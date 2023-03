In articol:

Cine este Radu Siffredi, actualul iubit al Oanei Matache. Sora Deliei Matache a divorțat de Răzvan, după 5 ani de căsnicie și formează un cuplu cu Radu Siffredi.

Cine este Radu Siffredi

Radu Siffredi este din Galați și a terminat Facultatea de Actorie. La cei 28 de ani este de profesie editor video și „director of picture”. Actualul iubit al Oanei Matache filmează și coordonează materiale video, dar este și influencer și creator de conținut.

Tânărul a povestit despre perioada adolescenței, în care a avut parte de bulying, din cauza unui accident. La doar 16 ani, Radu a fost la un pas să-și piardă viața și timp de doi ani nu a avut dinți.

„Am avut parte de bulying, pe care nu l-am luat chiar atât de grav, pentru că eram un băiat pus pe glume și am crescut în Galați. Totuși, timp de doi ani, eu nu am avut dantură, și mi se spunea „Ahaha, nu ai dinți!”, „Îți cad dinții din gură!”, a

povestit Radu Siffredi în mediul online.

Carisma m-a ajutat să-mi păstrez prietenii lânga mine, să am prietenă în vremea aceea. Ani mai târziu, psihologul mi-a spus că m-a afectat. Și până în ziua de azi sunt foarte conștient de dantura mea. Am avut un accident la 16 ani și mi-am pierdut dantura și aproape viața, și am opt implanturi și două reconstrucții faciale. Am unele momente în care mi-e rușine să zâmbesc.”, a mai spus Radu Siffredi.

Citește și: Care este numele adevărat al lui Radu Siffredi, noul iubit al Oanei Matache. A vrut ca totul să rămână secret! De unde provine porecla pe care și-a atribuit-o?

Cine este Radu Siffredi, actualul iubit al Oanei Matache. „Nu știți nimic despre felul în care tratez o femeie!” [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Ce a făcut Culiță Sterp după ce a plecat de la audierile de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

Radu Siffredi este actualul iubit al Oanei Matache

Oana Matache a divorțat de Răzvan și în prezent formează un cuplu cu Radu Siffredi, un influencer și creator de conținut din România. Se pare că veștile nu au fost foarte bune, mai ales pentru mama ei, care consideră că a decăzut.

Radu Siffredi este un tip asumat, gata să protejeze relația pe care o are acum cu Oana, în ciuda reacțiilor negative din partea celor din mediul online, dar și din partea familiei ei.

„Mă întreabă lumea dacă vreau să îmi dau cu părerea despre chestia asta. Let’s not… E o problemă serioasă. Este de... ca oamenii să mă judece după aparențe. Nu știți nimic despre mine, nu știți nimic despre finanțele mele, despre felul în care tratez o femeie…

De unde știți voi prin ce trece Oana? Ce e mai bine pentru ea, prin ce trebuie să aleagă în viață? Nici măcar doamna Gina Matache nu știe asta!”, a declarat Radu.

Citește și: Gina Matache are motive serioase de îngrijorare! Greșeala pe care a făcut-o Oana Matache când l-a prezentat pe noul iubit copiilor: "Este un abuz"| EXCLUSIV

Cine este Radu Siffredi, actualul iubit al Oanei Matache. „Nu știți nimic despre felul în care tratez o femeie!” [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Mama Deliei l-a pus la punct pe noul iubit al Oanei Matache. Artista a publicat o fotografie cu un mesaj halucinant- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 3 martie 2023. Zodiile care au oportunități pe plan profesional și în iubire! Astăzi este ziua lor de glorie!- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Am pierdut 150.000 de euro”. Alex Bogdan, confesiuni uluitoare despre dependența jocurilor de noroc. Actorul a rămas și fără apartament- radioimpuls.ro

Oana Matache a divorțat după 5 ani de relație

Oana Matache a divorțat de Răzvan Miheț după 5 ani de relație, deși nimeni nu se aștepta la o astfel de hotărâre. Cei doi au împreună doi copii, o fată și un băiat.

Sora Deliei a spus că decizia lor a venit în mod firesc, fără certuri și a avut nevoie de mult curaj pentru a face acest pas.

„Totul s-a întâmplat firesc, nu au fost scandaluri. Și am mai auzit chestia asta: Băi, dar cum să divorțezi așa, dar ce, te bate? Nu, nu trebuie să mănânci bătaie ca să alegi să nu mai stai într-o relație.

Repet, toxicitatea poate să vină din multe părți. (…) Mi-a trebuit mult curaj să fac chestia asta, că nu e ca și când m-am plictisit și m-am trezit într-o dimineață: Vreau să mă mut cu doi copii singură.

Și e o chestie care s-ar fi întâmplat oricum, faptul că eu l-am cunoscut pe Radu, doar a urgentat un pic lucrurile”, a povestit Oana Matache.

Surse: unica.ro, romaniatv.net