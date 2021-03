In articol:

Cine este Iulia Cazacu de la Burlacul 2021.

Cine este Iulia Cazacu de la Burlacul 2021

Concurenta a fost eliminată de Andi Constantin în cea de-a patra ediţie a show-ului matrimonial.

Iulia Cazacu lucrează ca asistent manager. Este îndrăgostită de tatuaje și visează să se căsătorească cu Andi Constantin. Tânăra s-a născut în Buzău, însă locuieşte la Londra. Iulia a studiat Business Management/Human Resources la Universitatea Anglia Ruskin, potrivit profilului său de pe reţelele de socializare.

Iulia Cazacu de la Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

Iulia Cazacu i-a oferit lui Andi Constantin o braţară, atunci când s-au văzut pentru prima oară. Concurenta speră ca brăţara să îi poarte noroc burlacului.

„Eram sigură, nu știu de ce! Sunt aici pentru a ne cunoaște. Sper să îți placă cadoul meu și să-l porți indiferent de ce va fi. Sper să-ți poarte noroc: este o brățară!”, a spus Iulia Cazacu.

Iulia Cazacu de la Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

Iulia Cazacu în contre cu o altă concurentă de la Burlacul 2021

Iulia Cazacu și Georgeta Catrina s-au atacat reciproc în a doua ediţie a emisiunii Burlacul 2021. Totul a pornit atunci când fetele au jucat un joc cu bileţele, iar Catrina a primit provocarea de a-și spune părerea sinceră despre persoana din stânga sa, adică Iulia Cazacu.

”Nu am interacționat foarte mult cu tine, dar mi se pare că te bagi aiurea așa cu întrebările tale și eu nu răspund întrebărilor tale. Am răspuns sincer, nu știu, nu mi se pare normal. Mi se pare că tu ești doar curioasă să știi chestii, ca tu să știi mai departe ce să faci lângă Andi”, i-a spus Catrina Iuliei Cazacu.

Iulia Cazacu nu s-a lăsat mai prejos şi a întrebat-o pe Catrina: ”Am și eu o întrebare pentru tine. Sunt curioasă, dacă tot suntem aici în seara asta, este adevărat că te afli la emisiunea asta ca să-ți crească numărul de urmăritori?”, a întrebat-o Iulia pe Catrina.

”Este adevărat că sunt la emisiunea asta ca să-mi crească numărul de urmăritori, dar și pentru a-l cunoaște pe Andi”, a răspuns Georgeta Catrina.

Iulia Cazacu, discuţie în privat cu Andi Constantin

Iulia Cazacu şi Andi Constantin au avut o discuţie în privat în ediţia trecută a emisunii. Fără să se gândească prea mult, Iulia l-a întrebat pe Burlac: "Se zvonește așa. Am auzit că ai iubită. Eu îți spun ce am auzit și îți spun ce se aude, ce spun fetele.", i-a mărturisit Iulia lui Andi Constantin.

Burlacul a rămas şocat după ce a auzit întrebarea primită, dar i-a răspuns Iuliei: "Ce aș putea eu să fac ca să îți demostrez? Cum pot combate acest lucru? Poate timpul ne va spune acest lucru! Te asigur că nu este vorba de nicio iubită. Sunt foarte prezent în experiența asta și tocmai de asta am venit", i-a răspuns Andi concurentei curioase.

Iulia Cazacu de la Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

Iulia Cazacu, eliminată de la Burlacul 2021

Iulia Cazacu a fost eliminată în a patra ediție Burlacul. Din dorinţa de-a se face remarcată în ochii Burlacului, Iulia Cazacu a obţinut exact opusul, astfel a reuşit să îi demonstreze lui Andi Constantin că ea nu îi poate fi o posibilă soţie.

"Rămân cu gândul că mă despart de singurul prieten din competiție. Sunt recunoscător că am cunoscut-o, că am avut acea staisfacție și reușită că am reusit să am o legătură indiferent de natură, cu o personă. Îi doresc să-și întâlnească iubirea și să nu se chinuie să fie plăcută pentru aparențele ei, ci pur și simplu pentru felul ei de a fi", a spus Andi Constantin.