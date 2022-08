In articol:

Paul Diaconescu se numără printre cei mai cunoscuți actori români. De-a lungul timpului, a fost implicat în mai multe proiecte de televiziune cunoscute. Însă cariera lui Paul Diaconescu a fost recent umbrită de faptul că, în urmă cu câteva zile în urmă, actorul a fost prins de Justițiarul de Berceni în timp ce încerca să

Cine este Paul Diaconescu, actorul care încerca să se întâlnească cu o minoră de 15 ani

se întâlneasca cu o minoră.

Paul Diaconescu este actor, are 33 de ani și este născut la data 10 februarie 1989. Tânărul actor a avut norocul să joace alături de Stela Popescu, de Maia Morgenstern, dar și de Oana Pellea, marile actrițe ale țării. Paul Diaconescu este implicat într-o mulțime de proiecte artistice, dar și de televiziune.

În trecut, celebrul actor a participat la Ferma vedetelor.

Paul Diaconescu s-a născut în Pucioasa, județul Dâmbovița cu puțin timp înainte de revoluție, dar a crescut în Brănești.

Deși are o carieră de apreciat și a fost implicat în o mulțime de proiecte, parcursul său artistic riscă să fie afectat de situația cel puțin compromițătoare în care a ajuns actorul. Paul Diaconescu a fost suprins recent de Justițiarul de Berceni în timp ce încerca să se întâlnească cu o minoră, după miezul nopții.

Actorul de 33 de ani a fost surprins într-un parc, fix în momentul în care trebuia să se întâlnească cu o tânără de doar 15 ani. Explicația sa a fost că intenția lui era de a se împrieteni cu minora de 15 ani, nicidecum alta.

„Eu nu am invitat-o acasă, nu i-am propus nimic indecent. Am vorbit cu ea a doua oară live, am văzut-o la o petrecere. I-am văzut prietenul de atunci. Am întrebat-o dacă mai este cu el, mi-a zis că s-au despărțit. Am zis că cine știe ce se întâmplă, ea vrea să vorbească cu cineva. Mă consideram suficient de matur ca să pot să vorbesc”, a explicat actorul.

Cine este Paul Diaconescu, actorul prins de Justițiarul de Berceni că încerca să se întâlnească cu o minoră [Sursa foto: Facebook]

Cine este Justițiarul de Berceni

Persoana care l-a prins pe Paul Diaconescu în momentul în care se pregătea să-si dea întâlnire cu o minoră este Justițiarul de Berceni. Bărbatul este un vlogger foarte cunoscut în mediul online. El se ocupă cu depistarea neregulilor din Capitală, precum cea la care a luat parte Paul Diaconescu.

Justițiarul de Berceni este extrem de apreciat atât pe Youtube, cât și pe TikTok, având o comunitate de peste 33 de mii de urmăritori.