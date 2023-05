In articol:

Biografie Irina Margareta Nistor: vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre pasiunea sa pentru film și care este regretul vieții sale.

Cine este Irina Margareta Nistor

Irina Margareta Nistor s-a născut la data de 26 martie 1957, la București. Este cunoscută ca fiind un critic de film din România, care a participat la numeroase festivaluri de film din Europa.

În anul 1980, Irina Margareta Nistor a absolvit Universitatea din București, cu specializarea franceză-engleză. După terminarea facultății, a început să lucreze la Televiziune, ca redactor și apoi ca realizator. A subtitrat peste 500 de pelicule, programe și piese de teatru și a conceput și prezentat emisiunile: "Video-Ghid", "Serialul Serialelor", "Ecranul", "Spot cinematografic" și "Cine-lexicon".

Mai târziu, Margareta Nistor a urmat cursurile Seminarului de la Salzburg unde a studiat cu Alan J. Pakula și a participat la 8 ediții ale Forumului European de Cinema și Televiziune, prezentând lucrări de specialitate.

Citește și: Irina-Margareta Nistor, invitată duminică la “40 de întrebări cu Denise Rifai”

Cine este Irina Margareta Nistor? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie [Sursa foto: Instagram]

Cu ce se ocupă Irina Margareta Nistor

Irina Margareta Nistor este un critic de film foarte cunoscut, din România. Începând cu anul 2000, aceasta a participat la foarte multe festivaluri de film din Europa.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: O fată de 15 ani din Vrancea a murit după ce a început să îi curgă sânge din nas. Ce a făcut înainte de sosirea ambulanței- stirileprotv.ro

Înainte de revoluție, a lucrat ca translator pentru TVR, și este cunoscută pentru dublarea în secret a peste 3000 de filme înregistrate pe casete video și aduse din Vest.

În 2012 a înființat Festivalul de Psihanaliză și Film. În ultimii ani este și la radio, având o emisiune dedicată filmului.

Pe parcursul carierei sale, a tradus foarte multe filme, scene de teatru, dicționare, emisiuni TV, documentare, desene animate.

De asemenea, a fost redactor la unele reviste de la noi din țară și a colaborat cu mai multe posturi de televiziune și cu ziare

Iubirea sa pentru film este infinită, astfel că Margareta Nistor este mereu la curent cu toate filmele care apar, călătorește mult pentru a participa la diferite evenimente și își dedică tot timpul pasiunii sale.

Citește și: Legătura de prietenie între împărăteasa Sisi și Regina Elisabeta a României. Irina Margareta Nistor: “De acolo își lua și din păr…”

Cine este Irina Margareta Nistor? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie [Sursa foto: Instagram]

Irina Margareta Nistor nu are copii

Criticul de film a avut o relație de dragoste cu un bărbat însurat. Cei doi au fost împreună vreme de 28 de ani, dar nu a fost niciodată vorba ca el să divorțeze. Erau fericiți pentru că aveau ceva al lor, departe de ochii tuturor.

Citeste si: „Nu puteam, nu era genul meu.” Mara Bănică a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Simona Gherghe și Mirela Vaida- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 10 mai 2023. Ce sărbătoare este miercuri? Zi cu dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: Rose Hanbury, in mijlocul unor noi controverse dupa participarea la incoronarea regelui Charles al III-lea- radioimpuls.ro

La un moment dat, Margareta Nistor a dorit să se căsătorească, cu altcineva, așa că a îmbrăcat rochia de mireasă. Căsătoria a durat mai puțin de trei luni, deoarece sentimentele nu erau atât de intense, iar ea considera că este dificil să locuiești cu cineva în aceeași casă.

Irina Margareta Nistor a avut un regret destul de mare în viață, acela că nu a făcut copii. Criticul de film pare că s-a obișnuit cu ideea și se bucură de copiii prietenilor săi.

„Multă vreme îmi doream un copil. Cu generațiile astea noi, funcționez tot mai greu cu ele. Mi-ar fi fost foarte greu. (…) Cel mai nostim a fost când mă plângeam că nu am copii, pe vremea aceea încă mai regretam, mă rog, dacă vezi „Singur acasă' îți trece, decât să ai un copil ca acolo mai bine nu,

iar Bordea mi-a spus că, de fapt, eu am foarte mulți copii pentru că mulți dintre ei au fost concepuți în timp ce eu traduceam filmele. Deci, părinții care aveau deja un copil puneau un film foarte tare ca să nu se audă co-producția. Mulți au născut datorită mie, deci sunt o mamă eroină la pensie, vă rog să nu uitați. (…)

Am foarte mulți prieteni care au copii, deci deja sunt pregătită să am nepoți și sunt fericită să îi am. Am și finuțe, adică m-am scos. Sunt fairy godmother. Sunt o zână", a povestit Margareta Nistor.

Surse: click.ro, ro.wikipedia.org