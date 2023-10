Cine este Sadhguru. Biografie: Vârstă, carieră, studii. Vezi care este numele real al liderului spiritual

In articol:

Iată cine este Sadhguru și care este numele său real. Află totul despre întâmplarea care l-a făcut să predea yoga în întreaga lume.

Cine este Sadhguru

Sadhguru este fondatorul și liderul Fundației Isha, din Coimbatore, India. Jagadish Vasudev, pe numele său adevărat, s-a născut pe data de 3 septembrie 1957, în Mysore, India. Tatăl său era medic oftalmolog la Spitalul Feroviar din Mysuru, iar mama sa casnică.

După terminarea liceului, nu a vrut să continue studiile, însă după un an s-a înscris la Universitatea din Mysore, unde a studiat literatura engleză. După absolvirea facultății, a decis să intre în afaceri.

Încă din tinerețe, a fost pasionat de motociclete, poezie, călătorii și afaceri. Sadhuru s-a căsătorit cu Vijikumari în 1984. 6 ani mai târziu s-a născut singurul lor copil, Radhe. Fosta soție a decedat la începutul anului 1997.

Sadhuru și-a refăcut viața după o perioadă, alături de Sandeep Narayan, o interpretă de muzică indiană, cu care s-a căsătorit în 2014.

Citește și: Este greu să faci o schimbare în viață? 5 SFATURI pentru a te motiva atunci când ai nevoie

Cine este Sadhguru. Biografie [Sursa foto: Shutterstock]

Sadhguru, drumul de la afaceri la spiritualitate

După terminarea facultății, Sadhuru a decis să intre în lumea afacerilor. Și-a înființat o fermă de păsări în orașul natal. Chiar dacă afacerea sa a evoluat, la insistențele rudelor, acesta a decis să intre în industria construcțiilor cu o companie numită Buildaids, în parteneriat cu un prieten, care era inginer civil.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Mesajul emoționant al fiicei lui Valentin Illes, după moartea fulgerătoare a tatălui ei: ”O să fac tot ce îmi stă în putere să mai trăiești prin mine”- stirilekanald.ro

La vârsta de 25 de ani, Sadhuru și-a închis toate afacerile și a început să călătorească și să predea yoga. Schimbarea radicală a fost datorată unor experiențe spirituale trăite de el, care l-au făcut să vadă viața cu alți ochi.

Prima întâmplare de acest gen a avut loc pe dealul Chamundi și, în timp ce stătea pe o piatră. A povestit că a simțit în acel moment cum totul din jur făcea parte din el.

„Toată viața am crezut că ăsta sunt eu... Dar acum aerul pe care îl respiram, stânca pe care stăteam, atmosfera din jurul meu, totul devenise eu.”

În 1983, a predat primul său curs de yoga, la Mysore. A început să călătorească prin Karnataka și Hyderabad pe motocicleta sa, ținând cursuri de yoga în stilul său, cunoscut sub numele de Sahaja Sthiti Yoga.

Sadhguru este autorul bestsellerului New York Times Inner Engineering: A Yogi's Guide to Joy și Karma: A Yogi's Guide to Crafting Your Destiny. Acesta susține protejarea mediului împotriva schimbărilor climatice, conducând multe inițiative precum Project GreenHands (PGH), Rally for Rivers, Cauvery Calling și Journey to Save Soil.

În 2017, Sadhguru a primit Padma Vibhushan, al doilea cel mai mare premiu civil din India, pentru contribuțiile sale la spiritualitate și serviciile umanitare. Tot în 2017, Sadhguru a inaugurat statuia Adiyogi Shiva, cel mai mare bust din lume, în Coimbatore, India.

Citește și: 3 legume miraculoase pentru articulații și cartilaje sănătoase. Pătrund instantaneu în organism și repară

Citeste si: Noi detalii ies la iveală în cazul decesului Laurei Roșca! DJ Lalla nu era singură pe plajă în momentul tragediei! Imaginile surprinse de camera video dau peste cap ancheta- kfetele.ro

Citeste si: Cum a învins Rona Hartner cancerul pentru a doua oară. Ce tratament-minune a urmat: "Trebuie să fii puțin inconștient să iei acest medicament". Declarațiile tulburătoare ale actriței- stirilekanald.ro

Citeste si: Imagini-cheie care ar putea schimba traiectoria anchetei aflată în desfășurare privind moartea artistei Dj Lalla- radioimpuls.ro

Cine este Sadhguru. Biografie [Sursa foto: Shutterstock]

Sadhguru a vizitat România în 2022

În aprilie anul trecut, Sadhguru a ajuns cu motocicleta în România, pentru a se întâlni cu adepții săi. Acesta a pornit într-o călătorie cu motocicleta, vizitând 25 de țări din Europa, Orientul Mijlociu și India.

A parcurs 30.000 de km, în aproape 4 luni, pentru a le vorbi adepților săi despre cât de importantă este conservarea solului și a apei. Marea întâlnire a avut loc la Arenele Romane, acolo unde a ținut un discurs motivațional.

Pe parcursul șederii sale în România, Sadhguru a acordat mai multe interviuri și s-a fotografiat cu diferiți oameni, unii dintre ei fiind chiar persoane publice.

„Tu și toți telespectatorii voștri ar trebui să faceți acest lucru. Mâine dimineață, dacă vă treziți, verificați dacă sunteți în viață. Dacă este așa, zâmbiți! Nu este un lucru mic!

Aceasta este cel mai important lucru, toate celelalte sunt pe planul doi: familia, profesia. Orice se află pe planul doi. Toate acestea sunt importante doar dacă eşti în viață. Apoi, te uiți la ceas și vezi că e prânz și spui: sunt tot în viață!”, a declarat Sadhguru, într-un interviu realizat de Andreea Esca.

Surse: ro.wikipedia.org, click.ro