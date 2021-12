Cine este și cum arată soțul Otiliei Bilionera. Artista își dorește un copil: „Mă văd mamă și cred că o să fiu super obsedată de copilul meu”

In articol:

Otilia Bilionera a devenit cunoscută succesul la nivel național și internațional, în 2014, după ce a lansat piesa „Bilionera”. Aceasta și-a unit destinul cu un bărbat de origine arabă, în anul 2019.

Cine este și cum arată soțul Otiliei Bilionera

Deși se bucură de un succes impresionant atât în țară, cât și în străinătate, și este o persoană deschisă când vine vorba de cariera sa, atunci când este întrebată de viața ei sentimentală, Otilia Bilionera preferă să nu ofere foarte multe detalii.

Cântăreața de 29 de ani și-a cunoscut jumătatea în urmă cu câțiva ani, moment în care s-a îndrăgostit iremediabil de el, iar în anul 2019, cei doi au decis să-și unească destinele în cadrul unei ceremonii secrete, în Turcia. Potrivit cancan.ro, soțul Otilei Bilionera, pe nume Hamude, este un bărbat de origine arabă și română, mama sa fiind moldoveancă, și deține o șaormerie în București.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

În cadrul unui interviu, Otilia Bilionera a povestit cum a fost ziua în care au spus „Da” în fața lui Dumnezeu.

Aceasta a fost cerută în căsătorie pe 13 iunie 2019, ziua în când a împlinit 27 de ani.

„Eram în Turcia și el mi-a zis: ce-ar fi să ne căsătorim religios? Și ne-am căsătorit la o moschee, mi-am păstrat religia. Da, se poate (…). El este jumătate arab, jumătate român. Mai mult decât atât: mama lui este moldoveancă, la fel ca mine; combinația perfectă. Da, și este o femeie superbă, nu am cuvinte. Da, a fost cununia religioasă. Din punctul meu de vedere, nu contează, că avem același Dumnezeu, adic tot în fața Lui Dumnezeu am făcut-o, chiar dacă n-a fost făcută în tradițiile noastre.

A fost imamul, așa se numește preotul la ei. A fost puțin amuzant, adică, eu neavând contact. Te pune la început să spui o sumă de bani, în caz că peste un anumit timp veți divorța – bine, ei nu încurajează divorțul (…) – ca să ai trei luni cu ce să te descurci. Eu trebuia să aleg o sumă. M-am gândit eu, așa, și am zis să nu fiu nesimțită. Mă gândeam (…) am zis vreo 5.000 de euro. Preotul a zis că: «Nu, este prea mult. Fetele cuminți cer mai puțin». Și nu a vrut, a vrut doar să scad cât mai mult! Până la urmă, a rămas la 3.000 de euro. (…). Vrem să facem două nunți: una moldovenească, una arăbească, să mulțumim pe toată lumea”, a declarat Otilia Bilionera.

Otilia Bilionera și-a descoperit pasiunea pentru muzică de la vârsta de trei ani, iar în 2014, odată cu lansarea piesei de debut „Bilionera”, a devenit cunoscută la nivel național și internațional, melodia fiind difuzată la radiouri din Bulgaria, Turcia, Grecia, Pakistan și India, unde în scurt timp a ajuns pe locul 1 în topuri.

Artista își dorește un copil: „Mă văd mamă și cred că o să fiu super obsedată de copilul meu”

Otilia Bilionera și soțul ei, Hamude, sunt căsătoriți de aproape trei ani, iar lucrurile dintre ei merg în direcția dorită. Cei doi s-au cunoscut la o petrecere, prin intermediul unui prieten comun, iar după câteva luni și-au legat destinele. În cadrul unui interviu, artista a mărturisit că își dorește un copil, dar totodată, îi este teamă de o responsabilitatea atât de mare.

„Am o relație liniștită de trei ani, ne-am cunoscut la o petrecere, la un prieten comun, și m-a invitat în oraș. Este un băiat ok, m-a susținut în cariera mea, deși la început nu i-a convenit, fiind de origine arabă și venit în România de la 14 ani, și chiar am avut niște discuții pe tema asta. Are grijă de mine și cred că asta m-a făcut să țin la el, este un sprijin pentru mine.

Da, vreau copii, dar mi se pare că un copil este o responsabilitate foarte mare, mi-e super frică. Mă văd mamă, dar cred că o să fiu super obsedată de copilul ală, însă dacă este să se întâmple m-aș acomoda cu ideea că am un copil, dar să-l programez...”, a declarat Otilia Bilionera.

Distribuie pe: