Cine sunt concurenți de la Mireasa, sezonul 4. Băieții sunt pregătiți facă pasul cel mare în casa Mireasa FOTO

Vezi cine sunt cei șapte băieți prezenți în casa show-ului matrimonial Mireasa 2021.

În casa Mireasa, sezonul patru au intrat șapte băieți, care sunt pregătiți să își găsească jumătatea și de ce nu, să să căsătorească în cadrul emisiunii.

Show-ul matrimonail Mireasa, sezonul 4, pune la bătaie un premiu în valoare de 40.000 de Euro. Concurenții înscriși în competiție pentru a câștiga marele premiu pot fi văzuți pe micile ecrane în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14:00, dar şi sâmbăta, în gala săptămânală Mireasa, de la ora 13:45.

Victor Rațiu

Victor Rațiu este unul dintre cei șapte băieți care participă la show-ul matrimonial Mireasa, sezonul 4.

Acesta s-a născut pe 10 decembrie 1992 la Brașov. Victor își gătește singur și are un stil de viață sănătos, dat fiind că este un sportiv care practică sporturile de contact.

Victor Rațiu[Sursa foto: Facebook]

Victor Rațiu se consideră un bărbat spiritual, empatic, loial și nu suportă falsitatea.

Petrică Ioan Nemeș

Totodată, tânărul a povestit că nu este cel mai răbdător om din lume, iar uneori este impulsiv și nehotărât.

Petrică Ioan Nemeș are 25 de ani și este originar din comuna Călinești, județul Maramureș, însă locuiește în Baia Mare. Concurentul de la Mireasa, sezonul 4, cântă la strana la biserică, dar și la evenimente private, fiind priceput și la cântatul cu vioara.

Petrică Ioan Nemeș[Sursa foto: Facebook]

Petrică Ioan Nemeș a studiat la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare, potrivit profilului său de pe rețelele de socializare. Deși a absolvit cursuri la o facultate cu profil tehnic, concurentul de la Mireasa, sezonul 4, visează să devină preot.

Ion Șaulescu

Ion Șaulescu este unul dintre cei șapte concurenți de la Mireasa, sezonul 4. Ion s-a născut pe 10 ianuarie 1996, în București.

Ion Șaulescu[Sursa foto: Facebook]

Tânărul concurent de la Mireasa 2021 se descrie ca fiind un bărbat puțin narcisist, glumeț, ia viața mai relaxat, nu se enervează, e protectiv, puțin posesiv, nu vrea să se atingă nimeni de iubita lui, este extrem de gelos, știe că e o boală, dar spune că o stăpânește.

Totodată, Ion Șaulescu nu suportă ideea ca iubita lui să aibă un prieten băiat, mai ales că se declară impulsiv. Concurentul a practicat box, dar nu suportă bătaia și evită să se amestece în conflicte.

Mohamed Mamdouh

Mohamed Mamdouh s-a născut pe 1 septembrie 1998 și locuiește în Timișoara. Concurentul de la Mireasa, sezonul 4, provine dintr-o familie mixtă cu mama româncă și tată egiptean.

Mohamed Mamdouh[Sursa foto: Facebook]

”Am 22 de ani, sunt jumate arab și jumate român. Sunt de meserie bucătar, lucrez în domeniu de aproape 6 ani. Am început să lucrez de la vârsta de 16 ani, iar liceul l-am făcut în Italia. Tata și unchiul meu sunt bucătari, e o moștenire meseria pe care am preluat-o.

Am stat aproape 11 ani în Egipt, Cairo, apoi m-am mutat în Italia, mai exact în Roma, unde am stat șase ani, apoi am venit în România”, a povesit Mohamed.

Alexandru Brebenoiu

Alexandru Brebenoiu s-a născut la data de 3 mai 1996 în Drobeta Turnu Severin, însă a studiat la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Timișoara.

Alexandru Brebenoiu[Sursa foto: Facebook]

Tânărul concurent de la Mireasa, sezonul 4, a venit singur în emisisune, deoarece mama sa lucrează în Germania.

„Provin dintr-o familie simplă, modestă, din păcate mama mea nu a putut să vină cu mine pentru că lucrează în Germania. Cu mama am o relație foarte bună de prietenie, știu cât de mult mă iubește, iar eu o iubesc foarte mult și mereu țin cont de părerea ei”, a spus Alexandru.

Alexandru Brebenoiu se descrie ca fiind un bărbat sincer, serios, punctual, cu simțul umorului și calm. Însă când se enervează, concurentul de la Mireasa devine ironic.

Sebastian Nechifor

Sebastian Nechifor este din Botoșani și locuiește împreună cu mama sa, cu care are o relație foarte bună. Însă, concurentul de la Mireasa, sezonul 4, a venit în emisiune alături de confidenta sa, o doamnă din Vaslui, în vârstă de 50 de ani.

Sebastian Nechifor[Sursa foto: Facebook]

”Am 22 de ani și sunt din Botoșani. Una din cele mai mari pasiuni ale mele este cea de a cânta. Îmi plac manelele, mai înspre reggaeton, manele mai pop. Recent am scos o piesă, iar versurile sunt compuse de mine. Viitoarea mea potențială soție va avea ocazia să îi fac dedicații zilnice”, a spus Seba.

Seba se descrie ca fiind o persoană foarte visătoare. Concurentului de la Mireasa, sezonul 4, îi plac fetele mai mari decât el, până în 30 de ani, dar să fie frumoase, cu părul drept și nu foarte înalte.

Marius Budin

Marius Budin are 29 de ani, este născut la data de 17 martie 1992 și vine din Călinești, județul Argeș. Concurentul de la Mireasa, sezonul 4, a absolvit liceul, iar mai apoi s-a angajat într-un callcenter.

Marius Budin[Sursa foto: Facebook]

”Sunt instructor de fitness în orașul meu. Când eram mic și slab, prietenii râdeau de mine, iar asta m-a ambiționat. La vârsta de 17 ani am intrat prima dată într-o sală, mi-a plăcut și de atunci am continuat fără pauză”, a povesit Marius.

Mireasa, sezonul 4[Sursa foto: Facebook]

Simona Gherghe, despre emisiunea Mireasa, sezonul 4

Simona Gherghe prezintă sezonul 4 din show-ul matrimonial Mireasa și este pregătită să întâlnească noii concurenți, dar și să descopere povești de iubire intense.

“După câteva săptămâni de vacanţă, în care m-am deconectat total şi m-am bucurat din plin de timpul petrecut în familie, vă pregătim o mare surpriză. Ne întoarcem cu cel de-al patrulea sezon al emisiunii Mireasa. Sinceră să fiu, mi-e dor de orele petrecute în direct şi abia aştept să îi cunosc pe noii concurenţi, curajoşii care îndrăznesc să ne treacă pragul ca să-şi întâlnească marea iubire!”, a declarat Simona Gherghe pentru a1.ro.