Cine este Irina Rimes? Biografie: vârstă, studii carieră. „Prețuim foarte mult prezentul și cum suntem acum”

In articol:

Cine este Irina Rimes? Biografie: vârstă, studii, carieră. Află totul despre una dintre cele mai apreciate artiste, atât în România cât și în Republica Moldova.

Cine este Irina Rimes

Irina Rimes s-a născut pe 22 august 1991, în raionul Florești, Republica Moldova. Este una dintre cele mai cunoscute compozitoare și cântărețe din acest moment, atât în Moldova cât și în România.

Artista a moștenit iubirea pentru muzică de la părinți, dar și de la bunica din partea tatălui, care avea o voce deosebită. În plus, Irina Rimes a avut o pasiune pentru scris, încă de la 7 ani.

„Compuneam poezii de când eram în clasa întâi. Îmi aduc aminte că am învățat să cânt, să scriu și să citesc acasă”, a povestit artista.

Irina Rimes s-a mutat în Soroca și a urmat cursurile Liceului Teoretic „Constantin Stere” până în 2010. Apoi, a absolvit Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău.

Irina Rimes a intrat în lumea muzicală în anul 2009, însă a devenit cunoscută după ce a participat la un concurs în 2012. Vocea sa a ajutat-o să ajungă până în finală.

La acel concurs l-a cunoscut pe Andi Bănică, muzicianul cu care a început o colaborare profesională, urmând să se căsătorească mai târziu.

Irina Rimes și Andi Bănică au divorțat în anul 2017. În prezent, artista trăiește o frumoasă poveste de dragoste, alături de iubitul său francez.

Citește și: Irina Rimes a plecat într-o vacanță de vis alături de iubitul francez. Cei doi au ales o destinație surprinzătoare: „Nu mi-am luat trusa de machiaj, nu mi-am luat bagaje”

Cine este Irina Rimes Biografie vârstă, studii carieră. [Sursa foto: Instagram Irina Rimes]

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Captură de 113.000 euro în bagajele unui român care venea din SUA în România, pe aeroportul din Otopeni- stirileprotv.ro

Irina Rimes are o carieră impresionantă

În anul 2009, Irina Rimes a înregistrat un duet în limba rusă împreună cu LaYeR, un rapper din Florești, numit „Vremea”.

După acea colaborare, Irina a compus și a cântat câteva piese, pe care le-a încărcat pe You Tube.

Mai târziu, în anul 2012, Irina Rimes s-a înscris la o emisiune de tip concurs, din Republica Moldova. Tânăra a reușit să ajungă în marea finală, iar apoi a început o colaborare profesională cu muzicianul Andi Bănică. Cei doi s-au căsătorit.

După emisiune, Irina Rimes a lansat câteva piese care au ajun rapid în top 3 cele mai difuzate din Moldova.

În anul 2013, Irina s-a mutat în România cu Andi Bănică, unde a început o colaborare cu echipa de producție The Lions Beat. A fost o perioadă în care a lansat câteva piese, dar a și compus pentru alți artiști.

„Am muncit, am fost și în depresie, am tăcut, nu am cântat deloc, am scris piese, le vindeam cu 300 de euro și artiștilor buni și celor penibili din Republica Moldova doar ca să facem un ban (…) Toate au venit pentru că am muncit, și eu și oamenii de lângă mine”, a povestit Irina Rimes.

Printre melodiile sale de succes se numără: „Visele”, „I Loved You” (feat. DJ Sava), „Iubirea noastră mută”, „Beau”, „În locul meu”, „Cel mai bun prieten”, „Cel mai bun DJ' (feat. The Motans).

Începând cu anul 2018, Irina Rimes face parte din juriul unei emisiuni de tip concurs de voce. În mai 2023, Rimes a pornit în primul său turneu internațional, susținând concerte la Bruxelles, Londra, New York, Chicago și Sacramento.

Citește și: Jurați Vocea României 2023. Cine sunt noii antrenori ai concursului muzical

Cine este Irina Rimes Biografie vârstă, studii carieră. [Sursa foto: Instagram Irina Rimes]

Citeste si: „Îngerii să îți vegheze drumul lin către cer, vei rămâne in sufletele si gândurile noastre pentru totdeauna!” Doliu în familia lui Armin Nicoară! Artistul a pierdut o persoană foarte importantă!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 22 iulie 2023: Ce sărbătoare este sâmbătă?- stirilekanald.ro

Citeste si: Jennifer Lopez, ieșire nervoasă în plină stradă. De la ce a răbufnit artista- radioimpuls.ro

Cine este iubitul Irinei Rimes

Irina Rimes trăiește o frumoasă poveste de dragoste, alături de iubitul ei, David Goldcher. Cei doi s-au cunoscut în Franța, în perioada pandemiei și s-au îndrăgostit la prima vedere.

David Goldcher are 30 de ani și activează tot în industria muzicală. Cei doi lucrează împreună și petrec majoritatea timpului unul lângă altul.

Încă învățăm să delimităm viața personală de cea profesională, dar nu prea reușim. Poate la un moment dat o să ne iasă. Muncim foarte mult împreună, încercăm să ne ridicăm unul pe altul și, mai ales, ne inspirăm unul pe celălalt,

iar asta e cel mai important. Să sperăm că în numărul viitor vă voi putea spune că am reușit această delimitare”, a povestit Irina Rimes pentru Viva.ro.

În ceea ce privește căsătoria, Irina Rimes nu consideră acest lucru o prioritate. Din punctul ei de vedere, este mai mult o petrecere pe care ți-o dorești la un moment dat, însă nu exclude posibilitatea de a face nuntă sau de a deveni mămică în viitorul apropiat.

„Căsătoria pentru mine, în momentul ăsta, este doar o petrecere mișto pe care pot să o dai la un moment dat, atunci când ai timp să organizezi o celebrare a dragostei împreună cu prietenii și familia.

În rest, dacă celebrezi dragostea în fiecare zi cu partenerul tău, nu este obligatoriu să te căsătorești, iar noi trăim cumva într-o celebrare d-asta continuă. Prețuim foarte mult prezentul și cum suntem acum.”, a mărturisit artista, în cadrul unui interviu pentru viva.ro.

Surse: ro.wikipedia.org, viva.ro