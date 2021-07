Concurente Burlacul 2021! Andi Constantin va alege una din cele trei finaliste

Burlacul 2021 [Sursa foto: Instagram] 20:38, iul 1, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Concurente Burlacul 2021! Vezi care sunt concurentele care au rămas în competiţie ca să îl cucerească pe Andi Constantin.

În prima ediţie a show-ului Burlacul 2021, Andi Constantin a oferit trandafirul la 15 concurente. Pe parcursul emisiunii, fetele au fost eliminate. Vezi mai jos pe cine a eliminat Andi Constantin din competiţie.

Concurente Burlacul 2021. Melissa

Melissa a apărut în emisiune în cea de-a şaptea ediţie. Noua concurentă a văzut echipa de filmare pe străzile din Istanbul, a abordat-o şi a decis să se înscrie în competiţie.

Melissa Azak de la Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

Cea mai nouă concurentă de la Burlacul are 28 de ani, s-a născut în Franţa şi este pe jumătate turcoaică. Melissa este de profesie designer vestimentar.

”M-am născut în Franța, dar sunt pe jumătate turcoaică. Am crescut în Franța și am făcut cursuri de design vestimentar. Am 28 de ani și stau singură aici. Familia mea e în Franța. Mă descurc foarte bine, stau singură de la 18 ani. Îmi place să fac sport, să mă întâlnesc cu prietenii și cu rudele, să petrec timp cu prietenii, să muncesc”, a spus Melissa.

Concurente Burlacul 2021. Simona Bălăceanu

Simona Bălăceanu, în vârstă de 25 de ani, este născută pe 23 martie, fiind zodia Berbec. Concurenta lucrează ca kinetoterapeut, dar este pasionată de pictură, tablourile ei fiind adevărate opere de artă. Brunetă a avut norocul de a fi prima femeie care s-a prezentat în faţa lui Andi Constantin.

Concurente Burlacul 2021. Simona Bălăceanu[Sursa foto: Facebook]

Simona Bălăceanu i-a oferit lui Andi Constantin la prima întâlnire, un tablou, ​în care apar amândoi, sub cerul înstelat, luminat de lună.

"Este o pasiune, modul în care mă deconectez de la realitate. Pentru că aparențele înșală, iar atunci când susțin că negrul este „culoarea” mea preferată, de fapt îmi place să trăiesc colorat. Îmi expun trăirile, stările alea schimbătoare, sentimentele și viziunea pe pânză, aici, acum.

Oamenii care-mi sunt apropiați au câte o „trăire” de a mea pe pânză, în casele lor și asta mă face să zâmbesc și să nu renunț(creez cel mai bine, atunci când sunt obosită, noaptea. Mulțumesc celor care mă susțin și apreciază ceea ce fac. Am auzit că pictura este o poezie tăcută", a scris Simona pe reţelele de socializare.

Simona Bălăceanu a fost prima concurentă pe care Burlacul a sărutat-o în a patra ediţie a emisiunii.

Concurente Burlacul 2021. Ana Bene

Ana Bene locuieşte în Cluj, are 35 de ani şi lucrează ca make-up artist şi cosmeticiană în propriul salon de înfrumuseţare. Frumoasa ardeleancă a avut parte de o seară de neuitat alături de Andi Constantin, după ce acesta i-a trimis o scrisoare prin care a invitat-o la un date.

Concurente Burlacul 2021. Ana Bene[Sursa foto: Facebook]

Ana Bene şi Andi Constantin s-au plimbat pe malul mării, au călărit şi au luat cina sub clar de lună. Tot acolo, concurenta i-a făcut Burlacului o mărturisire dureroasă. Frumoasa concurentă i-a spus lui Andi Constantin că s-a luptat cu cancerul la sân.

"Sunt din Cluj, împlinesc 35 de ani, acum în august. Am propria mea afacere, lucrez la un salon de înfrumusețare. Mă împlinește această meserie! E locul unde am învâțat să am răbdare, unde am învâțat să lucrez cu oamenii, unde pur și simplu trăiesc în armonie cu mine. Cumva, viața m-a schimbat. Am avut o problemă de sănătate, de atunci a început totul. Am avut un cancer la sân, la 29 de ani", i-a spus Ana Bene lui Andi Constantin.

Concurente eliminate de la Burlacul 2021

Bianca Bonef

Andi Constantin a plecat la o întâlnire pe vapor, în larg, cu trei fete, printre care și Bianca Bonef. Burlacul şi Bianca s-au retras pentru a se cunoaște mai bine, iar Andi Constantin a rămas impresionat de povestea de viaţă a fetei, aşa că i-a oferit un trandafir, care simboliza şederea în emisiune până la seria următoare de eliminări. Însă, Bianca a făcut un gest care i-a rănit profund sentimentele burlacului.

