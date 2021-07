Cine este noul iubit al Andei Adam. Cântăreața și Sorin Niculescu s-au despărțit: „Are tot dreptul și merită orice își dorește”

Andei Adam [Sursa foto: Instagram] 19:19, iul 1, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Anda Adam și Sorin Niculescu au încheiat căsnicia de șase ani de căsnicie, iar la scurt timp frumoasa blondină s-a afișat la brațul altui bărbat.

Anda Adam și Sorin Niculescu s-au despărțit după șase ani

Apariția Andei Adam la brațul altui bărbat a fost un șoc pentru toată lumea, mai ales că aceasta nu a confirmat niciodată zvonul că ea și soțul ei s-au despărțit este adevărat. Fostul soț a fost cel care a confirmat zvonurile că cei doi nu mai formează un cuplu și că stau separați, imediat după ce cântăreața a posta câteva fotografii cu noul iubit.

Sorin Niculescu, în cadrul unui interviu, a declarat că relația pe care o avea cu Anda Adam a ajuns la sfârșit, că este o femeie liberă care poate decide cu cine se poate afișa și că îi este recunoscător pentru perioada în care au fost împreună.

„Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu.

Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui! Are tot dreptul și merită orice își dorește. Cred că acum este și puțin dezorientată și, oricum, trecem cu toții printr-o perioadă dificilă, dar pentru mine este un om deosebit care m-a ajutat în viață și cândva, mi-a demonstrat că m-a iubit. Și mai presus de orice, este mama lui Eveline”, a spus fostul soț al Andei Adam.

Zvonul că Anda Adam și Sorin Niculescu sunt separați circulă de ceva vreme, dar nici unul dintre ei nu au confirmat acest lucru.

În cadrul unui interviu acordat de Anda Adam în urmă cu ceva timp a fost întrebată de separarea dintre ei, iar acesta și-a motivat tăcerea cu faptul că nu este de acord să dea detalii despre relația lor.

„Nu s-a mutat la Constanța. Locuim împreună. Nu vreau să intru în detalii, pentru că lumea va interpreta și va interpreta fix așa cum își dorește. Când doi oameni nu se mai înțeleg și divorțează, nu cred că trebuie să o facă cu tot poporul.

Nu cred că este nimeni dator în momentul în care nu mai are o relație cu cineva, ne-am despărțit, și în secunda doi să sun la ziare și două emisiuni ca nu mai sunt cu Y. E fix treaba noastră, în intimitatea noastră, atât”, a spus Anda Adam în urmă cu ceva timp.

Anda Adam și Sorin Niculescu s-au căsătorit în anul 2015, iar împreună au o fiică, Evelin.

Cine este noul iubit al Andei Adam

În urmă cu câteva ore înainte ca fostul soț să declare că sunt separați, Anda Adam a postat o fotografie în care apare la brațul unui bărbat.

Noul iubit al cântăreței este din Cluj și deține mai multe afaceri în țară, dar și în stăinătate. Acesta este căsătorit și are doi copii din două relații diferite.

Odată cu fotografia postată, Anda Adam le-a le-a mărturisit prietenilor că este fericită alături de noul ei iubit:" Azi este cea mai frumoasă zi din viaţa mea!", a scris cântăreața la fotografia în care cei doi se ţin de mână.

