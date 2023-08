Cine este Iulia Albu? Biografie: vârstă, studii, familie. Vedeta este un critic de modă celebru

In articol:

Biografie Iulia Albu: Iată detalii interesante și mai puțin știute din viața celebrului critic de modă, Iulia Albu!

Cine este Iulia Albu

Iulia Albu, pe numele său de fată Voichița, s-a născut pe 28 iulie 1981 în Pitești, România și are vârsta de 42 de ani.

Șatena este o personalitate cunoscută în lumea modei, activând ca stilistă, critic de modă și vedetă de televiziune în România.

De asemenea, Iulia Albu este recunoscută ca unul dintre cei mai influenți editori de modă din România, având o activitate publicistică remarcabilă în reviste precum Ideal Mariaj, The Grand și OK Magazine.

În perioada copilăriei, Iulia Albu a trecut prin momente dificile legate de greutatea sa. Inițial, ea era destul de slabă pentru vârsta sa și a decis să urmeze o cură de îngrășare drastică, care a condus la creșterea în greutate cu 20 de kilograme în doar 6 luni. Cu toate acestea, această schimbare nu a fost de lungă durată.

Când a ajuns la facultate, din cauza stresului pe care îl resimțea, Iulia Albu a pierdut rapid 22 de kilograme în mai puțin de 2 luni.

„ A fost normală (n.r. copilăria), dar am avut și multe momente grele. Am suferit din cauza faptului că eram prea slabă. Motiv pentru care am ținut cure drastice de îngrășare, tocmai când dădeam examen la facultate.

În 6 luni am pus pe mine în jur de 20 de kilograme. Și părinții au considerat că am o problemă, am făcut înot și am ținut o dietă care a avut că scop un surplus de kilograme.

Dar, din păcate, cură mea de îngrășare a avut un final neașteptat. Mă pregăteam pentru facultate și, fiind preocupată de învățătură, din cauza stresului am slăbit iarăși 22 de kilograme în doar 2 luni ”, spunea Iulia Albu, în urmă cu mai mult timp, pentru revista Tango.

Iulia Albu, studii și parcurs profesional

Iulia Albu este absolventă a secției de Modă din cadrul UNARTE și a Facultății de Drept a Universității din București.

Cu toate acestea, a decis să renunțe la cariera de avocat pentru a-și urma pasiunea în industria modei.

„ Îmi doream să învăț cât mai bine și să dobândesc acest titlu de avocat. Pentru că a fi avocat nu înseamnă doar a termina o facultate. Sunt mulți care termină o facultate de Drept, puțini care termina la stat, puțini care ajung în barou.

Eu mi-am dat examenul de definitivare când eram gravidă în sase luni. Am lucrat șase ani ca avocat, sunt avocat definitiv, următorul pas logic ar fi să-mi deschid un cabinet de avocatură”, a mai spus Iulia Albu.

Începând din iunie 2010, Iulia Albu a fost ambasadoarea Rafael & Sons, cel mai mare importator de diamante din România. Mai târziu, în 2013, a devenit Brand Ambassador pentru FILOFAX, un brand de organizatoare de lux.

Iulia Albu este recunoscută pentru aparițiile sale extravagante și pentru comentariile tăioase referitoare la vestimentația unor vedete autohtone. În 2013, a apărut cu o găină neagră ca animal de companie.

Între anii 2016 și 2018, Iulia Albu a fost membră a juriului în emisiunea "Bravo, ai stil!".

Pe lângă activitățile sale în televiziune și ca personalitate publică, Iulia Albu s-a aventurat și în afaceri, creând bijuterii, rochii de mireasă și rochii de seară.

Iulia Albu, viața amoroasă

Iulia Albu, viața amoroasă

Iulia Albu a fost căsătorită timp de 3 ani cu designerul de încălțăminte Mihai Albu, împreună cu care are o fiică, pe nume Mikaela.

Întâlnirea lor a avut loc la o petrecere mondenă, când Iulia era studentă în anul 3 la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București.

După divorț, Iulia Albu i-a cerut fostului soț să îi permită să păstreze numele, însă în prezent, Mihai Albu, regretă acest lucru.

„ Îmi pare rău că i-am lăsat numele, că am fost de acord cu păstrarea numelui meu. A fost o negociere pe nume, am fost de acord fiecare cu ce am avut de cerut. S-a mers la notar, noi am divorțat amiabil. Nu cred că dacă nu îi dădeam numele, ar fi zis ceva. Mi l-a cerut și am fost de acord.

Acum, indiferent ce face, după mine face lucruri aiurea. Are tot felul de articole rele, se ceartă, eu sunt pomenit acolo, pentru că a păstrat numele. La notar, toate negocierile au mers ok, dar acum realizez că un bărbat nu e bine să îi lase numele fostei soții, pentru că ea se va recăsători, deci, la ce îi folosește?!”, a declarat Mihai Albu.

Iulia Albu și-a refăcut viața sentimentală, astfel că trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Mihai Alexandru, un tânăr care a renunțat la viața de peste hotare de dragul criticului de modă.

Șatena este foarte discretă în ceea ce privește relația sa cu Mike, și nu lasă niciun detaliu vizibil cu privire la viitorul lor împreună.

” Da, el n-a dorit niciodată să se întoarcă în România până în momentul în care ne-am cunoscut. Apoi, relaţia avansând, nici nu ar fi fost decât două posibilități: să mă mut eu acolo sau să vină el aici.

Eu nu aveam cum să plec din cauza faptului că fostul meu soţ nu mi-ar fi dat niciodată acceptul ca eu să plec cu Mikaela din ţară. În plus, aveam o carieră înfloritoare aici şi eram încă studentă la a doua facultate, trebuia să-mi termin studiile. Drept pentru care s-a mutat el aici”, a spus Iulia Albu.

