România în lockdown? Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, anunț de ultimă oră: ”Trebuie să iei niște măsuri...”

Tot mai multe cazuri noi de coronavirus se înregistrează pe zi ce trece. Situația epidemiologică din România este la limită, multe județe din țară fiind deja în scenariul roșu. Capitala se apropie de o carantină totală, din cauza infectărilor cu COVID-19.

Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a precizat faptul că rata de transmitere a virusului este tot mai mare. Aceasta a fost întrebată duminică, la Digi24, dacă se poate pune frână acestui val fără carantină.

„ Dacă ar fi să facă abstracţie de funcţia pe care o am aş spune îmi doresc din tot sufletul o carantină naţională pentru că sunt îngrijorată de ceea ce se întâmplă, însă, pe de altă parte îmi doresc ca partea de economie să aibă o continuitate, nu îmi doresc sub nicio formă ca partea socială şi partea de viaţă publică a noastră să fie atât de largă şi atât de expansivă cum este acum pentru că mă îngrozesc când văd ce văd în jur şi pur şi simplu mi se pare că mulţi dintre noi poate nu am învăţat multe din ceea ce s-a întâmplat în acest an”, a explicat Andreea Moldovan.

Se va impune un nou lockdown?![Sursa foto: PixaBay]

Andreea Moldovan a explicat faptul că o carantină națională este o măsură extremă și probabil nu se va ajunge acolo. Secretarul de stat a povestit despre cazul unui elev, depistat cu coronavirus, care a îmbolnăvit alte nouă persoane.

„ Este deja absolut halucinant un caz în care un copil bolnav de la şcoală şi-a îmbolnăvit părinţii, cei patru bunici, bona plus un unchi şi o mătuşă. Deci practic este o transmitere extrem de largă şi de intensă. Nu am cum să spun că stăm ne gândim, vedem ce facem.

Părerea mea este că e important să ne gândim la nişte măsuri pe care să le luăm acuma care poate că mi se păreau dure, dar nu sunt deloc dure, tocmai ca să avem un orizont de aşteptare că poate în luna aprilie sau în luna mai sau în cursul verii să avem în sfârşit o perioadă mai de relaxare. Cumva, atunci când vezi că bulgărele începe să se rostogolească trebuie să iei nişte măsuri să îl opreşti”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan.