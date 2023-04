Cine și-a făcut apariția la mormântul lui Benone Sinulescu, la mai bine de un an de la moartea artistului. Văduva interpretului de muzică populară l-a surprins în timp ce făcea fotografii: "Am stat puțin de vorbă"

In articol:

Elena Sinulescu a respectat tradițiile de Paștele Blajinilor și a mers la mormântul răposatului său soț, la mai bine de un an de când Benone Sinulescu s-a stins din viață.

Pe cine a văzut Elena Sinulescu la mormântul lui Benone Sinulescu?

Ce a observat văduva interpretului de muzică populară atunci când a ajuns la cimitir?

Elena Sinulescu, văduva celebrului artist de muzică populară, Benone Sinulescu, a împărțit pachețele cu mâncare de Paștele Blajinilor în memoria cântărețului. Slujba de pomenire a avut loc la cimitirul Eternitatea, acolo unde interpretul a fost înmormântat.

Ulterior, Elena Sinulescu a trecut pe la mormântul răposatului său soț pentru a-i aprinde o lumânare, însă acolo a observat pe cineva care făcea poze. Bărbatul era un domn mai în vârstă, care venise la căpătâiul lui Benone Sinulescu în semn de respect. Femeia i-a oferit un pachețel de pomană și a stat câteva clipe de vorbă cu acesta.

Citește și: Cu cine a vorbit la telefon fostul asistent al lui Benone Sinulescu, înainte de a fi găsit decedat. Apropiații nu cred în ipoteza sinuciderii: "Un mare semn de întrebare"

Citeste si: Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus tata, înainte să se stingă din viață. Cu lacrimi în ochi, Claudia Pătrășcanu a vorbit despre pierderea celui mai important bărbat din viața ei:”Nu putea să moară fără să mă îmbrățișeze”- kanald.ro

Citeste si: Un bărbat cu șase soții a dat 100.000 de dolari pe un pat de 6 metri, pentru a nu mai fi obligat să doarmă pe jos- stirileprotv.ro

Citește și: Moartea asistentului care l-a îngrijit pe Benone Sinulescu, învăluită în mister! Ionuț Mureșean s-a sinucis la 38 de ani, după ce anunțase că va fi tată

“Ieri am fost de Paștele Blajinilor. A fost primul an când am mers, că anul trecut am lipsit, pentru că am sfințit crucea și atunci a venit preotul direct la mormânt. Ori acum, nu. S-a făcut în fața capelei o slujbă de pomenire a tuturor morților, au o masă mare pe care se pun toate bucatele, pe care le-a avut fiecare. Acolo preotul a slujit și a citit acatistele. După slujbă a împărțit fiecare ce a avut de dat. La mormântul lui Beni, că avem o băncuță acolo, chiar am găsit un domn mai în vârstă care poza. Am stat puțin de vorbă cu dumnealui, i-am dat un pachet… M-am rugat, am aprins o lumânare pentru Beni și a trecut ziua. Asta a fost tot”, a povestit Elena Sinulescu, pentru viva.ro.

Elena Sinulescu se ocupă singură de casă, după moartea soțului

După moartea soțului ei, Elena Sinulescu a continuat să facă față singură responsabilităților casnice și să ducă mai departe activitățile pe care Benone Sinulescu iubea să le facă, atunci când trăia. Văduva artistului recunoaște că, deși nu îi este deloc ușor, încearcă pe cât posibil să se ocupe de grădină și de casă, așa cum interpretul obișnuia înainte de a se stinge din viață.

Citeste si: Silviu Prigoană, reacție incredibilă după ce a aflat că Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan! Ce a transmis omul de afaceri în urmă cu puțin timp- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 25 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Nu trebuia sa raman. Mi-a explicat si doamna doctor!" Claudia Patrascanu, despre cum a ramas gravida cu primul copil al lui Badalau- radioimpuls.ro

“Mi-a săpat cu hârlețul solarul. Aici am pus niște roșii… că Beni, Dumnezeu să-l odihnească!- din câte roșii punea el în fiecare an și-a ales cele mai grase, cu mai puține semințe și mai mari. Vă dați seama, dacă el, în primii ani, a avut roșii de 1,8 kg. Anul trecut, eu am avut roșii la Bârzava de 1,4 kg. Și chiar în 2021, în vara aceea, când Beni era bolnav și i-am adus numai roșii bio de la noi, era așa de încântat. În rest, mânca așa, mai puțin. Dar roșiile le mânca cu atâta poftă, parcă zicea 'astea sunt ultimele'. De fiecare dată a mâncat cu poftă, până a dat frigul. Și într-adevăr, foarte gustoase sunt aceste roșii gigant. Din acelea 'inimă de bou”, a mai spus Elena Sinulescu.

Elena Sinulescu, la mormântul lui Benone Sinulescu [Sursa foto: Facebook]