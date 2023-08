Cine este Laura Giurcanu? Biografie: vârstă, carieră, familie. Este urmărită de aproape un milion de persoane pe rețelele de socializare.

In articol:

Cine este Laura Giurcanu? Biografie: vârstă, carieră, familie. Influencerul este urmărit de aproape un milion de persoane.

Cine este Laura Giurcanu?

Laura Giurcanu s-a născut pe 23 decembrie 1996 și este fotomodel, influencer și vlogger. Are 1.80 m înălțime, ceea ce a ajutat-o încă de mică într-o carieră de succes în lumea modelingului.

Laura a devenit cunoscută publicului din România la vârsta de 14 ani, atunci când a fost descoperită de Cătălin Botezatu în cadrul unui show de televiziune în care erau căutate tinere modele.

De atunci, activitatea ei s-a mutat și în online, iar până la vârsta de 25 de ani a colindat lumea câștigând concursuri de modele. Laura Giurcanu a fost cerută în căsătorie de prietenul ei pe data de 31 mai 2019, dar cei doi s-au despărțit.

Cine este Laura Giurcanu? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Este urmărită de aproape un milion de persoane pe rețelele de socializare. [Sursa foto: Instagram- Laura Giurcanu]

Cu ce se ocupă Laura Giurcanu?

După apariția în show-ul de televiziune moderat de Cătălin Botezatu, Laura Giurcanu a început să aibă colaborări în afara țării. În cadrul unui interviu, aceasta a povestit cum a plecat imediat din țară și cum s-a transferat la un liceu privat pentru a nu avea probleme cu lipsitul.

Laura Giurcanu a avut contracte cu agenții din New York, Milano, Paris și Berlin, iar destinul i s-a schimbat în 2012. Laura a continuat să pozeze pentru diferite campanii timp de mai mulți ani, apoi s-a dedicat vlogurilor și Instagram-ului.

Modelul a făcut și sport de performanță timp de șapte ani, mai exact atletism, iar această decizie a venit în urma vizionării unei reclame la un brand de haine.

În prezent, pentru toți fanii din online, Laura Giurcanu poate fi urmărită la un nou show de televiziune, care va începe curând, iar cei dragi o pot susține pe toată perioada concursului.

Ce își dorea, de fapt, să devină Laura Giurcanu?

Tot în cadrul unui interviu, Laura Giurcanua povestit cum că atunci când era mică își dorea să aibă multe profesii, iar printre cele mai ciudate, mai ales pentru o fată, se afla dorința de a deveni astronaut.

Ulterior, Laura a vrut să fie medic, ba chiar și-a dorit să urmeze și o facultate în acest domeniu, iar fiind pasionată de această lume și de sănătate, a început să facă sport, în urma unei reclame văzute la TV.

„Am vrut să fiu medic, ba chiar am vrut să merg la medicină. Eram mică și așa m-am apucat de atletism. Era o poză cu o atletă și era o reclamă la un brand de sport. Am zis că vreau și eu să fiu așa. Am făcut sport de performanță 7 ani.

Până la urmă nu am ajuns pe nicio clădire prin atletism, dar după aceea am ajuns pe clădiri și prin reclame, dar altfel. Nu am ajuns eu atletă, dar în poze dau foarte bine”, a declarat vedeta.

Nu a făcut o carieră din asta, însă spune că atletismul a ajutat-o să își dezvolte corpul și să dea bine în poze, în cariera sa de model.

