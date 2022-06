Sora lui Theo Rose, adevărul din spatele divorțului: „Îmi revendic dreptul la fericire”. După 11 ani de mariaj, Raluca Diaconu este singură

In articol:

Raluca Diaconu este o prezență cunoscută în lumea mondenă. Sora mai mare a lui Theo Rose are propria emisiune TV și poate fi auzită și la radio, viața sa profesională fiind în plină ascensiune.

Însă, atunci când vine vorba de planul amoros, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată în ceea ce o privește.

Discretă din fire, nefiind la fel de vorbăreață cu fanii ei precum mai tânăra sa soră, artista și-a schimbat complet viață, dar în totală discreție.

Raluca Diaconu [Sursa foto: Facebook ]

Raluca Diaconu, după divorț, vrea să devină mamă

În urmă cu doi ani, Raluca Diaconu a divorțat de cel care i-a fost mai bine de un deceniu soț. Blonda și alesul inimii sale, după 11 ani de mariaj și după o perioadă de analiză a relației lor, au luat decizia de a merge mai departe.

Conform spuselor sale de atunci, despărțirea și perioada de după nu au fost deloc ușoare pentru ea, dar timpul pe care și l-a acordat a vindecat-o complet.

Acum, potrivit ultimelor sale declarații pe acest subiect, sora lui Theo Rose spune că divorțul de fostul soț a venit în momentul în care a decis să se pună pe ea pe primul loc.

Astfel, după ce și-a ascultat mintea și inima, cântăreața a decis că este mai fericită ca femeie singură.

”Divorțul a venit când am ales să mă trezesc, să fiu sinceră cu mine si să îmi revendic dreptul la fericire!”, a spus Raluca Diaconu, notează Fanatik.

Astfel că acum, la trei ani distanță de la decizia care i-a schimbat viața, Raluca Diaconu spune că este o femeie cu multe planuri, dorințe și intenții la purtător.

Pe lângă visurile ce țin de aria profesională, folclorista se vede și mamă, însă spune că lasă destinul să-și facă treaba și nu grăbește absolut nimic, fiind împăcată cu viața pe care o are acum.

„Îmi doresc (n.r. copii). Mi-am dorit întotdeauna. Am convingerea că vor veni când va fi timpul. Nu forțez nimic! Am intenţii, am ținte, am obiective, dar toate astea nu înseamnă mare lucru dacă nu îmi dau voie să trăiesc. Așa că las viața să curgă! Desigur, urmează cântece noi, videoclipuri, colaborări superbe, spectacole, evenimente, emisiuni! Cel mai bun plan al meu este să fiu, pur și simplu!”, a mai spus sora lui Theo Rose.