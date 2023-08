Cine sunt Giulia Anghelescu și Vlad Huidu de la America Express 2023? „Nu ne speriem prea uşor de obstacolele care vor apărea în calea noastră”

In articol:

America Express 2023. Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formează una dintre cele 9 echipe care au pășit pe drumul aurului, în acest sezon al emisiunii.

Cine este Giulia Anghelescu de la America Express 2023

Giulia Anghelescu are 38 de ani și este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică pop, de la noi din țară. Artista făcut parte din trupa Candy și a fost solista formației DJ Project, dar a dorit și o carieră solo.

Una dintre cele 9 echipe de la America Express este formată din Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu. Cei doi au așteptat cu nerăbdare aventura vieții lor.

„Sunteți pregătiți? Noi suntem nerăbdători să plecăm în aventura vieții noastre!!! Copiii, familia, prietenii sunt alături de noi și au încredere că ne vom descurca de minune.

Asteptăm inimile voastre în comentarii pentru că pentru noi contează enorm susținerea voastră! ARE YOU READYYYYY? Let’s do this!!!”,

a transmis Giulia pe o rețea de socializare.

Cine sunt Giulia Anghelescu și Vlad Huidu de la America Express 2023 [Sursa foto: Instagram Giulia Anghelescu]

Cine este Vlad Huidu de la America Express 2023

Vlad Huidu are 42 de ani și este director de imagine. Concurentul de la America Express 2023 este fratele lui Șerban Huidu.

Giulia Anghelescu și soțul ei s-au căsătorit în 2012 și au doi copii. Echipa lor este încurajată de copii, familie și prieteni pentru a participa la America Express anul acesta. Sunt un cuplu unit, care a trecut prin multe încercări, iar acest lucru va fi un avantaj în marea cursă.

„Pentru noi America Express este poate aventura vieţii. Ne aşteptăm să fie pe cât de frumos pe atât de greu, însă suntem un cuplu extrem de unit, care a trecut prin multe încercări, aşa că nu ne speriem prea uşor de obstacolele care vor apărea în calea noastră.

Faptul că avem susţinerea copiilor, a familiei şi a prietenilor ne motivează şi mai tare să dăm tot ce avem mai bun în această emisiune concurs.

E prima dată când participăm la un reality show şi ne dorim mult să ne descoperiţi exact aşa cum suntem în viaţa de zi cu zi. Noi suntem the badass couple, aşa că să înceapă America Express", au declarat Giulia Anghelescu și Vlad Huidu.

