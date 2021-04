Cine este medicul Andreea Moldovan, secretarul de stat în Ministerul Sănătății

In articol:

Directorul medical la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, Andreea Moldovan, este primul secretar de stat numit de Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății.

Cine este medicul Andreea Moldovan

Andreea Moldovan este directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase de la Brașov, fiind și unul dintre cei mai cunoscuți epidemiologi din țară.

Ea este medic primar cu specializarea în boli infecțioase și medic specialist în epidemiologie, iar în anul 2009 a devenit Bursieră de Excelență a Societății Internationale de Boli Infecțioase. De asemenea, potrivit ministrului Vlad Vociculescu, Andreea Moldovan a făcut un stagiu la Geneva, unde a lucrat în același spital cu profesorul universitar Didier Pittet.

„S-a reîntors în țară, iar în 2013, spitalul în care Andreea Moldovan a fost coordonator al Compartimentului Prevenire și Control al Infecțiilor Nosocomiale a câștigat premiul de Cel mai curat spital din Europa, premiu acordat de Organizația Mondială a Sănătății. De anul trecut a preluat funcția de director medical al Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov, spital încadrat de la începutul pandemiei în linia întâi COVID. S-a implicat, alături de alți voluntari, în cursuri și campanii de informare despre importanta igienei mâinilor, igienei generale, consumului de antibiotice și prevenirii infecțiilor atât pentru cadre medicale cât și pentru studenți, populație generală sau copii”, spunea Vlad Voiculescu.

Ce experiență are primul secretar desemnat în Ministerul Sănătății

Andreea Moldovan a revenit în România în urmă cu aproximativ 10 ani, după un stagiu de 3 ani petrecut în Elveția.

La întoarcerea în țară a lucrat într-un spital privat din Brașov, acolo unde a primit și premiul pentru igiena intraspitalicească, acordat de Organizația Mondială a Sănătății, potrivit G4media. De asemenea, în anul 2019, ea a fost decorată de președintele Klaus Iohannis.

Medicul de la Brașov susținea înainte de debutul pandemiei de COVID-19 că în România sunt mult prea puțini medici epidemiologi. „Medicul epidemiolog este cel care poate să observe la timp când ceva nu este în regulă. Dar există spitale mari, unde profesori care consideră că au un bagaj mai important de cunoștințe nu dau importanța cuvenită medicului epidemiolog.

Practic, este iarăși o luptă a unuia împotriva multor altora care sunt destul de puternici(...) Eu am dat anul trecut examenul de epidemiologie: am primit un subiect din 1945 şi alte subiecte din anii ’80-’90! Or, referinţele medicale s-au schimbat radical, precum şi ceea ce întâlnim în practica de zi cu zi”, spunea Andreea Moldovan.

Andreea Moldova, primul medic din Brașov care s-a vaccinat împotriva Covid-19

Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, a fost primul cadru medical de la Brașov care s-a vaccinat împotriva Covid-19. „Am așteptat acest moment de când a început pandemia în România, din luna martie. Consider că este un moment istoric, poate pare un cuvânt mare, dar nu este suficient pentru a exprima ceea ce simt.

Sunt conștientă că suntem toți vulnerabili în fața bolii, am văzut din păcate multe forme severe de boală sau forme cu sfârșit letal pe care nu am reușit să le întoarcem din drum, din păcate. Îmi e teamă nu neapărat pentru mine, ci pentru cei din jur, astfel încât consider că sunt datoare să mă protejez pe mine ca să-i protejez și pe ceilalți”, spunea ea, pentru Digi 24.

SURSE: Digi24.ro, g4media