Bianca Bonef[Sursa foto: Instagram]

Fata a pus trandafirul ca premiu într-un joc. Cine câștiga jocul avea să rămână cu floarea de la Andi. După ce a auzit ce s-a întâmplat, burlacul s-a enervat la culme, mai ales că el a mărturisit că este în căutarea unei soții și nu a venit la emisiune doare pentru a apărea la televizor.

"Bianca este eliminată! Nu am pretenția că sunt irezistibil, cred că se poate întâmpla oricăruia dintre noi să realizăm că nu suntem pe aceeași lungime de undă, dar trandafirul acela nu e un bun material pe care tu să îl poți da mai departe, ci reprezintă o intenție. Eu am fost cinstit cu tine, ai folosit sentimentul meu ca să faci caterincă”, a spus Andi Constantin.

Iulia Cazacu

Iulia Cazacu a fost eliminată în a patra ediție Burlacul. Din dorinţa de-a se face remarcată în ochii Burlacului, Iulia Cazacu a obţinut exact opusul, astfel a reuşit să îi demonstreze lui Andi Constantin că ea nu îi poate fi o posibilă soţie.

Iulia Cazacu de la Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

"Rămân cu gândul că mă despart de singurul prieten din competiție. Sunt recunoscător că am cunoscut-o, că am avut acea staisfacție și reușită că am reusit să am o legătură indiferent de natură, cu o personă. Îi doresc să-și întâlnească iubirea și să nu se chinuie să fie plăcută pentru aparențele ei, ci pur și simplu pentru felul ei de a fi", a spus Andi Constantin.

Roxana Răpăilă

În cea de-a cincea ediţie din Burlacul 2021, Roxana Răpăilă i-a spus lui Andi Constantin că îşi doreşte să renunţe la competiţie. Concurenta i-a explicat Burlacului că nu se simte în largul ei alături de celelalte fete şi că îi e dor de viaţa de acasă.

Concurente Burlacul 2021. Roxana Răpăilă[Sursa foto: Facebook]

Roxana Răpăilă regretă că nu a reuşit să se deschidă în faţa lui Andi Constantin şi să dezvolte sentimente faţă de el.

De asemena, Roxana a ales să fie sinceră în penultima ediție la care a participat și i-a mărturisit Burlacului că jobul ei poate fi o problemă în relația lor, având în vedere că ea călătorește mult în străinătate. Roxana l-a tatonat pe Andi să vadă dacă acesta ar fi de acord cu munca ei de dansatoare la bară, iar Burlacul s-a arătat mai mult decât deschis să o înțeleagă și să o accepte, relateză a1.ro.

Vanessa Țone

Vanessa Ţone este din Bucureşti, studiază Administraţie Europeană la SNSPA (Şcoala Naţională De Studii Politice şi Administrative) şi lucrează ca make-up artist.

Concurente Burlacul 2021. Vanessa Țone[Sursa foto: Facebook]

În prima ediţie a emisiunii, Vanessa Țone a întrerupt discuţia dintre Andi Constantin şi o altă concurentă, fiind nerăbdătoare să petreacă şi ea timp cu Burlacul. "Cred că ai stat cam mult cu el, așa că o să-l răpesc puțin!", a spus Vanessa Țone.

Vanessa Țone a fost eliminată în cea de-a V-a ediţie a show-ului matrimonial. La aceeaşi ceremonie, Andi Constantin le-a mai eliminat pe Mădălina Alexe, Dominique Nuţă şi Malinka Zina.

Mădălina Alexe

Mădălina Alexe are 20 de ani şi are un job de barista, fiind pasionată de arta cafelei. Tânăra s-a afişat la Burlacul 2021, timidă şi cuminte, iar asta i-a atras atenţia lui Andi Constantin, dar cu toate acestea, Burlacul a eliminat-o în cea de-a V-a ediţie a emisiunii.

Concurente Burlacul 2021. Mădălina Alexe[Sursa foto: Facebook]

Mădălina Alexe a fost femeia care a făcut cea mai bună impresie în ochii lui Andi Constantin. Burlacul i-a oferit trandafirul tinerei domnișoare pentru a-i oferi o doză de încredere pentru că a văzut în ea o femeie interesantă, fiind prima care a primit "trandafirul primei impresii".

"Vreau să ofer acest trandafir unei fete care este, poate, mai timidă și nu are încredere în ea. Vreau să vadă asta ca pe o încredere pe care eu i-o ofer", a spus Andi Constantin în prima ediţie a emisiunii.

