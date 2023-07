Cine este și cu ce se ocupă Mircea Căpățînă? Biografie: vârstă, studii, carieră. „ştiu că universul crypto va fi parte din viitorul nostru”

In articol:

Cine este Mircea Căpățînă

Mircea Căpățînă are 34 de ani și este de origine din Timișoara. A absolvit Universitatea Politehnica din orașul natal, iar în prezent locuiește în București.

Mircea Căpățînă este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România. Este un antreprenor de succes, de mai bine de 14 ani și Co-fondatorul unui soft românesc de facturare și contabilitate.

În urmă cu 16 ani, Mircea Căpățînă a decis să deschidă o afacer e, împreună cu doi prieteni din facultate, Radu și Ioana. Dacă la început de drum a fost vorba de o agenție de web design, la scurt timp au lansat pe piață un program special pentru facturi.

În plus, Mircea Căpățînă s-a alăturat unei companii care se ocupă cu criptomonede, la finalul anului trecut.

Mircea Căpățînă este co-fondatorul unei afaceri de succes

În 2006, Mircea Căpățînă, împreună cu prietenii și partenerii săi de afaceri, Radu și Ioana, au decis să pună bazele unei agenții de web design. Faptul că aveau de scris facturile de mână nu era tocmai plăcut pentru ei, așa că au decis să facă un program care să simplifice acest lucru.

Astfel, în anul 2007, după multe luni de lucru, Mircea Căpățînă și prietenul său Radu au lansat prima versiune a programului pentru facturi.

„Noi suntem trei fondatori: Radu, Ioana și cu mine, noi începusem ca agenție de web design, ne imaginam noi prin 2006, când încă erau lei vechi. Facturile se făceau pe tipizatele alea cumplite. Dacă greșeai ceva, trebuie să scrii mare, anulat și o luai de la capăt.

Nu puteai să corectezi. Era o chestie absolut primitivă. Imaginează-ți cum ar fi să faci un raport, cât TVA ai de plătit sau încasat când tu trebuie să lingi hârtii literalmente.

Și eram la o bere cu primul nostru client, care este și colegul meu acum, și zice hai să facem un program, să ne facem facturile noi, ca să nu mai facem pe chestia, că suntem IT, știi, totuși, și după aia poate-l și vindem.

Și zis și făcut. Radu și eu am acordat prima versiune de SmartBill din 2007, așa s-a și numit, Smartbill 2007. Am lucrat zi și noapte, multe luni, și am lansat în 13 aprilie progrămelul care era în forma de atunci.”, a povestit Mircea Căpățînă, în cadrul unui interviu.

Mircea Căpățînă interesat de criptomonede

Pe lângă faptul că este antreprenor, Mircea Căpățînă își îndreaptă interesul și către criptomonede. La sfârșitul anului 2022, omul de afaceri a decis să se alăture unei companii importante din domeniu.

„Nu sunt cel mai mare fan al criptomonedelor, din cauza riscurilor date de volatilitate şi de lipsa reglementărilor, dar ştiu că universul crypto va fi parte din viitorul nostru.

Mă bucur să am şansa să aduc o contribuţie într-o companie neutră care are tracţiune tot mai mare în rândul antreprenorilor”, a declarat Mircea Căpăţînă.

