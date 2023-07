Cine este Satoshi, artistul care a lansat o piesă alături de Carla's Dreams. Biografie: Vârstă, studii, carieră. Află totul despre cântărețul din Republica Moldova

In articol:

Biografie Satoshi. Află cine este artistul care a lansat o piesă alături de Carla's Dreams și vezi cum a devenit celebru în lumea muzicii, la doar 24 de ani.

Cine este Satoshi

Vlad Sabajuc, pe numele său real, a crescut în cartierul Valincea al municipiului Cahul, din Republica Moldova. Tânărul are 24 de ani și este unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului.

Vlad Sabajuc a studiat actorie la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice și este pasionat de muzică, din copilărie. Solistul face muzică din clasa a șaptea și a învățat singur să cânte la tobe.

„Făceam lecții online, le descărca, apoi le studiam. Cumva tot era un pedagog, dar nu am făcut solfegiu. Am cercetat singur muzica prin ascultat și n-am căutat-o cu ochii închiși, primeam niște exerciții, le făceam acasă sistematic așa cum trebuia.”, a povestit Satoshi.

În anul 2020, după multă muncă și ore nedormite, acesta a lansat propriul proiect muzical.

Chiar dacă viața de artist este foarte solicitantă, Vlad Sabajuc își face timp și pentru prieteni și familie. În prezent, se bucură de aproape 34 de mii de urmăritori pe Instagram.

Cine este Satoshi, artistul care a lansat o piesă alături de Carla's Dreams [Sursa foto: Instagram satoshicahul]

Cum a devenit cunoscut Satoshi

Proiectul muzical SATOSHI a apărut în anul 2020, însă până atunci, Vlad a muncit din greu pentru a evolua în lumea muzicală. Încă din anul 2012, Satoshi a avut diferite proiecte în domeniu și a muncit mult pentru visul său.

Cu toate acestea, tânărul este mulțumit pentru evoluția sa și crede că a fost cea mai bună cale să avanseze treptat.

„Eu încă nu consider că am mare succes ca să pot spune. Acum am obținut mai multă vizibilitate decît deobiceci. Calea nu a fost ușoară, dar nu-s nici ca Eminem- nu am un copil fără soție, nu trăiesc în rulotă la marginea Detroitului și nu lucrez la uzină.

Dar, în același timp, a durat cîțiva ani. Eu fac muzică din 2012, am avut cîteva proiecte, am tot împins, am plătit de la mine ca să cînt, chestii de acest gen. Proiectul Satoshi la fel are o construcție foarte organică la bază.

Am început de la lucruri mici- de la concerturi în tot felul de subsoluri, în cluburi foarte underground, cu puțină lume, improvizații, de la studiouri mici-mici, de la instrumentaluri pe Internet.

Totul a fost foarte organic și asta mă bucură, pentru că m-a format normal, gradat și asta e de prețuit, pentru că eu cunosc oameni, chiar și la casa noastră de discuri, la Versus Artist, sunt exemple de băieți talentați, care, după mine, prea devreme au cunosct multul și binele.

Eu la 20 de ani nu am avut așa fel de clipuri și producții serioase. Pe mine m-ar fi depășit.”, a mărturisit Satoshi, în cadrul unui interviu.

Satoshi a lansat o piesă alături de Carla's Dreams

La începutul anului 2022, Satoshi a semnat cu casa de discuri Versus Artist din cadrul BR Media Group, condus de regizorul Roman Burlaca. El a lansat primul său album de studio, cu numele de „RUSH”.

Satoshi are mai multe melodii care au fost foarte apreciate de fani, printre care „Mama mi-a spus”, „Foaie verde”, „Eden”, „N-avem scuze” și „Cățtile mele”.

De curând, Satoshi a lansat o piesă alături de Carla's Dreams, care a fost primită cu brațele deschise de fanii acestora. Aceasta se numește „Noaptea pe la 3” și a strâns 2,7 milioane de vizualizări până în prezent.

