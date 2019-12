Serialul fenomen „Gulperi”, difuzat de luni pana vineri, de la ora 20:00, la Kanal D, continua sa fascineze milioane de romani, fiind urmarit in numar urias de fani. Productia a devenit rapid prima optiune a telespectatorilor din intreaga tara, povestea impresionanta a unei mame in incercarea de a-si reintregi familia si statutul social a ajuns rapid la inimile romanilor.

Gulcin Kultur Sahin este cea care o interpreteaza pe Kader, matusa copiilor lui Gulperi, o femeie care respecta intocmai cutumele familiei traditionale si se supune intocmai regulilor. Recent, actrita a acordat un interviu unei publicatii in care povesteste cum, la varsta de 25 de ani, cariera ei a luat o intorsatura neasteptata. Absolventa a Facultatii de Inginerie, a profesat apoi ca inginer alimentar in cadrul unei structuri ministeriale. Dragostea pentru actorie a urmarit-o la fiecare pas, aceasta reusind sa isi invinga temerile, astfel ca dupa zeci de reprezentatii ca actor amator in piese de teatru sau in spectacole de stand up, Gulcin Kultur Sahin a facut pasul cel mare in industria cinematografica.

Cine este Kader, din serialul „Gulperi”?

„De fapt, mi-a luat mult timp să-mi dau seama ce vreau sa fac... Am crescut în districtul Babaeski, din Kirklareli. Mi-am petrecut cea mai mare parte a timpului pe scenă, mai ales în timpul liceului. Totuși, nu credeam că actoria va fi profesia mea. Am avut o retincenta in a merge pe aceasta cale pentru ca imi ziceam eu că actorii erau sortiți să fie șomeri. Ceea ce este foarte dureros .... Nu m-am gândit niciodată să merg la Conservator după absolvirea liceului. Am muncit din greu. De aceea, am ales Ingineria. În primul rând, am studiat Ingineria alimentară la Universitatea Hacettepe. Apoi, am obținut masterul în Inginerie alimentară METU. Am lucrat ca asistent de cercetare în METU timp de doi ani și jumătate. Dar actoria m-a urmarit cea mai mare parte a vietii mele. Am facut parte dintr-o echipa de actori amatori, am fost pe scenă, am jucat in spectacole improvizate, stand-up-uri, piese de teatru ...”, povesteste Gulcin, cea care o interpreteaz ain serialul „Gulperi” pe matusa Kader.

De-a lungul carierei artistice, Gulcin s-a lovit de multe usi inchise si i-au fost puse multe piedici, lucruri care au motivat-o neincetat pentru a demonstra ca actoria este prima ei optiune.

„ au spus unii. M-am trezit în acel moment, iar schimbarea carierei la 25 de ani m-a speriat teribil”, adauga aceasta.

