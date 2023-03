Cine este Zanni. Biografie Zannidache: Vârstă, studii, carieră, familie. Prin ce greutăți a trecut artistul în copilărie. "Ne băteam pe o conservă de pateu, dormeau șobolanii la mine în ghete"

In articol:

Cine este Zanni. Biografie Zannidache: Vârstă, studii, carieră, familie. Cu o poveste impresionantă de viață în spate, Zanni a reușit să se facă remarcat în industria muzicală din România, cât și în mai multe reality show-uri.

Biografie Zanni

Zanni s-a numărat printre participanții unui celebru reality-show de supraviețuire, unde s-a făcut remarcat. Pe numele său real Zannidache Robert Edmond, Zanni are 24 de ani și este grec de origine.

Nu mulți știu că în spatele unui om atât de pozitiv și zâmbitor precum e Zanni, stă o poveste de viață extrem de grea și emoționantă. Zanni a fost abandonat de către părinți și a crescut într-un orfelinat, unde a întâmpinat greutăți pe care puțini și le-ar putea imagina.

Citește și: Scandal între Zanni și Sebastian Chitoșcă? Toți îi credeau buni prieteni, dar replicile din online i-au luat prin surprindere pe fani: „Nu ți-ar fi rușine mă? Chiar vrei să te bat?”

„Prima mea amintire e din Orfelinatul Sfânta Ecaterina, din București. Îmi aduc aminte că stăteam toți într-o cameră destul de mare, cu patul unul lângă altul. Îmi aduc aminte că îmi era frig noaptea și făceam pe mine ca să îmi fie cald, intenționat făceam pe mine. Îmi aduc aminte că primeam foarte mult, veneau sponsori și venea cu dulciuri, cadouri și erau furate de îngrijitoare. Tot ce primeam, nu ne bucuram de nimic, că le furau îngrijitoarele. Îmi aduc aminte vag cum arătau holurile, ne băteam pe o conservă de pateu, dormeau șobolanii la mine în ghete. Aruncam cu ceva în ghete, să iasă șobolanii și după mă încălțam. Făceam baie la comun, băieții cu fetele, ne spălau pe toți. Pe la șapte ani m-a adoptat un alt centru de copii, tot în București.

Citeste si: Dovada că Alex Leonte și Manuela Lupașcu sunt împreună! Cum au fost surprinși cei doi- kanald.ro

Citeste si: ”Afacerea” cu refugiați nu mai merge. Românii îi dau afară pe ucraineni din case- stirileprotv.ro

Acolo s-a schimbat tot, condiții, relații cu oamenii, am început să îmi fac prieteni, să învăț chestii noi, doar că am început să le învăț prea târziu, de la șapte ani. La organizația asta am stat până la 14 ani. La 14 ani te ducea într-un apartament și îți dădeau ei un buget și trebuia să te gospodărești singur, să gătești singur. Acolo aveai un tutore care te vizita la trei zile, să vadă că te ții de școală, că nu faci prostii. Cât timp erai în condițiile lor, te țineau acolo. Eu nu am mai fost in condițiile lor. Făceam școală, dar eram cam rebel și m-au dat afară pe la 17-18 ani”, a povestit Zanni, potrivit viva.ro.

Cine este Zanni. Biografie Zannidache: Vârstă, studii, carieră, familie [Sursa foto: Facebook]

Cum a devenit Zanni celebru

Până să devină faimos, Zanni a muncit în mai multe domenii, încercând să-și construiască, pe cont propriu, o viață mai bună. Ziua norocoasă a lui Zanni a fost atunci când a decis să-i scrie un mesaj lui Alex Velea, cel ce i-a deschis, mai apoi, drumul către muzică. În prezent, el face parte din proiectul „Golden Boy Society".

Citește și: Zanni, mai sincer ca niciodată! Mărturii spumoase despre viața lui: "Mereu m-am combinat cu femei de 35 – 40 de ani"

Citeste si: “Mi-am format un principiu de viață care s-ar putea să supere pe multă lume.” Dinu Maxer a dezvăluit motivele reale ale divorțului- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte simulare Biologie BAC 2023. Ce subiecte au avut de rezolvat elevii? Barem de corectare- stirilekanald.ro

Citeste si: Horoscop mâine, 31 martie 2023: Berbecii fac schimbări în carieră. Gemenii întâmpină probleme în plan financiar- radioimpuls.ro

„Apoi am spus să mă fac DJ şi am vrut sa fac un curs de muzică. Am intrat pe Youtube şi am văzut un mesaj de la Alex Velea pentru un om obişnuit şi mi-am spus, Alex răspunde la toată lumea, să-i scriu şi eu un mesaj. Dar m-am gândit ce să-i scriu ca să-i atrag atenţia, să-l frapez. I-am scris aşa „dă-mi putere, ca să dau şi eu mai departe.

În scurt timp eram la studio și i-am demonstrat că eu într-un timp foarte scurt asimilez foarte multe informații. Felul în care am crescut m-a făcut un luptător", povestea Zanni în emisiunea lui Pepe, de pe YouTube.

sursă: viva.ro