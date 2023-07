Cine este Georgiana Lobonț. Biografie: vârstă, carieră, familie. Vezi câți copii are frumoasa artistă

In articol:

Cine este Georgiana Lobonț? Află totul despre una dintre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară, care a cucerit publicul cu vocea ei deosebită.

Georgiana Lobonț este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe de muzică populară și de petrecere, de la noi din țară. Artista s-a născut pe data de 9 aprilie 1994 și este din Gherla, județul Cluj.

Georgiana Maria Lobonț cântă de la vârsta de 4 ani și a moștenit vocea și iubirea pentru muzică de la părinții ei, dar are și o mătușă cunoscută care cântă muzică populară.

Frumoasa artistă a absolvit Şcoala Populară de Arte „Tudor Jarda” din Cluj, la secția canto-popular. În anul 2016, Georgiana Lobonț a terminat Facultatea de Drept din Cluj.

Georgiana Lobonț este căsătorită cu Rareș Ciciovan de aproximativ 7 ani. Cei doi au împreună un fiu de 4 ani, Eduard Nicholas și o fiică de 3 ani, Irina Maria.

Georgiana Lobonț are o carieră de succes

Georgiana Lobonț a devenit cunoscută în urmă cu doar câțiva ani, deși a început să cânte de mică, la diferite spectacole și concursuri de muzică.

„La vârsta de 4 ani am urcat pentru prima dată pe o scenă, în fața unui public larg. Am cântat cu o orchestră adevărată și am concurat la concursul de muzică „Tip Top Mini Top” unde am câștigat premiul al doilea.

Atunci a fost prima dată când m-am îndrăgostit de viața de artist. Mi-a plăcut atât de mult încât nu am mai renunțat niciodată.”, a povestit artista.

În 2010, Georgiana Lobonț a lansat albumul „Mi-o spus frunza fagului”, în colaborare cu Taraful Ardealul. În anul 2017 a lansat albumul „Vin nuntașii după mine”, care i-a adus un succes răsunător.

În prezent, Georgiana Lobonț este prezentă la foarte multe evenimente private și se bucură de foarte mulți fani, în întreaga lume.

Georgiana Lobonț are o familie împlinită

Celebra cântăreață de muzică de petrecere este căsătorită din 2016 cu Rareș Ciciovan. Cei doi au împreună un fiu de 4 ani, Eduard Nicholas și o fiică de 3 ani, Irina Maria.

„Povestea noastră de dragoste se aseamănă cu poveștile de dragoste din basme. Eu eram pe clasă a IX-a, iar soțul meu, pe clasă a XII-a.

Eram în primele zile de liceu, când etuziasmată alături de noii mei colegi dar și de prieteni ieșeam de la școală. Pe drum, la un colț de stradă, m-am intersectat cu un băiat foarte drăguț, blond cu ochii albaștri, parcă era un actor de la Hollywood.

Nu-l văzusem niciodată, deși, locuiam în Gherla de o viață. Din prima cred că m-am îndrăgostit de el. Partea amuzantă e că părinții noștri erau prieteni de familie, dar eu nu le cunoșteam băiatul.

Îmi doream să aflu cine este, dar nu prea aveam cum, nici cei din anturajul meu nu-l cunoșteau”, a dezvăluit Georgiana Lobonț.

În urmă cu puțin timp se zvonea că cei doi ar urma să divorțeze, însă nu au fost decât speculații. De curând, Georgiana Lobonț a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară, fiind în culmea fericirii.

„Nu știu dacă e bine că fac chestia asta, dar nu-mi vine să cred. Ce arată aici? Două liniuțe! V-am spus că o să fiți primii care aflați atunci când o să rămân însărcinată.

Deci tremură toată carnea pe mine, nu-mi vine să cred că sunt gravidă! Vai de capul meu, deci o să mai avem un copil! Trei! Nu îmi vine să cred”, a spus artista într-un videoclip postat pe Instagram.

Surse: viva.ro, a1.ro