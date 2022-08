Drama neștiută din viața Irinei Margareta Nistor. Boala care nu a lăsat-o să își trăiască copilăria: "Am reusit sa supravietuiesc si nimeni nu mi-a dat nicio sansa"

In articol:

Vocea Irinei Margareta Nistor este cunoscută de toată țara. A tradus peste 3.000 de filme, iar glasul ei s-a auzit în toate cinematografele din România.

Totuși, nu sunt mulți cei care îi știu povestea din copilărie.

În prezent, se bucură de un succes răsunător, în baza unei cariere construite pe ani întregi de muncă. A cerit inimile românilor, dar viața nu a fost roz încă de la început, din contră. Medicii nu i-au dat nicio șansă când a venit pe lume și unul dintre ei chiar a refuzat să o trateze, însă Irina Margareta Nistor a rezistat, s-a vindecat și a reușit, prin vocea ei, să intre în casele tuturor românilor, ca traducător.

Irina Margareta Nistor, totul despre drama neștiută din copilărie

Celebra traducătoare de filme s-a născut în 1957, iar din spital a luat un microb care i-a distrus copilăria. Medicii nu i-au dat nicio șansă, însă cel care a găsit soluția a fost bunicul ei.

"Am reușit să supraviețuiesc deși nimeni nu îmi dădea nicio șansă și mereu povestesc chestia asta pentru că e bine să nu mai încerce vreodată, cu tot respectul pe care îl am pentru medici, dar un medic i-a spus mamei: Faceți alta că aveți 26 de ani.

Aș vrea niciodată să nu se mai întâmple asta, ci să aibă dorința să salveze fiecare suflețel de pe lumea asta(...) Bunicul a găsit apoi un alt medic care m-a salvat și care m-a tratat", a detaliat ea, la În oglindă.

De ce boală a suferit Irina Margareta Nistor

Furunculoza a fost boala care i-a măcinat copilăria traducătoarei. Tratamentele au fost grele și lungi, iar medicii au făcut tot ce le-a stat în putere ca să o salveze.

"Au fost mai multe diagnostice. În primul rând, era un microb luat din spital, era o furunculoză. De multe ori pe umărul meu se vede o tăietură. Asemenea tăieturi au fost inclusiv pe capul meu. Problema era așa: eu fiind foarte mică, aveam trei kilograme când m-am născut, am ajuns la 1 kilogram. Microbul și mizeria aceea din furunculoză, în momentul în care intrau în sânge, mă puteau omorî. Asta era problema și atunci le tot tăiau.

Când eram mică mi se spunea domnișoara de sticlă pentru că ori de câte ori încerca să mă pieptăne bunica, mă durea îngrozitor, dar pre craniul meu sunt urmele acelea de la tăieturi(...) Nu exista altă posibilitate și nici nu puteau să mă anestezieze suficient", a precizat Irina Margareta Nistor la În oglindă.

"Doctorul nu a vrut nici oxigen să îmi dea"

Irina Margareta Nistor a povestit și cum a decurs tratamentul. Vedeta lua un castron de medicamente zilnic, iar tratamentul nu era luat exclusiv din țară. Boala a trecut, însă apoi, la 3 ani, a mers la grădiniță, acolo unde a făcut hepatită, din cauza căreia spune că în prezent nu mai mănâncă sărat și nici nu îi place să bea apă.

"Totul nu depindea doar de aceste proceduri, mai erau necesare și niște medicamente, un tratament de 3 luni. La colțul străzii noastre era o farmacie și domnul care era farmacist acolo(...) i-a spus altei vecine << eu nu știu ce se întâmplă la doamna Petrescu pentru că practic ei cumpără câte un castron de medicamente în fiecare zi >> Mi se făcea acest castron de medicamente, o parte le-au cumpărat din străinătate, le-au plătit vreo trei ani.

Am fost salvată cu eforturi foarte mari și prin credință.(...) Doctorul nu a vrut nici oxigen să îmi dea. Într-un moment când nimeni nu îmi mai dădea nicio șansă, mama s-a uitat la linia vieții și a zis << ce minciună, uite ce linie lungă a vieții are >>. Cam asta a fost, după care am ajuns până la trei ani, când m-au dat deja la grădiniță, dar de acolo am luat o hepatită", i-a mărturisit ea lui Mihai Ghiță, la În oglindă.

