In articol:

Cine este Theo Rose de la Vocea României 2022

ProTV a anunțat cine va juriza noul sezon Vocea României! Printre jurații care vor participa la Vocea României 2022, se numără și Theo Rose, una dintre cele mai iubite cântărețe din România, cu o carieră în plină ascensiune. Iată mai multe detalii despre Theo Rose!

Vocea României revine după o pauză de doi ani, cu al zecelea sezon care aduce noi artiști în juriu. Antrenorii care vor participa la Vocea României 2022 sunt Smiley, Irina Rimes, Theo Rose, Tudor Chirilă și Denis Roabeș.

Theo Rose a spus “Da” provocării de a face parte din juriul “Vocea României 2022”. Artista, în vârstă de doar 24 de ani, face furori în muzică și se situează în topuri cu piesele sale, fredonate de toată România!

Numele real al artistei este Theodora Maria Diaconu. Theo s-a născut la Ploiești, pe 8 august 1997 și și-a descoperit talentul încă de la 4 ani, când a început să meargă la concursuri de muzică populară.

Theo Rose a intrat în lumea televiziunii încă din 2014, atunci când a prezentat alături de Dan Bordeianu, emisiunea “KIDSing“, difuzată de Kanal D.

În 2020, Theo Rose și-a descoperit un alt talent, atunci când a participat la emisiunea “Bravo, ai stil”, unde a reușit să obțină locul 2, fiind învinsă de Alexandra

Ungureanu. Artista i-a impresionat însă pe jurați cu ținutele sale, dar și cu momentele artistice uimitoare, pe care le punea în scenă.

Cine este Theo Rose de la Vocea României 2022 [Sursa foto: Facebook]

Cum a primit Theo Rose propunerea de a fi jurat la Vocea României 2022

În urmă cu ceva timp, Theo Rose a participat la podcast-ul lui Horia Brenciu, unde a fost întrebată „Ce ai spune dacă ți s-ar propune să fii jurat la Vocea României?”. Modestă de fel, artista a declarat atunci că nu aleargă după un post de jurat, ci așteaptă să-si câștige locul în industria muzicală.

„Eu sunt foarte conștientă de momentul în care mă aflu acum. Evident că e tentant pentru oricine. Dar părerea mea e că mai am de așteptat o vreme până să pot juriza. Îmi place postura de prezentatoare. Mă ține cumva între lumile astea două. Plus că să fii jurat nici măcar nu e atât de bine și interesant că dacă oamenii nu sunt de acord cu tine, pe tine te ceartă mai rău. Prezentatorul n-are nicio vină. Așa că, nu alerg după un post de jurat. Cred că trebuie să-mi câștig cu adevărat locul în industria muzicală românească. Acum e doar începutul pentru mine. Abia acum încep să-mi spun povestea”, a declarat Theo Rose.

„Mi-am petrecut ani buni ai copilăriei concurând la diferite festivaluri de muzică. Vocea României ar fi fost un ideal pentru mine, doar că am copilărit la țară și atunci nu am reușit să visez chiar atât de departe la vârsta aceea. După care, am venit la liceu în București și mi-a fost teamă să mai particip la un concurs de o asemenea anvergură, nu știam ce îmi rezervă viitorul, dar uite-mă astăzi, aici, în fața multor oameni talentați, concurenți la Vocea României. Sunt deschisă alături de Smiley să îi ajutăm, să îi îndrumăm și să le pun și eu pe tavă tot ce am învățat până acum în anii de succes ai carierei mele. Sper să le fie de folos și sper să primesc de sus, de la Dumnezeu, inspirație, generozitate și bună dispoziție ca să pot să îi destresez”, a mai spus Theo Rose.

Cine a ajutat-o pe Theo Rose în cariera sa muzicală

Theo Rose este în plină ascensiune în cariera sa muzicală. Artista a povestit despre cum a reușit să ajungă în punctul în care este acum. Theo a menționat că un ajutor de nădejde a fost sora ei, care a învățat-o să cânte muzică ușoară.

„Dacă sora mea nu m-ar fi învățat să cânt muzică ușoară, n-aș fi ajuns la primul festival. Dacă n-aș fi ajuns la primul festival, n-aș fi ajuns nici la ultimul, unde am fost descoperită de niște oameni care au investit în proiectul Theo Rose. Avem 14 ani atunci. Dacă nu i-aș fi întâlnit pe acești oameni, nu aș fi fost azi Theo Rose, nu aș fi scos primele piese și videoclipuri și atunci, evident, nu aș fi ajuns la televizor. Nu m-ar fi cunoscut toți producătorii de televiziune care să mă tot cheme pe la televizor, inclusiv la „Bravo, ai stil”. Și atunci n-aș fi ajuns să cânt manele. Dacă n-aș fi cântat manele, nu aș fi fost atât de cunoscută în online. Și atunci oamenii nu ar fi știut câte lucruri am eu de spus”, a mai spus Theo Rose.

Când începe Vocea României 2022

Vocea României revine pe micile ecrane, după o pauză de doi ani, cu al zecelea sezon. Vocea României 2022 aduce o nouă formulă a juraților: Smiley, Irina Rimes, Theo Rose, Tudor Chirilă și Denis Roabeș.

Emisiunea Vocea României 2022 se află în faza de preselecții, iar cel mai probabil, show-ul va apărea la TV în luna septembrie a acestui an.

”Un show care a scris istorie! Locul în care întoarcerea unui scaun poate reprezenta primul pas spre îndeplinirea visului de o viață: de a fi cunoscut de o viață întreagă pentru modul n care cânți! Este Vocea României... și revine, în curând! Ca în fiecare sezon, sunt așteptați toți cei care au calități vocale remarcabile și care își doresc să-și transforme visul de a cânta în realitate.

Este cel de-al zecelea sezon, iar la ceas aniversa,r promitem un sezon ce nu trebuie să fie ratat de către pasionații de muzică. Pe o scenă încărcată de emoție și bucurie, cu patru scaune ce abia așteaptă să fie ocupate și cu butoane ce vor să fie apăsate pentru a porni întoarcerea antrenorilor, show-ul revine cu un sezon de excepție!”, anunță producătorii emisiunii.