Andreea Stoica

Andreea Stoica a fost eliminată de Andi Constantin în cea de-a şasea ediţie a show-ului matrimonial.

”Andreea, ești o persoană minunată și m-am amuzat teribil în preajma ta.”, i-a zis Andi, imediat după ce a eliminat-o.

Concurente Burlacul 2021. Andreea Stoica[Sursa foto: Facebook]

Andi Constantin a decis ca Andreea nu este fata alături de care vrea să îşi petreacă viaţa.

”Simt că pot să spun cum este Andreea, să schițez anumite caracteristici ale caracterului ei. Cred că am avut destul timp să observ anumite lucruri la ea. Chiar i-am acordat mai mult timp, mai multe date-uri.”, a mai spus Andi Constantin.

Cristina Jașcu

Cristina Jaşcu vine din Galaţi şi este studentă la o şcoală postliceală de asistente. Tânăra îşi doreşte să ajungă asistent medical generalist.

Concurente Burlacul 2021. Cristina Jașcu[Sursa foto: Facebook]

În cea de-a şaptea ediţie a emisiunii Burlacul, Cristina Jaşcu a decis să renunţe la competiţie, după ce a avut a doua întâlnire cu Burlacul Andi.

”Până ieri aveam probabil nevoie de un singur date ca să-mi confirm mie ceva. Aveam curiozitatea și voiam să-mi ofer mie certitudinea că simt ceva pentru omul ăsta și de asta am hotărât să fac pași către el.

Am avut parte de acel single date ca să mă conving, de fapt, că între noi există doar atracție fizică și cam atât. Mie nu-mi provoacă niciun fior. Nu simt că ar putea fi pentru mine. Mă bucur că sunteți o parte dintre voi aici să vă spun. Nu mai are rost să stau în continuare. ”, a spus Cristina.

Angela Antocel

Angela Antocel a fost eliminată de Andi Constantin în cea de-a opta ediţie a show-ului matrimonial. Burlacul a menționat că Angela a plecat acasă pentru că nu se potrivește deloc cu ea, dar și pentru că a vrut să rupă pactul pe care cele două surori l-au făcut înainte de intrarea în emisiune.

Concurente Burlacul 2021. Angela Antocel[Sursa foto: Facebook]

Angela Antocel, sora Malinkăi Zina a înlocuit-o pe Rodica Budurcă, deoarece cea din urmă a suferit un accident, iar medicul i-a recomandat să se retragă din competiţie.

Angela Antocel are 33 de ani şi vine din Republica Moldova şi lucrează ca asistent medical generalist, dar visează ca într-o zi să devină medic. Frumoasa basarabeancă a fost eliminată în prima ediţie a emisiunii Burlacul, însă a revenit în cea de-a doua ediţie, atunci când o altă concurentă s-a retras din emisiune din motive medicale.

Angela Antocel este sora mai mare a Malinkăi Zina, una din concurentele care luptă pentru inima lui Andi Constantin.

Dominique Nuță

Dominique Nuță a părăsit competiţia, după ce Andi Constantin a decis să nu îi mai ofere trandafirul la ceremonie.

”În 29 de ani am învățat să am mai multă încredere în instinct și în ceea ce el îmi dictează. Deși am făcut eforturi de ambele părți, lucrurile nu se legau. Cu fiecare ceremonie, fiecare întâlnire, realizez că ești o femeie minunată, că ai foarte mult potențial și că cel care va fi alături de tine va fi un norocos. Acela nu sunt eu”, i-a spus Andi Constantin lui Dominique Nuță.

Concurente Burlacul 2021. Dominique Nuță[Sursa foto: Facebook]

Dominique are 21 de ani, este din București. Fata își împarte timpul și pasiunea între cariera de model și cabinetul de avocatură.

"Cred că fizicul contează în proporție de 80% când vine vorba de o femeie. Pot spune că atitudinea mea este o calitate și o să fac tot posibilul să-i atrag atenția Burlacului. Aș vrea să mă observe dintre toate fetele", a spus Dominique la începutul competiţiei.

Kubra Alexandra

Kubra Alexandra a fost eliminată de la Burlacul 2021 în cea de-a zecea ediţie a emisiunii. Andi Constantin şi-a motivat alegerea făcută, după ce nu i-a oferit celei mai noi concurente "trandafirul salvator".

Kubra Alexandra de la Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

„Vreau să știți că sentimentele nu sunt întotdeauna la fel, sunt diferite. Fiindcă și oamenii sunt diferiți. Bineînțeles că la baza unei relații trebuie să existe iubire. În seara asta aleg să nu păstrez lângă mine o persoană minunată, un om frumos ”, a spus Burlacul.

