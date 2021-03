Cine este și cum arată soția lui Mihai Bobonete din serialul Las Fierbinți. Cu ce se ocupă Cătălina

In articol:

Mihai Bobonete este unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din România. Odată cu serialul Las Fierbinți de la Pro TV, actorul care joacă rolul lui Bobiță, cârciumarul satului, a cucerit iremediabil publicul.

Cine este soția lui Mihai Bobonete din serialul Las Fierbinți

Deși este cunoscut în toată țara, fanii săi știu puține lucruri despre viața personală a actorului. Mihai Bobonete este căsătorit cu o femeie din anul 2003, care i-a fost alături mai bine de 25 de ani. Cătălina i-a oferit acestuia doi copii, un băiat și o fetiță, și împreună formează o familie fericită.

„Am cucerit-o foarte devreme, undeva pe la 12 ani ai ei, 14 ai mei. Și uite că avem aproape 25 de ani de când suntem împreună. Așa că… am și uitat cum am cucerit-o. Nunta efectiv am făcut-o anul trecut (2018), dar a durat că a trebuit să mă conving, stii… 25 de ani că vreau să rămânem. Glumesc! (…) Am o relație destul de bună cu copiii, nevasta mă iubește, eu o iubesc pe ea așa că suntem fericiți” , declara actorul pentru Viva.

Mihai Bobonete și Cătălina, în ziua nunții

Soția lui Bobiță a participat rar la evenimente publice alături de actor, însă la fiecare apariție a surprins plăcut prin naturalețea și frumusețea ei.

Ce meserie are soția lui Mihai Bobonete din serialul Las Fierbinți

Cătălina nu este doar o femeie frumoasă, ci și inteligentă. Absolventă a Facultății de Psihologie, soția lui Mihai Bobonete a ales să profeze ca make-up artist. Într-un interviu acordat site-ului Libertatea.ro, actorul din Las Fierbinți a explicat cum reușește să găsească un echilibru între serialul în care joacă și spectacolele de stand-up și familie.

„Familia e familie, aici nu negociez timpul și atribuțiile mele de părinte și de soț, apoi serialul căruia îi datorez atât de mult și abia după vin emisiunile din televiziune și spectacolele mele de stand-up comedy și impro.

Pescuitul, pentru mine, e liniștea care îmi încarcă bateriile și mă menține bun și visător, soția mă ține veșnic îndrăgostit, copiii mă țin tânăr, serialul mă ține cunoscut și apreciat, televiziunea îmi dă bani, iar spectacolele îmi mențin umorul și buna dispoziție, așa că voi găsi timp pentru toate de fiecare dată”, declara Mihai Bobonete.

Mihai Bobonete, alături de familia sa

SURSE: Libertatea, VIVA