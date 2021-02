Cine este logodnicul Războinicei Andreea Moșneagu de la Survivor România 2021! Adrian nu a fost în totalitate de acord cu participarea ei la show-ul sportiv

feb 1, 2021 Autor: Ana Maria

In articol:

Andreea Moșneagu este concurenta de la Survivor România care a părăsit competiția din Republica Dominicană în ultimul consiliu de eliminare.

Războinica a vorbit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro despre participarea ei în competiție, dar și despre logodnicul care a așteptat-o acasă câtă vreme a fost plecată în Republica Dominicană. Războinica are planuri mari acum și susține că urmează să facă nuntă cu alesul său, Adrian.

Tânăra este de profesie polițist de frontieră, are 31 de ani, frecvent la sala de sport și practică kickboxing, iar abilitățile ei s-au văzut și pe teren. În meciurile împotriva Faimoșilor a intrat mereu hotărtâtă să aduce puncte pentru echipa ei și nu s-a dat în lături de la nimic pentru a-și ajuta coechipierii.

Andreea Moșneagu s-a înscris la Survivor România 2021 cu gândul de a câștiga această competiție și avea șanse mari să ajungă în marea finală. Din păcate, planurile i-au fost stricate de o accidentare la unul dintre genunchi. care o impiedica să lupte așa cum și-ar fi dorit.

Tânăra a fost votată de colegii ei Războinici pentru a se întoarce acasă, în România, unde are de gând să meargă la medic pentru a-și rezolva problemele la genunchi.

Citeste si: Războinica Andreea Moșneagu, eliminată de la Survivor România! A plecat cu lacrimi în ochi: „Mi-aș fi dorit să ajung în finală, să câștig”

Deși a părăsit lupta din Republica Dominicană mult mai devreme decât și-ar fi dorit, la fel ca fostul ei coechipier, Lucian, Andreea Moșneagu a încercat să-și păstreze zâmbetul pe buze și a

Andreea Moșneagu se pregătește de nuntă, după experiența din Republica Dominicană

mărturisit că privește și partea pozitivă a eliminării ei, aceea că va fi din nou alături de familia și prietenii care i-au lipsit atât de mult în toată această perioadă.

Andreea Moșneagu de la Războinici este așteptată acasă de Adrian, logodnicul ei. Frumoasa polișistă de frontieră se pregătește să facă nunta cu bărbatul pe care îl iubește și a declarat că are de gând să își invite foștii colegi la cel mai fericit eveniment din viața ei.

„Eu aș vrea să îi invit pe toți. Cine are plăcerea să vină, îi aștept cu drag. Vreau să țin legătura cu toți, nu am nimic personal cu nimeni. Georgiana nu mai face parte din echipa Războinicilor și pe Faimoși, din păcate, nu îi voi invita. Clar nu îi voi invit pentru că am fost echipe adverse.

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19- bzi.ro

Din echipa mea nu va fi nimeni domnișoară de onoare, asta voi alege eu personal împreună cu iubitul meu”, a mai spus frumoasa fostă concurentă de la Survivor România.

„Iubitul meu știa cât de mult îmi doresc să concurez la această emisiune, dar știa că voi pleca de lângă el, dar atâta timp cât mie ceva îmi face plăcere, este alături de mine și mă susține și sunt norocoasă. Adrian îl cheamă pe iubitul meu”, a declarat Andreea Moșneagu, despre bărbatul cu care se va căsători în curând.

Războinica Andreea Moșneagu, la Ștafeta mixtă după eliminarea de la Survivor România

După ce a fost eliminată de la Survivor România, Andreea Moșneagu de la Războinici a oferit un interviu în exclusivitate, prin videocall, în cadrul emisiunii online Ștefata mixtă.

„Din păcate, imprevizibilul s-a produs. Accidentarea mea la genunchi m-a făcut să părăsesc această competiție. M-am machiat, mi-am schimbat hainele, mă simt foarte bine. Genunchiul încă mă mai supără, e puțin umflat. Când voi ajunge acasă o să îmi fac un RMN și sper că nu este nimic grav. Doctorul a spus că s-ar putea să fie o problemă și la menisc și la ligament, dar nu șiu exact ce este până nu fac un RMN.

La ultimul joc eu nu am primit permisiunea de a intra și m-am simțit foarte rău că am stat pe tușă. Eu îmi doream foarte mult să intru și docorul nu m-a lăsat. I-am zis Roxanei să intre, că accidentarea ei la arcadă nu era atât de gravă și a spus că ar vrea dar nu poate pentru că este sănătatea ei în pericol. Dacă nu aș fi fost eliminată prin votul publicului, oricum nu aș fi primit permisiunea medicului să mai intru, aș fi stat pe bancă să îmi susțin echipa, dar fără posibilitatea de a intra. Am simțit că mi-a pocnit ceva la jocul de forță la care am pierdut doi colegi, pe Lucian și pe Starlin. Eu am încercat să nu bag în seamă durerea, nu a fost atât de puternică accidentarea, dar cu fiecare traseu se resimțea din ce în ce mai tare. Și cu analgezice tot mă durea.

Citeste si: Cât valorează marele premiu Survivor România 2021. Câștigătorul sezonului 2 se va întoarce acasă mai bogat

Nu ar fi vrut să mă trimită acasă pe mine, noi am discutat înainte de consiliu ce ar fi mai bine și am ajuns la concluzia ca este mai bine să mă duc acasă cu o accidentare mai minoră decât să mă duc așa cum a plecat, din păcate, Lucian, care trebuie să se opereze. Am ajuns la concluzia să fiu votată de colegi și sănătatea contează cel mai mult. Singurul care nu m-a votat cred că a fost Musty. Alții ar fi vrut să mă țină în joc, dar rugămintea mea a fost să mă înțeleagă și să mă suțină în ce este mai bine și pentru mine și pentru echipă”, a declarat Războinica Andreea Moșneagu, din Republica Dominicană.

Războinica Andreea Moșneagu, primele declarații după eliminare

„Cu jumate de suflet plâng, cu jumate de suflet plâng. Râd pentru că mă duc acasă, mă duc la bine, la căldură, chiar dacă în România este frig, la mine acasă este cald.

Citeste si: Războinicii au câștigat jocul de comunicare în fața Faimoșilor! Primele reacții ale concurenților Survivor: „Sunt copleșit!”

Mă duc să îmi rezolv problema la genunchi si sper să nu fie ceva complicat. Cu jumătate de suflet plâng pentru că mi-as fi dorit sa ajung pana in finala sa castig premiul, dar in situatia asta nu o sa pot face față”, a declarat Războinica Andreea Moșneagu, după ce a aflat că va părăsi competiția Survivor România 2021.