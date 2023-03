In articol:

Cine este Ilinca Vandici? Biografie: vârstă, carieră, familie. Află totul despre una dintre cele mai iubite prezentatoare TV de la noi din țară. Este căsătorită și are un fiu.

Biografie Ilinca Vandici

Ilinca Vandici este ascuta pe 17 iunie 1986, la Oradea. În urmă cu mulți ani, aceasta a participat la concursuri de Miss, pe unele chiar le-a câștigat, printre care: Miss Bihor, Miss Mamaia.

În urma participării sale la concursul „Model of the Universe 2004", Ilinca a câștigat premiul presei, fiind răsplătită cu un curs de pregatire in televiziune din partea unui post TV.

Ilinca face parte din echipa postului de televiziune Kanal D, încă de pe vremea când acesta a fost lansat în 2007. Astăzi, Ilinca Vandici este prezentatoarea emisiunii „Bravo, ai stil!”.

Este căsătorită cu Andrei Neacșu din anul 2016 și au împreună un fiu.

Cine este Ilinca Vandici Biografie vârstă, carieră, familie. Află totul despre prezentatoarea TV [Sursa foto: Instagram]

Ilinca Vandici are o carieră de succes în televiziune

Ilinca Vandici se bucură de un succes colosal în televiziune. În urma unui concur de Miss, aceasta a primit ca premiu un curs de pregătire, din partea unui post TV. Astfel, la scurt timp de la concur, Ilinca a prezentat rubrica Meteo.

Pe parcursul carierei sale a avut mai multe colaborări pe plan profesional, dar începând cu anul 2007, este parte din familia Kanal D și este foarte fericită și împlinită.

Ilinca este prezentatoarea emisiunii „Bravo ai stil!” încă de la primul sezon. Anul 2023 vine cu o schimbare importantă pentru ea, în ceea ce privește acest show. Se pare că Ilinca va prezenta cel de-al optulea sezon, „Bravo, ai stil!“ pe noul post de televiziune, Kanal D2, începând cu 2 aprilie.

„Întotdeauna mi-au plăcut schimbările, consider că sunt de bun augur și te scot dintr-o zonă de confort care te ține blocat și nu te lasă să evoluezi. Asta am simțit și acum 16 ani, că e momentul să fac o schimbare în bine și mi-am dorit întotdeauna să găsesc locul și spațiul în care să fiu susținută și să mă pot dezvolta profesional, dar și personal.

La acel moment, nu aveam de unde să știu ce se va întâmpla, cum va arăta viitorul meu, însă iată-mă acum, după 16 ani, prezentatoarea unui show de succes, ajuns la cel de-al optulea sezon, „Bravo, ai stil!“, o emisiune în care cred și pe care o veți putea urmări la Kanal D2, noul post de televiziune al Grupului Dogan Media Internațional.

Din 2 aprilie, de la ora 19.00, voi fi din nou în fața publicului, sunt onorată să fiu în emisiunea care va deschide, practic, noul post TV”, a declarat Ilinca.

Ilinca Vandici are o familie frumoasă

Ilinca Vandici este căsătorită încă din vara anului 2016, cu Andrei Neacșu. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Zian.

Chiar dacă prezentatoarea TV este mereu în lumina reflectoarelor, se pare că soțul ei preferă să le evite, astfel fiind foarte discreți atunci când vine vorba de viața lor personală.

„Andrei mă vâna de câțiva ani. Mă vâna prin oraș. Mi-a spus că m-a sunat, dar eu mândră cum eram nu am considerat important. Nu mi-a plăcut niciodată să mă las ușor. Eu sunt Leoaică, mă lupt.

Ne-am întâlnit exact când a trebuit. Prima relație de la care nu am mai avut așteptări. Înțelesesem despre mine ce vreau de la mine, de la viață. El mi-a spus din prima ieșire că o să fiu soția lui și mama copiilor lui.

A fost prima dată când nu am crezut asta. În patru luni am rămas însărcinată. În alte două luni m-a cerut de soție, după alte 10 luni am făcut nunta”, a spus vedeta în cadrul unei emisiuni.

Chiar dacă este foarte ocupată, Ilinca Vandici se consideră o femeie organizată și mereu găsește un echilibru între carieră și familie. Prezentatoarea TV este foarte implicată în creșterea și educația fiului său.

Aceasta a trecut printr-o perioadă dificilă după naștere, fiind afectată de depresia postnatală, dar cu ajutorul familiei și al specialistului, a reușit să treacă peste acea etapă dificilă din viața sa.

Surse: adevarul.ro, libertatea.ro