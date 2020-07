Ali și Sevda isi dau seama ca nu pot trai unul fara celalalt.

La polul opus, divergentele dintre Pilot si Luntras il pun pe Ali in pericol.

In timp ce Pilot incearca sa se apropie de Duygu, el ajunge intr-o ambuscada care ii pune in pericol viata. Ali incearca sa afle cine se ascunde in spatele planurilor care ii ameninta viata, cat si Sevdei, insa, in acelasi timp, tanarul se confrunta si cu gelozia iubitei sale. Uygar are un alt plan de a ii separa Ali si Sevda. Cu toate acestea, demersurile barbatului se vor incheia intr-un mod neasteptat…

Nu ratati in aceasta seara, un nou episod din serialul “Dragoste si secrete”, de la ora 20:00, la Kanal D.