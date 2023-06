Cine este Vlad Obu? Celebrul tiktoker a fost săltat de mascați

In articol:

Vlad Obu, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai fraților Tate, a fost ridicat de poliție și arestat. Iată motivul pentru care autoritățile l-au luat în vedere, dar și ilegalitățile pe care acesta le făcea!

Cine este Vlad Obu

Vlad Obu este de origine constănțean și este un prieten apropiat al fraților Tate. Acesta este de profesie influencer pe una dintre cele mai populare pagini de social media, și anume TikTok, precum și un podcast unde se postează în timp ce fumează, bea și discută scandalurile momentului. De asemenea, pe lângă activitatea sa în mediul online, Vlad Obu se ocupă și cu racolarea de femei în stilul fraților Tate.

Vlad Obu a fost implicat în mai multe scandaluri și a intrat în vizorul polițiștilor după ce s-a înregistrat când le cerea unor femei să-și omoare copiii. Ulterior s-a filmat cum arunca obiecte de la balconul unui apartament din Mamaia.

Asemenea fraților Tate, Vlad Obu promovează misoginismul și se folosește de femei și le respinge drepturile pentru a câștiga notorietate în mediul online.

Cine este Vlad Obu, tânărul care a încercat să îi copieze pe frații Tate? Interlopul a fost arestat, după ce a fost prin că racola femei [Sursa foto: Instagram]

Vlad Obu a fost ridicat de mascați

Vlad Obu este un presupus complice în dosarul fraților Tate, implicat în ilegalitățile pentru care cei doi britanici au fost arestați. Bărbatul este suspectat de aceleași fapte precum și frații Tate, și anume racolarea fetelor prin metoda ”loverboy” și obligarea lor, prin violență, să creeze conținut explicit pentru platforme precum OnlyFans sau videochat.

În această dimineață, 13 iunie 2023, 13 percheziții au avut loc în București, Cluj-Napoca și în județul Ilfov la un grup organizat specializat în trafic de persoane.

Astfel, interlopul Vlad Obu a fost ridicat de polițiști direct din trafic și arestat. De asemenea, în urma perchezițiilor 31 de persoane au fost duse la audieri într-un dosar de trafic de persoane.

Ce le făcea Vlad Obu femeilor racolate

Vlad Obu a apelat la metoda folosită de frații Tate. Interlopul racola femei și le obliga să producă materiale video cu conținut sexual explicit prin violenţă fizică.

De asemenea, femeile avea tatuat pe gât numele sau portretul celui care le exploata. Până în prezent au fost găsite 7 victime ale grupului infracțional.

În momentul în care frații Tate au fost ridicați și arestați de oamenii legii, Vlad Obu declara că nu este implicat în dosarul acestora, ci este doar un prieten apropiat.

” Sunt audiat ca martor, deocamdată. Nu am avut conexiuni de business cu frații Tate. Eu am altfel de discurs public. Nu are legătură cu frații Tate ”, a mărturisit interlopul în ianuarie anul acesta.

Surse: digi24.ro, stiridecluj.ro, playtech.ro