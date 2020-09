Lolrelai de la iUmor s-a dezbrăcat pentru copiii bolnavi de cancer

In articol:

Campanie inedită lansată de una dintre cele mai frumoase concurente de la show-ul iUmor. Ștefania Costache, cunoscută în mediul virtual sub numele de Lolrelai, a pozat nud pentru a atrage atenția asupra campaniei umanitare prin care vrea să ajute financiar copiii bolnavi de cancer.

Cum a justificat Lolrelai apariția nud în campania umanitară?

Lolrelai, care a devenit celebră cu primul număr de stand-up comedy combinat cu striptease, pe scena de la iUmor, a pozat golă într-o cadă pentru a le atrage atenția prietenilor că este momentul să o ajute în campania umanitară.

Lolrelai a făcut striptease la iUmor

”Încep o nouă campanie umanitară pentru Fundeni și Marie Curie. Poza e atașată doar pentru a atrage atenția. Sper din suflet să vă alăturați cât mai mulți. Macar cam câți veți da like pozei”, a scris Lorelai pe contul ei de Instagram.

În zilele următoare, Lolrelai a scos la licitație mai multe produse pe care mai multe vedete le-au donat acestei cauze. Bunăoară, Cheloo de la Paraziții a donat o eșarfă-cagulă, Mihai Bendeac a donat un tircou cu autograf iar actorul Vlad Drăgulin a pus la bătaie ochelarii de soare pe care i-a purtat pentru celebrul său rol, Malone din serialul ”Băieți de oraș”.

Citeste si: Marius de la Puterea Dragostei este devastat! „Are tumoră pe creier...” - evz.ro

Mii de euro strânși de Lolrelai prin această metodă

Rețeta a funcționat pentru că Lolrelai a reușit să strângă în jur de 1.000 de euro pentru fiecare din aceste obiecte, doar prin licitații organizate ad-hoc pe pagina de Instagram. Cel mai probabil, frumoasa actriță va continua și în zilele următoare să-și cheme prietenii să doneze în schimbul unor obiecte personale ale vedetelor.

Mihai Bendeac a donat un tricou pentru campania lui Lolrelai

Lolrelai a devenit prietenă cu Mihai Bendeac după momentul incerdibil de fierbinte de la iUmor. Tânăra a venit pe scenă îmbrăcată într-un costum de culoare neagră, pe sub care avea un maiou transparent, fără sutien. În timp ce-și spunea glumele, Lolrelai a rămas aproape goală, spre stupefacția publicului și a juraților. Momentul surpriză a dus-o până în finala show-ului.

Citeste si: Mihai Bendeac, mărturii șocante despre infectarea cu coronavirus: „Ziceai că umblu pe stradă cu capacul de la sicriu deschis”

Citeste si: Favorita lui Bendeac, de nerecunoscut! Cum arată acum Lolrelai, fata care a apărut în sânii goi în fața actorului

Citeste si: Actor celebru de stand-up comedy, arestat pentru trafic de droguri! Declarații incredibile: ”Ăla care m-a întrebat de unde să-și cumpere droguri era sifon”

În primăvara acestui an, Lolrelai avea însă să treacă printr-o dramă uriașă. Ea avea să-și pardă mama și să rămân singură, să aibă grijă de tatăl ei de 80 de ani, care era și el foarte bolnav.

Scrisoare pentru mama moartă, după momentul fierbinte de la iUmor

”Sper că acolo unde ești ai televizor, mamă! Mai sper că ai văzut și totul nemontat ca să fi văzut că totul a fost pentru tine și despre tine in ziua aia de filmări ... Din păcate drama nu se potrivește cu formatul emisiunii așa că vei vedea doar partea în care am fost puternică, nu și slabă... Știu că voiai să mă vezi mai departe și știu că întotdeauna ai sperat să fiu puternică orice s-ar întâmpla. Eu zic că am fost și că poți fi mândră de mine. A fost o presație onorabilă într-o situație execrabilă din punct de vedere emoțional.

Atât am putut și știu ca tu sigur ai fi zâmbit si la atât. Am fost sexy mamă si sexy necesită atitudine. In timp ce toate celulele mele dureau, m-am dezbrăcat și am zâmbit. Am făcut asta pentru tine și sunt mândră de mine. Știu că ceea ce orice părinte ar blama, tu iubeai la mine și pentru asta îți voi fi veșnic recunoscătoare. In urma ta, am rămas același om care iubește să aducă bucurie si zâmbete în jur, exact așa cum ai făcut-o și tu toată viața. Sunt același om, dar cu mai multă durere în suflet. Durerea o țin pentru mine, mamă și lumii continui să îi smulg zâmbete prin modul meu neconformist de a fi în care tu m-ai crescut. N-am mai scris nimic și am simțit dojeneala ta la fiecare lacrimă vărsată. Iartă-mă că nu m-am ridicat mai repede din plânsul meu egoist ce te-ar vrea înapoi. Astea sunt primele cuvinte scrise public după o vreme de tăcere. Ar fi fost prea triste cuvintele să le aștern mai devreme.

Lolrelai, cei mai frumoși sâni de la iUmor

Poți fi mândră mamă căci am avut grijă de tata zilnic deși știi că eram departe de a fi responsabilă financiar când ai ales să pleci. Fac progrese acum că am un copil de 80 de ani de crescut în urma ta. Așa cum vei vedea în numărul meu din semifinala I-umor, am generat și un mic conflict și am fost și ușor răutăcioasă, dar cu umor. Da mamă, încă sunt tare în gură și tu știi că asta înseamnă că încă sunt eu. Eu, nebuna ta frumoasă și de neoprit chiar si atunci când greșește... Nu știu, mamă încă dacă oamenii mă vor accepta și iubi cu defectele mele cu tot Tu mi-ai dat curajul de a fi mereu exact așa cum simt indiferent ce crede lumea asta ciudată in care m-ai lăsat pe cont propriu...”, a scris Lolrelai pe pagina ei de socializare.