceva față de etnii”, a spus tânărul.

Georges Felea de la „Căsătoriți pe nevăzute”

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Citeste si: Cine sunt cei patru experți de la emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute” și cum îi ajută pe concurenți să-și găsească jumătatea

Georges Felea a dezvăluit că familia este cea mai importantă pentru el și că își dorește în viitorul apropiat să aibă copii. „Pentru mine familia înseamnă totul, adică cum am fost eu primit de familia mea și câtă dragoste am primit, eu o să ofer cel puțin la fel de multă mai departe. Cred că un copil m-ar împlini, dar trebuie să am și cu cine să-l cresc”, a spus tânărul.

Regulile emisiunii „Căsătoriți pe nevăzute”

Reality show-ul este un format de televiziune unic, în care oameni singuri vor să-și găsească jumătatea. Elementul inedit constă în metodele științifice prin care aceștia vor fi „potriviți” de experții emisiunii. Cu ajutorul lor, participanții vor întâlni persoane cu care sunt compatibili, cu care se vor căsători, iar apoi își vor putea da seama dacă doresc să rămână sau nu împreună.

„Căsătoriți pe nevăzute”, un format internațional

Emisiunea „Căsătoriți pe nevăzute” este un format international, difuzat în Danemarca, Israel, SUA, Africa de Sud și alte 20 de țări. Reality show-ul este un experiment social care investighează dacă modalitățile tradiționale prin care ajungem la jumătatea perfectă sunt singura opțiune pe care o avem sau dacă între două persoane complet diferite, potrivite exclusiv de știință, poate exista și iubire.

Citeste si: Cine e Andreea Clinchevici de la „Căsătoriți pe nevăzute”. Traumele din copilărie au împiedicat-o să-și găsească jumătatea

Studiile au arătat că 40% dintre oameni repetă aceleași tipare distructive în relațiile lor de cuplu, iar dintre aceștia, 70% au declarat că doar intervenția specialiștilor și sesiunile de terapie i-au ajutat să aibă o relație mai solidă.

Cu ajutorul unor specialiști în psihologie, psihoterapie, psihosexologie, genetică si relații interumane, concurenții vor trece printr-o serie de teste psihologice, teste de feromoni, atractivitate și chiar teste ADN, pentru ca experții să le găsească sufletul-pereche. Cei doi se vor întâlni pentru prima dată în fața ofițerului Stării Civile, iar după nuntă, vor avea ocazia să se bucure de luna de miere și de timp petrecut împreună pentru a decide ulterior dacă sunt făcuți unul pentru celălalt sau se despart.