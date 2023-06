In articol:

Cine este Maria Ilioiu de la Insula iubirii 2023. Ispita supremă a participat de mai multe ori la emisiune. În sezonul 7, Maria este pregătită să demaște noi concurenți.

Cine este Maria Ilioiu de la Insula iubirii 2023

Maria Ilioiu este una dintre surprizele de la Insula iubirii 2023. Vedeta este ispita supremă în acest sezon, spre uimirea celor 5 cupluri care au ales să participe la testul decisiv din Thailanda.

Maria Ilioiu are 32 de ani și am mai avut rolul de ispită în sezoanele 2, 3, 4 și 5. De fiecare dată, aceasta a reușit să-și îndeplinească rolul cu succes, chiar dacă nu a simțit conexiune cu nici unul dintre cei cuceriți și demascați.

Chiar dacă este cunoscută pentru rolul ei de ispită, Maria a avut relații de iubire. Până în prezent, vedeta nu a reușit să își găsească jumătatea, astfel că a acceptat din nou participarea la Insula iubirii 2023.

Maria Ilioiu este influencer în mediul online și are contracte de imagine semnate cu diverse branduri. În plus, ispita de la Insula Iubirii și-a deschis un magazin de haine pe care l-a numit sugestiv „Ispita hainelor” și are planuri mari în afaceri.

Insula iubirii 2023

Sezonul 7 va fi unul intens, plin de surprize și de răsturnări de situație. Cele 5 cupluri și-au declarat iubirea și fidelitatea, încă de la casting, chiar dacă unii dintre ei au semne de întrebare, legate de partener.

Iată cine sunt cei care vor participa la Insula iubirii 2023:

Bianca și Marius,

Cristina și Iulian,

Claudia și Bogdan,

Emanuela și Răzvan,

Maria și Marius.

Insula iubirii, sezonul 7, se va difuza începând cu 22 iunie. Radu Vâlcan va fi și de această dată alături de participanți, pentru a-i ajuta să găsească răspunsurile de care au nevoie.

„Despre cifra, asta, şapte, se spune că este una magică. Tot în jurul ei mă organizez şi eu în Thailanda, când dorm mai puțin de șapte ore pe zi și filmez mai mult de șapte ore pe noapte.

Sunt mândru că am ajuns deja la al şaptelea sezon şi abia aştept să văd cu ce ne va surprinde Insula de această dată, pentru că fiecare sezon de până acum ne-a surprins diferit!”, a spus Radu Vâlcan.

Program Kanal D

Program TV Kanal D

Telespectatorii pot urmării la Kanal D, serialul turcesc Totul pentru familia mea, în fiecare luni și marți, de la ora 20:00, urmând ca miercuri să fie difuzat serialul Prețul Fericirii, tot de la 20:00.

Destăinuiri este noul serial turcesc, adus de Kanal D pe micile ecrane. Pentru publicul iubitor de seriale turcești, bazate pe povești de viață inspiraționale. „Destăinuri”, numele original „Kirmizi Oda”, va putea fi urmărit de către iubitorii producțiilor turcești În fiecare luni, la 22:30, imediat după serialul Totul pentru familia mea.

„Destăinuiri” este un serial cu încărcătură emoțională uriaşă, care ilustrează trăirile și poveștile femeilor într-un moment în care lumea începe să înțeleagă provocările cu care se confruntă cele care trăiesc o viață limitată într-un sistem patriarhal.

Actrița Binnur Kaya o interpretează pe Manolya, terapeutul șef al cabinetului, în serialul Destăinuiri. Este o femeie puternică și încrezătoare, respectată de colegi și de clienții cabinetului.

Manolya vrea să își ajute pacienții să își deschidă sufletul și să vorbească chiar și despre cele mai traumatizante experiențe și îngrijorătoare gânduri. În spatele atitudinii sale sigure din birou, este defapt o femeie interiorizată, care ascunde multe secrete și propriile-i drame.

