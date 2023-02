Cine este soția lui Jean Gavril. Cei doi au împreună o fetiță

In articol:

Cine este soția lui Jean Gavril? Află totul despre cea care i-a furat inima artistului în urmă cu mai bine de 10 ani. Cei doi au fetiță, pe nume Eva Maria.

Cine este soția lui Jean Gavril

Jean Gavril trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de soția sa Bianca. Cei doi s-au căsătorit în 2019, dar sunt împreună de foarte mulți ani. Relația lor a început în perioada în care erau colegi de clasă la Liceul „Mircea cel Bătrân” din Constanța. Chiar dacă a fost dragoste la prima vedere, Jean Gavril și soția sa au devenit un cuplu tocmai în ultimul an de liceu.

La doar câteva luni de relație, cei doi au avut de acceptat o provocare foarte mare. După absolvirea liceului, Bianca a plecat la studii în Marea Britanie și a urmat o facultate din Manchester, iar relația lor a fost una la distanță, vreme de 4 ani.

Cine este soția lui Jean Gavriil. Cei doi au împreună o fetiță [Sursa foto: Instagram]

„Când am terminat liceul, Bianca a plecat la facultate, în Marea Britanie. La acel moment, noi eram împreună de șase luni, dar am intrat în panică pentru că, ea fiind plecată, m-am gândit că o voi pierde. Era, până la urmă, fata de care mă îndrăgostisem din prima zi de liceu, când o văzusem îmbrăcată într-o cămașă albă și o pereche de blugi.

Dar amândoi am fost foarte implicați în a construi relația noastră, astfel că au urmat patru ani de iubire mai mult la distanță, cât Bianca a fost la studii, în Manchester. Nu a fost deloc ușor, dar am reușit să trecem împreună peste toate problemele. După primii trei ani de relație, ne-am logodit, iar după alți trei ne-am căsătorit”, a povestit Jean Gavril.

Bianca, soția lui Jean Gavril este de meserie antropolog și dansatoare. În perioada sarcinii, soția lui Jean Gavril a lucrat ca și content writer pentru un blog de dans sportiv.

Bianca și Jean Gavril au o fetiță

Bianca și Jean Gavril au o fetiță, pe nume Eva Marina. Micuța s-a născut în septembrie 2021 și a adus multă bucurie și împlinire sufletească celor doi.

Bianca este o mamă excepțională și își dorește tot ce este mai bun pentru fiica lor. Chiar dacă a avut și perioade mai dificile în timpul sarcinii, soția lui Jean Gavril s-a bucurat de fiecare moment.

Cine este soția lui Jean Gavriil. Cei doi au împreună o fetiță [Sursa foto: Instagram]

„Am așteptat cu mare nerăbdare să-l cunosc și să-l țin în brațe pe acest omuleț, care este rezultatul iubirii dintre mine și Jean. Pentru Eva Marina, atât eu, cât și Jean vom face tot posibilul să fim cele mai bune variante ale noastre.

Spre finalul sarcinii, deja îmi părea rău că nu o să mai fiu gravidă, chiar dacă nu a fost mereu o sarcină ușor de dus, cum nicio sarcină nu cred că este. Spun asta pentru că, în primul trimestru, am avut COVID-19, iar în cel de-al doilea trimestru am descoperit că am diabet gestațional.

Cu toate acestea, pentru mine a fost o perioadă frumoasă, de care mi se pare că m-am bucurat prea puțin timp. M-am simțit foarte naturală și frumoasă, am simțit că sunt conectată la o putere mult peste noi, niște simpli oameni”, a povestit Bianca.

Sursa: click.ro