Cine este Skrillex, DJ-ul care va concerta la SAGA 2023. Vine pentru prima dată la București

Organizatorii Saga Festival au încântat fanii și rețelele de socializare în urmă cu o săptămână, când au anunțat primii șase artiști din line-up. Un artist internațional care va concerta la Romaero, anul acesta, este Skrillex.

Cine este Skrillex, DJ-ul care urcă pe scenă la Saga Festival 2023

Vine pentru prima dată în București, așadar iată cine este acesta.

Numele real al artistului este Sonny John Moore și s-a născut pe 15 ianuarie 1988. Skrillex a pornit în industria muzicală încă de la o vârstă fragedă, pe când participa des la evenimente punk și electro rave, fiind genurile lui preferate de muzică. Devine cunoscut între 2004 și 2007, pe când era solist în trupa From First to Last. A avut mare succes alături de aceasta, însă a ieșit din trupă din cauza unor probleme vocale.

Odată cu ieșirea din From First to Last, cariera individuală a artistului începea să se contureze. În 2008, a început să mixeze melodii celebre și a devenit cunoscut în urma concertelor pe care le avea în cluburi sau alte evenimente.

Skrillex a luat naștere în 2009, când și-a extins conceptul și talentul de DJ într-un studio. Artistul a îmbrățișat o celebritate reală în același an, când a lansat două remixuri ale melodiilor „Bad Romance” și „Sensual Seduction”.

Cine e DJ-ul internațional care vine la Saga Festival 2023 [Sursa foto: https://www.instagram.com/skrillex/]

În 2010 a semnat cu o casă de discuri și cariera sa muzicală deja prezenta un interes uriaș pentru producători. Evoluția a venit rapid, era invitat la mai toate concertele vremii, melodiile lui erau auzite peste tot pe social media și cluburi, Skrillex bucurându-se de un succes răsunător.

Anul acesta vizitează pentru prima dată Bucureștiul. DJ-ul este pe lista artiștilor internaționali de la Saga Festival 2023 și va concerta într-una dintre cele trei zile ale evenimentului muzical. Astfel, dacă doriți să îl vedeți și auziți pe Skrillex pe Main Stage, biletele sunt deja puse în vânzare.

Saga vine în 2023 cu a treia ediție de festival

Unul dintre cele mai mari festivaluri din București revine cu a treia ediție a evenimentului. Saga se organizează în vara 2023 la Romaero și organizatorii se ocupă să ofere participanților trei zile de excepție. De la muzică și până la mâncare.

Saga Festival are loc pe 23, 24 și 25 iunie 2023 [Sursa foto: https://www.instagram.com/skrillex/]

Primii șase artiști anunțați au zguduit Instagramul, TikTokul și Facebookul. Pe lângă Skrillex, pe Main Stage vor mai urca Lil Nas X, Fisher, Alan Walker, Tale of Us și Wiz Khalifa. Cântăreții pot fi auziți și văzuți în perioada 23-25 iunie 2023.

Au fost anunțați mai mulți artiști la Saga 2023 [Sursa foto: https://www.instagram.com/skrillex/]

