Cine este Novak Djokovic. Biografie: vârstă, carieră, familie. Tenismenul a câștigat finala Roland Garros 2023. Iată ce mesaj a transmis acesta în timpul festivității de premiere.

Biografie Novak Djokovic

Novak Djokovic s-a născut pe 22 mai 1987, Belgrad, RS Serbia, RSF Iugoslavia. Este unul dintre cei mai cunoscuți jucători de tenis, la nivel mondial.

Djokovic a fost numărul 1 mondial pentru un record de 388 de săptămâni în total și a câștigat Turneul Campionilor de șapte ori, ceea ce reprezintă un record.

Djokovic a început să joace tenis la vârsta de patru ani, atunci când părinții lui i-au dat o mini-rachetă și o minge din spumă. Părinții lui l-au trimis apoi într-o tabără de tenis din Novi Sad.

La vârsta de șase ani, a mers într-o tabără de tenis organizată de Teniski Klub Partizan și supravegheată de jucătoarea iugoslavă de tenis Jelena Genčić la Muntele Kopaonik, unde părinții lui Djokovic au condus un fast-food și o afacere cu echipamente sportive.

Jelena Genčić a lucrat cu Novak Djokovic în următorii șase ani, apoi l-a sfătuit să meargă în Germania, unde s-a antrenat timp de 4 ani la Academia de tenis Pilić din Oberschleißheim.

La vârsta de 14 ani, tenismenul și-a început cariera internațională, câștigând campionate europene la simplu, dublu și competiții pe echipe.

Novak Djokovic este căsătorit cu Jelena Ristic din vara anului 2014. Cei doi se cunosc din liceu și au început să iasă împreună încă din anul 2005. Noavak Djokovic și soția sa au doi copii, un băiat în vârstă de 9 ani și o fată în vârstă de 6 ani.

Novak Djokovic are o carieră de succes

Novak Djokovic are o carieră impresionantă în lumea tenisului. Până în prezent, el a câștigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu masculin. În total, a câștigat 94 de titluri ATP la simplu, inclusiv un record de 10 titluri la Australian Open și un record de 38 de turnee de nivel ATP 1000.

Djokovic și-a început cariera profesionistă în 2003. La vârsta de 20 de ani, el a câștigat primul său titlu de Grand Slam la Australian Open 2008. În anul 2011, Noval Djokovic s-a clasat pentru prima dată pe locul 1, câștigând trei din patru competiții majore și un record de cinci evenimente Masters în acel sezon.

În 2015, el a jucat cincisprezece finale consecutive, inclusiv toate cele patru finale majore și opt finale de Masters, câștigând trei competiții majore și un record de sezon de șase evenimente Masters, precum și Finala ATP.

Novak Djokovic a devenit primul om de la Rod Laver în 1969 care a deținut toate cele patru titluri majore simultan și singurul din istorie care a făcut acest lucru pe trei suprafețe diferite. În 2021, Djokovic a câștigat Openul Francez și a devenit primul om din Era Open care a realizat de două ori Career Grand Slam.

Pe parcursul carierei sale, Novak Djokovic a câștigat foarte multe premii. El a primit de patru ori premiul Laureus pentru Sportivul Mondial al Anului și a primit Ordinul Sf. Sava, Ordinul Steaua lui Karađorđe și Ordinul Republicii Srpska.

Novak Djokovic a câștigat finala Roland Garros 2023

Novak Djokovic este campionul de la Roland Garros 2023. La cei 36 de ani ai săi, sportivul a stabilit un nou record, ajungând la 23 de titluri de Grand Slam.

În timpul festivității de premirere, Novak Djokovic a transmis un mesaj de mulțumire suporterilor săi și a încurajat copiii să-și urmeze visul, exact așa cum a făcut-o el.

„Vă mulțumesc pentru această atmosferă specială, minunată. Este un moment special în cariera mea aici, alături de voi. Sunt foarte fericit, mulțumesc mult! Sunt mândru că am câștigat de trei ori acest turneu, pentru că am simțit mereu că a cesta este turneul cel mai greu de câștigat din cariera mea, din multe motive.

Sunt mândru și onorat să mă aflu aici, vă mulțumesc mult pentru susținere și pentru energie pe care mi-ați transmis-o. O să caut un profesor de franceză.

Copiii mei sunt în tribună și mi-ar plăcea să pot să-i inspir cu acest moment. De fapt, vreau să transmit un mesaj pentru toți copiii care au anumite aspirații.

Când aveam 7 ani, am visat să fiu numărul 1 în tenis, iar acum sunt recunoscător. Am simțit că am avut puterea să-mi creez propriul destin și am crezut asta în fiecare zi. Vreau să le spun tuturor copiilor să-și urmeze visul. Dacă vreți un viitor mai bun, creați-l! Credeți în voi!”, a transmis Novak Djokovic.