Kubra Alexandra a apărut doar în două episoade de la Burlacul 2021, fiind cea mai nouă dintre concurente. ​Kubra Taskiran a fost eliminată de la Burlacul 2021 în episodul 10 din sezonul 6, difuzat pe 13 mai 2021.

Georgeta Catrina

Georgeta Catrina s-a născut în Câmpina, dar locuieşte îl Ploieşti. Tânăra lucrează ca dansatoare, potrivit profilului său de pe reţelele de socializare.

Concurente Burlacul 2021. Georgeta Catrina[Sursa foto: Facebook]

În cea de-a treia ediţie a emisiunii Burlacul, Georgeta Catrina era pe punctul de a părăsi competiţia, însă Andi Constantin s-a răzgândit în privinţa ei şi i-a mai oferit o ultimă şansă în care să îi demonstreze că poate să se comporte natural în preajma lui.

În a patra ediţie a show-ului Burlacul, Georgeta Catrina a ieşit la un single date cu Andi Constantin. Fata a profitat de moment şi l-a sărutat pe Burlac. Astfel, a avut loc primul sărut la Burlacul 2021.

Cu toate acestea, Georgeta Catrina a fost eliminată de Andi Constantin în ediţia difuzată pe 3 iunie 2021.

Oana Barbu

Oana Barbu s-a născut în Vulpeni, Dolj, dar locuieşte în Craiova şi este consultant financiar. Frumoasa olteancă este pasionată de fotbal, dar şi de muzică.

Concurente Burlacul 2021. Oana Barbu[Sursa foto: Facebook]

"Nu sunt nici bogată și nici cunoscută. nu vă mai luați după aparențe", este descrierea pe care Oana a făcut-o pentru conturile sale de pe rețelele de socializare.

Atunci când Oana Barbu şi Andi Constantin s-au văzut pentru prima dată, concurenta i-a dăruit Burlacului o minge de fotbal semnată de jucătorii de la Universitatea Craiova, iar acesta a rămas surprins de pasiunea oltencei pentru fotbal.

Oana Barbu a fost eliminată de la Burlacul 2021 în ediţia difuzată joi, 10 iunie 2021.

Malinka Zina

Malinka Zina are 26 de ani și este din Republica Moldova. Lucrează ca agent imobiliar, model, dar predă și lecții de limba rusă. În timpul liber, concurentei îi place să se plimbe cu motocicleta și să piloteze avioane ușoare.

Concurente Burlacul 2021. Malinka Zina[Sursa foto: Facebook]

"Sunt la două extreme diferite! Pot să fiu si o lady foarte elegantă, foarte liniștită, dar în același timp fac și foarte multe chestii de băieți. Am o pasiune pentru motoare mașini, avioane. Eu cred că sunt o femeie curcubeu!", a spus Malinka.

Malinka a fost eliminată de la Burlacul 2021 în ediţia din 17 iunie 2021.

Alexandra Mucea

Alexandra Mucea a venit tocmai din Londra special să-l întânească pe Andi Constantin. Blondina nu se consideră intimidată de nicio concurentă, ba chiar este extrem de încrezătoare că va ajunge la inima Burlacului.

Concurente Burlacul 2021. Alexandra Mucea[Sursa foto: Facebook]

La prima vedere, Alexandra Mucea i-a oferit lui Andi Constantin un glob pământesc, ca să-i amintească Burlacului că fata a venit de departe pentru el.

Concurenta a fost eliminată în semifinala competiției Burlacul 2021, difuzată pe 24 iunie 2021.

Andi Constantin, Burlacul 2021

Burlacul din 2021 este Andi Constantin, care în trecut a participat la Survivor România, dar a fost și ispită la Insula Iubirii.

Andi Constantin are 29 de ani ani și este campion la fitness. Noul ”burlac” este plin de calități și se decrie ca fiind un om care iubește natura, animalele, dar și tot ce ține de motoare.

„Am 29 de ani, sunt multiplu campion la fitness, antreprenor și creator de content digital. Sunt noul burlac pentru că acum știu ce îmi doresc și mă simt pregătit pentru acest pas! Până la 30 de ani am simțit nevoia să experimentez, să ies, să cunosc. Cu siguranță oamenii cred despre mine că sunt genul acela de bărbat care iese în oraș în fiecare seară, dar nu mulți oameni îl cunosc pe adevăratul Andi. Sunt un om care iubește natura, animalele, dar și motoarele”, spune Andi Constantin.