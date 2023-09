Cine este Julio Iglesias? Biografie: vârstă, carieră, familie. Celebrul artist împlinește 80 de ani

In articol:

Julio Iglesias împlinește 80 de ani. Află totul despre cariera sa de succes și vezi cum a ajuns de la fotbal la muzică, la vârsta de 20 de ani.

Biografie Julio Iglesias

Julio Iglesias s-a născut pe data de 23 septembrie 1943, în Madrid. Este unul dintre cei mai cunoscuți cântpreți spanioli, tatăl celebrului Enrique Iglesias.

Julio José Iglesias de la Cueva, pe numele său complet, a crescut într-un cartier din clasa de mijloc, alături de familia sa. După ce și-a terminat liceul, Iglesias a continuat să studieze dreptul la îndemnul tatălui său, la Universitatea Complutense din Madrid.

În același timp, a jucat în echipa de rezervă pentru juniori a echipei de fotbal Real Madrid. Artistul își dorea să ajungă un jucător de fotbal profesionist, dar aspirațiile sale s-au încheiat la vârsta de 20 de ani, atunci când a devenit parțial paralizat din cauza unei boli benigne, o tumoră a coloanei vertebrale.

În timpul îndelungatei sale recuperări, Iglesias a primit o chitară de la una dintre asistentele sale și a învățat singur să cânte însoțind melodii la radio.

După ce și-a recuperat suficient mobilitatea, Julio Iglesias a plecat la studii în Regatul Unit.

În acel timp, a scris primul său single, „La vida sigue igual”, cu care a câștigat un concurs de cântece spaniole în 1968.

Se spune că Julio Iglesias este artistul latin care a vândut cele mai multe albume din istorie. Până în 1973, a vândut 10 milioane de albume, inclusiv albume în germană, portugheză, franceză și italiană.

Julio Iglesias a fost căsătorit cu Isabel Preysler, din 1971 până în 1979, cu care are 3 copii: Julio Jr, Enrique Iglesias şi Chabeli.

La ceva timp, artistul și-a refăcut viața alături de Miranda Johanna Maria Rijnsburger cu care are 5 copii, Miguel Alejandro, Rodrigo, gemenele Cristina și Victoria și Javier Sanchez-Santos.

În 2001 și-a terminat licența în drept la Universitatea Complutense din Madrid. Anul acesta, Julio Iglesias împlinește 80 de ani.

Julio Iglesias va rămâne mereu în istoria muzicii

Julio Iglesias are o carieră impresionantă, în lumea muzicii.

Problemele sale de sănătate, l-au ajutat să își găsească adevăratul drum în viață, muzica. După ce a participat la concursul de cântece spaniole din 1968, artistul a evoluat foarte repede și s-a bucurat de un succes răsunător.

Iglesias a continuat să scrie și să interpreteze muzică, lansând primul său album, „Yo canto”, în anul 1969. Un an mai târziu, a reprezentat Spania la Eurovision Song Contest cu piesa sa „Gwendolyne”.

Deși nu a câștigat acea competiție, melodia sa a devenit un hit și i-a adus celebritatea. În 1981, versiunea în spaniolă a lui Iglesias „Begin the Beguine ” de Cole Porter a devenit prima melodie spaniolă care a ajuns pe primul loc în topurile muzicale britanice.

În anul 1984, a lansat albumul său de succes în limba engleză, „1100 Bel Air Place”, care s-a vândut în aproximativ patru milioane de exemplare numai în SUA. A colaborat cu artiști americani populari precum Willie Nelson și Diana Ross. Cântecul lui cu Nelson, „To All the Girls I've Loved Before”, a ajuns în top 10 în topurile Billboard.

Printre albumele sale celebre se numără: Soy, Un Canto a Galicia, Por una mujer, Yo Canto, Libra, Raices, Calor, Crazy, Tango, Remastered, Romantic Classics, Quelque Chose De France, Original album classic, The Essential: Julio Iglesias, Numero 1.

„Când ai o pasiune puternică pentru viaţă, pentru muzică, oamenii simt asta în cântecele tale. Pentru mine, este un privilegiu şi o mare onoare să mă aflu printre primii zece cei mai bine vânduţi artişti din toate timpurile, dar cea mai mare recompensă este să simt dragostea oamenilor şi să văd publicul fericit la finalul concertelor.

Sunt foarte recunoscător tuturor, pentru că ei au făcut posibili aceşti 47 de ani de carieră”, a declarat artistul, în urmă cu ceva timp.

Julio Iglesias este îndrăgostit de România

Celebrul Julio Iglesias a pășit de câteva ori pe scenele României și a rămas plăcut impresionat de mulțimea de fani, dar și de mâncarea tradițională și frumusețea româncelor.

„În 2007, spre exemplu, îmi amintesc că am stat cam două săptămâni, pentru că am avut cinci concerte. Aveţi o ţară superbă. Mi-a plăcut mult Clujul, mi-au placut şi Sibiul, şi zona muntoasă din jurul său. Îmi amintesc că am fost să mâncăm păstrăvi şi să facem plajă la o pensiune turistică foarte frumoasă, din lemn, la poalele muntelui.

La Timişoara am fost cazaţi într-o vilă cu piscină. Mie îmi place mult să înot. Într-o zi, nişte paparazzi mi-au făcut o poză şi s-a nimerit ca în acel moment să fie în piscină şi una din asistentele mele. A doua zi, ne-am amuzat teribil când am citit că Julio Iglesias, abia aterizat la Timişoara, are deja o prietenă româncă.

Româncele sunt foarte frumoase, dar eu sunt căsătorit. Apoi îmi amintesc că, la Iaşi, a plouat cu găleata în timpul concertului, pe stadion. N-am mai văzut aşa o ploaie. Publicul a fost extraordinar, în ciuda vremii”, a povestit Julio Iglesias.

Surse: adevarul.ro, britannica.com