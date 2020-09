Cine sunt actorii serialului Adela, transmis de Antena 1

Cei trei protagonisti ai serialului Adela

Serialul Adela, noul proiect al Antenei 1, produs de celebra Ruxandra Ion, este adaptarea unui serial turcesc care a făcut senzație în România, difuzat fiind de Kanal D, „Bahar: Viață furată”.

Povestea este una cât se poate de interesantă: cele două surori, Adela și Andreea, surori care, de-a lungul timpului au împărțit totul, află că, de fapt, nu sunt surori și că una dintre ele este fiica unui om putred de bogat, Paul Andronic, un adevărat magnat. Doar că, în loc ca Adela, cea care de fapt e fiica miliarsarului să ajungă în casa acestuia, mama celor două fete decide să o trimită pe Andreea în lumea bogătanilor, iar aceasta își asumă identitatea surorii sale și se mută la Snagov, în vila de lux a magnatului. Iar din acest moemnt relația dintre surori se schimbă, iar Andreea, devenită Adela, ar face orice pentru a-și păstra statutul social și averea de care a dat, inclusiv să o mintă pe adevărata moștenitoare.

Interpreții rolurilor principale, Oana Moșnegu, adică Andreea, Alexandru Dunaev, adică magnatul și debutanta Mara Oprea, adică Adela, sunt încântați de scenariul pe care trebuie să îl urmeze.

“Sunt foarte bucuroasă să o interpretez pe Andreea, unul dintre protagoniştii celui mai nou proiect al doamnei Ruxandra Ion la Antena 1. Andreea este un personaj destul de jucăuş, cu o inteligenţă nativă, pe care o foloseşte pentru a-şi atinge scopurile, mai bune sau mai rele, rămâne să descoperim împreună. Îmi place foarte mult personajul meu pentru că îmi lasă loc de joc şi joacă. E o provocare pentru mine în acelaşi timp şi pot spune că am avut marele noroc să particip la casting înainte de instaurarea stării de urgenţă, iar bucuria revenirii pe platourile de filmare a fost cu atât mai mare. Sunt recunoscătoare că am alături de mine nişte actori extraordinari, de la care am foarte mult de învăţat şi o echipă foarte dinamică şi foarte deschisă!”, a declarat Oana Moşneagu.

Oana Mosneagu, rol principal in Adela

“Am fost foarte bucuros la aflarea veştii că eu am fost cel selectat pentru rolul lui Mihai. Ce pot să vă spun acum despre personajul meu este faptul că este unul foarte complex, de fapt întreaga poveste este una foarte complexă şi foarte complicată. Mihai este un tip foarte determinat, care ştie foarte bine gustul succesului şi care e dispus să facă aproape orice pentru a-şi duce planul lui la bun sfârşit. Promit că întreaga poveste o să vă ţină cu sufletul la gură!” , spune Alecsandru Dunaev despre rolul său din Adela.

Debutanta Mara Oprea este Adela

“Adela, personajul căruia îi dau viaţă şi totodată unul dintre personajele principale ale poveştii este o fată ingenuă şi muncitoare, de la ţară, care îşi doreşte să devină jurnalist. O fată foarte drăguţă şi simpatică, bună cu toată lumea, chiar dacă nu i se întorc aceste lucruri. Adela e genul de om care nu gândeşte rău despre nimeni şi nimic, care înveseleşte spiritele tuturor prin energia ei şi prin simţul umorului, iar asta nu le cade bine tuturor. Am avut foarte mari emoţii când am aflat că voi fi protagonista acestui serial, însă faptul că am lângă mine întreaga echipă mă ajută foarte mult!”, a spus Mara Oprea despre rolul din serialul Adela.