In articol:

Biografie Nelu Cortea. Vezi vârsta, înălțimea, când este născut și ce studii are! Află cine este și cu ce se ocupă Nelu Cortea, dar și cum și-a început cariera!

Biografie Nelu Cortea

Nelu Cortea, pe numele său întreg Ioan Mihai Cortea, are 36 de ani și este de profesie actor și comediant. Cortea provine din Cluj-Napoca, acolo unde are și o casă de care are mare grijă și unde îi face multă plăcere să-și petreacă timpul. Înălțimea actorului este de 1,87 m, iar greutatea de aproximativ 84 kg.

Nelu Cortea. Studii și carieră

Nelu Cortea a participat la mai multe distribuții, după ce a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală si Cinematografică din București. În prezent, Cortea este coleg cu Cătălin Bordea, iar pe cei doi îi leagă și o frumoasă prietenie.

Citeste si: „Te-am luat grasă și te-am lăsat slabă!”. Reacția lui Marius Elisei, după ce Oana Roman i-a adus mai multe acuzații de când s-au despărțit- kanald.ro

Citeste si: Sâmbăta Morților 2023. Când sunt Moșii de iarnă și ce trebuie să faci în această zi de sărbătoare? Tradiții românești- stirilekanald.ro

Pe lângă prietenia cu Cătălin Bordea, Nelu Cortea este apropiat și de comediantul Micutzu, cu care face adesea show-uri.

Cum și-a început Nelu Cortea cariera

Nelu Cortea a povestit că primul său spectacol l-a avut în urmă cu șase-șapte ani, în deschiderea prietenilor săi, Bordea și Micutzu. Comediantul a spus că cei doi l-au încurajat să treacă peste frici și să se apuce de stand-up comedy.

„Sunt actor la bază, de vreo șapte ani comediant, iar primul meu spectacol, la care au fost vreo o sută și ceva de persoane, a fost acum vreo șase ani și două săptămâni. Am deschis la Bordea și Micutzu. Ei m-au încurajat să încep. Înainte eu îi duceam pe ei cu mașina. Actor fiind, sărac, mergeam cu ei cu mașina, pentru că ei nu aveau permis. Puneam muzică, povesteam și eu tot făceam glume, făceam glume, făceam glume, până au început băieții să-mi spună „Hai, mă, apucă-te” și eu tot nu, nu. Până la urmă, atât au insistat încât am spus bine, fie, mă apuc.”, a povestit Nelu Cortea pentru turnulsfatului.ro.

Citeste si: “Nu mă mai căutați.” Ce hotărâre a luat Marius Elisei după ce a ajuns să fie bombardat cu apeluri, după despărțirea de Oana Roman- kfetele.ro

Citeste si: Cansu Dere, actrița principală din serialul ”Infidelul”, dispărută după cutremurul din Turcia- radioimpuls.ro

Ce obișnuiește să facă Nelu Cortea înainte de show-uri

Întrebat dacă are vreun ritual înainte de spectacole, Cortea a povestit că nu are superstiții sau vreo rutină înainte de show-uri.

„Nu neapărat. Mă uit peste glume, să nu uit ceva, beau un șpriț dacă nu conduc, e binevenit. Dacă e materialul nou și nu sunt foarte stăpân pe el, sunt foarte stresat, pentru că nu știu dacă va merge. Atunci merg la baie ca să fiu sigur că nu fac pe mine pe scenă (râde). În rest, nu avem preconcepții, cu vrăjitoare sau mai știu eu ce superstiții. Mai nou iau și camera cu mine și filmez, ca să am material pentru vlog. ”, a mai spus Nelu Cortea, potrivit sursei anterioare.