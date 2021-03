Cine i-a dat interzis lui Bogdan Mocanu să meargă la Survivor 2021? Dezvăluirile celui mai bun prieten al lui Jador! ”E dependent de...”

In articol:

Bogdan Mocanu are interzis la Survivor România 2021, deși are toate calitățile fizice care să facă din el un pretendent serios la marele premiu. Mai mult, Mocanu este și un tip foarte popular datorită participării sale la emisiunea Puterea Dragostei, deci ar avea parte de susținere din partea publicului. Nu există zi în care unul din fanii lui să nu-l întrebe dacă nu e tentat să plece în Republica Dominicană.

Perversul de pe Târgu Ocna: ”Mocanu își face injecții zilnic”

Se pare că Bogdan Mocanu a fost, într-adevăr, în discuții cu Kanal D pentru a merge la Survivor.

Planul inițial ar fi fost să meargă împreună cu prietenul său, Jador, alături de care să lupte în echipa Faimoșilor. Din păcate, acest lucru nu este posibil pentru că Bogdan Mocanu suferă de o boală teribilă și trebuie să fie extrem de atent cu alimentația. Cu alte cuvinte, medicul i-a dat interzis lui Mocanu să meargă în junglă și să trăiască cu o lingură de orez pe zi.

Faimoșii de la Survivor

”Bogdan Mocanu nu are cum să se ducă acolo. Bogdan Mocanu are un diabet urât și nu are voie, în primul rând cu... el nu poate să mănânce ce mănâncă ăștia. El e cu diabetul grav, el trebuie să facă injecții constant. Zi de zi face insulină, săracu! Am vorbit cu Mocanu, vă dați seama că am vorbit și cu el”, a dezvăluit Perversul de pe Târgu Ocna, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Jador, într-un video postat pe contul lui de Youtube.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Citeste si: Bogdan Mocanu, ipostază inedită alături de iubita lui! Cum s-au fotografiat cei doi, în pat: „Dragostea perfectă”

Bogdan: ”Eu aș face față dar...”

Și Bogdan Mocanu a mărturisit că a fost ofertat să meargă în Dominicană, însă a refuzat acest lucru din cauza stării lui de sănătate.

„Mi s-a propus să merg la Survivor, fix când am ieșit din emisiune prima oară, dar diabetul te obligă să mănânci o anumită cantitate de carbohidrați pe zi, să o ai asigurată și dacă nu o ai este o problemă. Eu aș face față, dar diabetul...”, a dezvăluit Bogdan Mocanu pe Instagram.

Bogdan Mocanu și Jador s-au antrenat împreună

Jador s-a antrenat cu Bogdan pentru Survivor România 2021, iar în timpul antrenamentelor, Mocanu l-a întrecut în multe probe pe amicul său, ceea ce indică faptul că ar fi putut face față cu brio pe traseu, în condițiile în care interpretul este unul dintre cei mai buni sportivi din concurs.

Citeste si: Jador, atac dur la adresa Simonei Hapciuc după eliminarea de la Survivor România: "Are ură în suflet..."

Cum s-a îmbolnăvit Bogdan Mocanu de diabet?

Bogdan Mocanu suferă de diabet din copilărie, o boală pe care a căpătat-o după un puternic șoc emoțional provocat de o ceartă pe care tatăl lui a avut-o cu un polițist, la care puștiul a fost martor. La vremea respectivă, omul legii i-a amenințat părintele că-l va trimite la închisoare, iar Bogdan a povestit că a stat nedormit toată noaptea, speriat de perspectiva că va rămâne fără tată.